Американские заводы Nissan приступили к выпуску медицинских масок
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Фото: bloomberg.com
Сборочные заводы Nissan расположены в штатах Миссисипи и Теннесси. Есть еще научно-исследовательский центр в Мичигане. Все они пока на карантине - автопроизводитель принял для себя непростое решение приостановить производство машин до конца этого месяца.
В своем новом медицинском направлении деятельности компания Nissan Motor Co. не одинока. Этим же нынче заняты сотрудники некоторых заводов Toyota Motor Corp.
Плюс американские гиганты - General Motors Co. и Ford Motor Co. – они также производят маски для лица и вентиляторы для оказания помощи нуждающимся в больницах.
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