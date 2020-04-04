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4 апреля 2020, 20:36

Американские заводы Nissan приступили к выпуску медицинских масок

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Фото: npr.org
Nissan Motor Co. начала изготавливать на своих американских предприятиях защитные лицевые маски для врачей и медперсонала больниц, здоровью которых угрожает опасность при лечении пациентов с коронавирусом.
Американские заводы Nissan приступили к выпуску медицинских масок

Фото: bloomberg.com

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Об этом сообщили представители компании, уточнив, что объем выпуска на данном этапе составляет  порядка 1000 масок в неделю.

Сборочные заводы Nissan расположены в штатах Миссисипи и Теннесси. Есть еще научно-исследовательский центр в Мичигане. Все они пока на карантине - автопроизводитель принял для себя непростое решение приостановить производство машин до конца этого месяца.

В своем новом медицинском направлении деятельности компания Nissan Motor Co. не одинока. Этим же нынче заняты сотрудники некоторых заводов Toyota Motor Corp.

Плюс американские гиганты - General Motors Co. и Ford Motor Co. – они также производят маски для лица и вентиляторы для оказания помощи нуждающимся в больницах.


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Американские заводы Nissan приступили к выпуску медицинских масок
{{material_129539}} Об этом сообщили представители компании, уточнив, что объем выпуска на данном этапе составляет  порядка 1000 масок в неделю. Сборочные заводы Nissan расположены в штатах Миссисипи и Теннесси. Есть еще научно-исследовательский центр в Мичигане. Все они пока на карантине - автопроизводитель принял для себя непростое решение приостановить производство машин до конца этого месяца.В своем новом медицинском направлении деятельности компания Nissan Motor Co. не одинока. Этим же нынче заняты сотрудники некоторых заводов Toyota Motor Corp. Плюс американские гиганты - General Motors Co. и Ford Motor Co. – они также производят маски для лица и вентиляторы для оказания помощи нуждающимся в больницах.
2020-04-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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