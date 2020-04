Американские заводы Nissan приступили к выпуску медицинских масок

Об этом сообщили представители компании, уточнив, что объем выпуска на данном этапе составляет порядка 1000 масок в неделю. Сборочные заводы Nissan расположены в штатах Миссисипи и Теннесси. Есть еще научно-исследовательский центр в Мичигане. Все они пока на карантине - автопроизводитель принял для себя непростое решение приостановить производство машин до конца этого месяца.В своем новом медицинском направлении деятельности компания Nissan Motor Co. не одинока. Этим же нынче заняты сотрудники некоторых заводов Toyota Motor Corp. Плюс американские гиганты - General Motors Co. и Ford Motor Co. – они также производят маски для лица и вентиляторы для оказания помощи нуждающимся в больницах.

