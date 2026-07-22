Чем грозит запрет китайских компонентов и что говорят эксперты

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

22 июля 2026, 18:14

Американский автопром меняет поставщиков: новые правила и рост цен на детали

Американский автопром меняет поставщиков: новые правила и рост цен на детали

Чем грозит запрет китайских компонентов и что говорят эксперты

Американский автопром меняет поставщиков: новые правила и рост цен на детали

Американские власти ужесточили требования к автопроизводителям, ограничив использование китайских компонентов. Это решение уже влияет на стоимость деталей и структуру рынка. Какие последствия ждут отрасль, что меняется для производителей и почему этот шаг важен именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что новые правила затрагивают не только крупные концерны, но и небольших поставщиков.

Американские власти ужесточили требования к автопроизводителям, ограничив использование китайских компонентов. Это решение уже влияет на стоимость деталей и структуру рынка. Какие последствия ждут отрасль, что меняется для производителей и почему этот шаг важен именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что новые правила затрагивают не только крупные концерны, но и небольших поставщиков.

Для российских автомобилистов новость о запрете китайских компонентов в американском автопроме может показаться далекой, но на самом деле она отражает глобальные тенденции, которые способны повлиять и на отечественный рынок. США, как один из крупнейших игроков в мировой автомобильной индустрии, задают тренды, которые часто подхватывают и другие страны. Поэтому любые изменения в цепочках поставок, особенно связанные с Китаем, могут косвенно сказаться и на доступности комплектующих в России.

Как сообщает Reuters, американские власти приняли решение ограничить использование китайских деталей в автомобилях, предназначенных для внутреннего рынка. Главная причина - обеспокоенность национальной безопасностью и защитой персональных данных граждан. В результате автоконцерны вынуждены срочно пересматривать свои цепочки поставок, чтобы соответствовать новым требованиям.

Одним из первых шагов стала организация производства собственных коммуникационных модулей. В штате Огайо в конце 2025 года начала работу компания Eagle Wireless, которая специализируется на выпуске оборудования, призванного заменить китайские аналоги. По словам представителей компании, запуск производства был необходим для снижения зависимости от импорта из КНР. Сейчас на предприятии трудится около 140 человек, но в ближайшие три года штат планируют увеличить до тысячи сотрудников.

Эксперты отмечают, что такие перемены не проходят бесследно для рынка: по оценкам источников, стоимость отдельных деталей может вырасти на 5-15%. Это связано с необходимостью перестраивать логистику и искать новых поставщиков, зачастую менее выгодных по цене. Впрочем, Eagle Wireless уже удвоила прогноз по годовой выручке - теперь он составляет порядка 100 миллионов долларов, что говорит о высоком спросе на альтернативные решения.

Новые ограничения были утверждены еще при администрации Джо Байдена в январе 2025 года, а Дональд Трамп, занявший пост президента, не стал их отменять. Согласно установленным правилам, с 2027 года полностью запрещается ввоз программного обеспечения для автоматизированного вождения, а с 2030 года - оборудования для автомобильных систем связи китайского производства. Это создает дополнительные вызовы для производителей, которые ранее активно использовали китайские технологии.

Интересно, что подобные меры уже оказывают влияние на глобальный рынок. Например, недавно стало известно, что Toyota пересматривает свои производственные планы из-за роста затрат и логистических сложностей. Это подтверждает, что ужесточение правил в одной стране может вызвать цепную реакцию по всему миру.

Для справки: Китай занимает лидирующие позиции по производству электронных компонентов для автомобилей, и многие мировые бренды зависят от поставок из КНР. Введение ограничений в США может привести к дефициту некоторых видов оборудования и росту цен не только в Америке, но и на других рынках. Кроме того, такие шаги подталкивают производителей к развитию собственных технологий и поиску новых партнеров, что в долгосрочной перспективе может изменить расстановку сил в мировой автоиндустрии.

Упомянутые марки: Ford, Chevrolet, Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд, Шевроле, Тесла

Похожие материалы Форд, Шевроле, Тесла

На что обратить внимание при выборе электросамоката для города и дачи
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Кемеровская область Калужская область Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться