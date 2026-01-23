Сможет ли армейский кабриолет с V8 затмить легенду Mercedes — или это безумие

Американский рестомод на базе военного Гелендвагена с LS-мотором за $250 000 бросает вызов AMG G 63

Восточное побережье США стало ареной для дерзкой переделки армейского внедорожника. Классика Mercedes G-класса получила американское сердце и открытый верх. Проект уже обсуждают в автомобильных кругах. Цена шокирует даже фанатов эксклюзива. Чем удивит этот LS-свап в 2026 году?

Mercedes-Benz G-класс – автомобиль, которому не поддается время. Его узнаваемый облик почти не менялся с конца 1970-х, и только Porsche 911 может обладать такой же верностью традиций. Но если немцы аккуратно вплетают современные технологии в ретро-облик, то на другом континенте решили пойти ва-банк: взять армейский Gelandewagen, выкинуть родной мотор и поставить американский V8 LS.

На восточном побережье США мастерская по реставрации автомобилей взялась за проект, который уже называют вызовом для будущего AMG G 63. В основе - военный кабриолет G-класса, списанный с армейских складов. Вместо привычного дизеля или бензиновой «шестерки» под капотом теперь ревет классический LS V8, любимец американских тюнеров.

Внешне внедорожник сохранил все черты классического G-класса: строгие линии, брутальный обвес, открытый верх. Но стоит завести двигатель - и становится ясно: это уже не просто ретро-авто, а настоящий монстр. По словам создателей, мощность составляет 500 лошадиных сил, а разгон занимает менее пяти секунд. Для машины, изначально созданной для военных нужд, это почти фантастика.

Интерьер тоже не остался без внимания. Здесь сочетаются армейская простота и современные материалы: кожа, алюминий, цифровая приборка. Но главное - ощущение свободы, когда едешь по трассе с опущенным верхом и под капотом рычит американский V8. Такой G-класс не боится ни бездорожья, ни привычных пробок, ни косых взглядов на парковке.

Цена вопроса - более 250 тысяч долларов. За эти деньги можно купить новый AMG G 63, но, как уверяют авторы проекта, их творение уникально. Ни один серийный Мерседес не даст такого драйва и эмоций.

В 2026 году, когда рынок люксовых внедорожников столкнулся с клонами и электрокарами, такой проект выглядит как вызов. Это не просто реставрация, а переосмысление легенды. Американский LS-свап в немецком кузове - дерзко, громко и очень по-новому.