Доставка будущего: MightyFly собрала $10 млн на развитие гибридного "грузовика-вертолета"

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

28 февраля 2026, 13:42

Американский стартап MightyFly, разрабатывающий уникальный гибридный eVTOL для грузоперевозок, привлек дополнительные 10 миллионов долларов инвестиций. Это событие может изменить рынок логистики и ускорить внедрение автономных воздушных перевозок. Эксперты отмечают, что проект уже считается одним из самых перспективных в своей сфере.

В сфере грузовых перевозок назревает настоящая технологическая революция: американская компания MightyFly привлекла значительные инвестиции для развития своего автономного грузового eVTOL-самолета. На фоне стремительно растущего спроса на быструю и эффективную доставку, проект MightyFly оказался в центре внимания крупных инвесторов, что подтверждает недавний раунд финансирования на сумму 10 миллионов долларов. Таким образом, общий объем вложений в стартап достиг 15 миллионов долларов, что свидетельствует о серьезных ожиданиях рынка от этого перспективного направления авиационной логистики.

Главная особенность разработки MightyFly — это удачное сочетание гибридной силовой установки и возможности вертикального взлета и посадки, что позволяет аппарату эффективно работать там, где традиционные самолеты и вертолеты бессильны. Такой подход открывает новые горизонты для логистики, особенно в труднодоступных регионах, при необходимости сверхбыстрой доставки медикаментов или в условиях плотной городской застройки. По мнению экспертов, именно такие автономные решения способны в корне изменить привычные схемы транспортировки грузов, значительно снизить операционные издержки и многократно повысить скорость доставки по сравнению с наземным транспортом.

Примечательно, что MightyFly делает ставку не просто на беспилотную авиацию, а на создание полностью автономной экосистемы для перевозки коммерческих грузов весом до нескольких сотен килограммов на дальность более 1000 километров. В отличие от многих конкурентов, разрабатывающих исключительно пассажирские аэротакси, этот стартап фокусируется на грузовом сегменте, где требования к сертификации и безопасности могут быть несколько иными, что потенциально позволяет быстрее вывести продукт на рынок и начать коммерческую эксплуатацию уже в ближайшие годы.

