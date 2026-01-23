Сможет ли армейский кабриолет с V8 затмить легенду Mercedes — или это безумие

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 января 2026, 06:25

Американский рестомод на базе военного Гелендвагена с LS-мотором за $250 000 бросает вызов AMG G 63

Американский рестомод на базе военного Гелендвагена с LS-мотором за $250 000 бросает вызов AMG G 63

Сможет ли армейский кабриолет с V8 затмить легенду Mercedes — или это безумие

Американский рестомод на базе военного Гелендвагена с LS-мотором за $250 000 бросает вызов AMG G 63

Восточное побережье США стало ареной для дерзкой переделки армейского внедорожника. Классика Mercedes G-класса получила американское сердце и открытый верх. Проект уже обсуждают в автомобильных кругах. Цена шокирует даже фанатов эксклюзива. Чем удивит этот LS-свап в 2026 году?

Восточное побережье США стало ареной для дерзкой переделки армейского внедорожника. Классика Mercedes G-класса получила американское сердце и открытый верх. Проект уже обсуждают в автомобильных кругах. Цена шокирует даже фанатов эксклюзива. Чем удивит этот LS-свап в 2026 году?

Mercedes-Benz G-класс – автомобиль, которому не поддается время. Его узнаваемый облик почти не менялся с конца 1970-х, и только Porsche 911 может обладать такой же верностью традиций. Но если немцы аккуратно вплетают современные технологии в ретро-облик, то на другом континенте решили пойти ва-банк: взять армейский Gelandewagen, выкинуть родной мотор и поставить американский V8 LS.

На восточном побережье США мастерская по реставрации автомобилей взялась за проект, который уже называют вызовом для будущего AMG G 63. В основе - военный кабриолет G-класса, списанный с армейских складов. Вместо привычного дизеля или бензиновой «шестерки» под капотом теперь ревет классический LS V8, любимец американских тюнеров. 

Внешне внедорожник сохранил все черты классического G-класса: строгие линии, брутальный обвес, открытый верх. Но стоит завести двигатель - и становится ясно: это уже не просто ретро-авто, а настоящий монстр. По словам создателей, мощность составляет 500 лошадиных сил, а разгон занимает менее пяти секунд. Для машины, изначально созданной для военных нужд, это почти фантастика.

Интерьер тоже не остался без внимания. Здесь сочетаются армейская простота и современные материалы: кожа, алюминий, цифровая приборка. Но главное - ощущение свободы, когда едешь по трассе с опущенным верхом и под капотом рычит американский V8. Такой G-класс не боится ни бездорожья, ни привычных пробок, ни косых взглядов на парковке.

Цена вопроса - более 250 тысяч долларов. За эти деньги можно купить новый AMG G 63, но, как уверяют авторы проекта, их творение уникально. Ни один серийный Мерседес не даст такого драйва и эмоций. 

В 2026 году, когда рынок люксовых внедорожников столкнулся с клонами и электрокарами, такой проект выглядит как вызов. Это не просто реставрация, а переосмысление легенды. Американский LS-свап в немецком кузове - дерзко, громко и очень по-новому.

Упомянутые модели: Mercedes G (от 11 500 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Магнитогорск Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться