Американские военные намерены пересесть на новые машины: чем они будут отличаться от старых
За последние 3 года закуплено 3000 гибридных машин. При этом к 2035 году армия намерена заменить гибридные машины тактического назначения полностью электрическими моделями. Подчеркивается, что эти машины будут специально построены для выполнения армейских задач.
Отдавая отчет в своих целях, военные заявили, что намерены инвестировать в зарядную инфраструктуру - только на 2022 год запланировано введение в эксплуатацию более 400 новых зарядных станций. При этом к 2040 году служивые хотят добиться выработки электроэнергии чуть ли не на всех своих важных объектах. А это, для информации, 130 американских военных баз по всему миру.
Анонсированная климатическая стратегия заключается в том, чтобы помочь военным противостоять растущей глобальной угрозе изменения климата и повысить безопасность солдат, которые уже ощущают последствия потепления.
Представитель военного ведомства США заявил, что «последствия изменения климата уже нанесли ущерб цепочкам поставок, повредили инфраструктуру и увеличили риски для солдат и их семей из-за стихийных бедствий и экстремальной погоды». По этой, дескать, причине армия «должна адаптироваться к изменениям климата, чтобы снизить всевозможные риски».
Эксперты говорят, что армия – один из основных загрязнителей воздуха на планете и при этом чуть ли не самый любимый клиент воротил нефтяной отрасли. По данным ООН, американские военные занимают 47 место по мировым выбросам углерода в атмосферу, опережая по этому показателю сотни стран.
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