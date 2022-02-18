Американский клоун сделал свой Tesla Sibertruck и ушатал его на бездорожье
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Наскоро прикрутив кузов на шасси гольфкара, Джинджер Билли задумался об оснащении. На месте приборной панели появился напечатанный на принтере лист бумаги, а роль экрана медиасистемы исполнил настоящий планшет. В каждом уважающем себя современном автомобиле должна быть хотя бы фронтальная подушка. Доводя ситуацию до абсурда, Джиджер установил подушку на руль. И не зря. Она пригодилась, когда он решил проверить внедорожные способности своего Tesler Sibertruck.
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