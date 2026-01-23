Сможет ли армейский кабриолет с V8 затмить легенду Mercedes — или это безумие

23 января 2026, 06:25
Американский рестомод на базе военного Гелендвагена с LS-мотором за $250 000 бросает вызов AMG G 63
Восточное побережье США стало ареной для дерзкой переделки армейского внедорожника. Классика Mercedes G-класса получила американское сердце и открытый верх. Проект уже обсуждают в автомобильных кругах. Цена шокирует даже фанатов эксклюзива. Чем удивит этот LS-свап в 2026 году?
Mercedes-Benz G-класс – автомобиль, которому не поддается время. Его узнаваемый облик почти не менялся с конца 1970-х, и только Porsche 911 может обладать такой же верностью традиций. Но если немцы аккуратно вплетают современные технологии в ретро-облик, то на другом континенте решили пойти ва-банк: взять армейский Gelandewagen, выкинуть родной мотор и поставить американский V8 LS.
На восточном побережье США мастерская по реставрации автомобилей взялась за проект, который уже называют вызовом для будущего AMG G 63. В основе - военный кабриолет G-класса, списанный с армейских складов. Вместо привычного дизеля или бензиновой «шестерки» под капотом теперь ревет классический LS V8, любимец американских тюнеров.
Внешне внедорожник сохранил все черты классического G-класса: строгие линии, брутальный обвес, открытый верх. Но стоит завести двигатель - и становится ясно: это уже не просто ретро-авто, а настоящий монстр. По словам создателей, мощность составляет 500 лошадиных сил, а разгон занимает менее пяти секунд. Для машины, изначально созданной для военных нужд, это почти фантастика.
Интерьер тоже не остался без внимания. Здесь сочетаются армейская простота и современные материалы: кожа, алюминий, цифровая приборка. Но главное - ощущение свободы, когда едешь по трассе с опущенным верхом и под капотом рычит американский V8. Такой G-класс не боится ни бездорожья, ни привычных пробок, ни косых взглядов на парковке.
Цена вопроса - более 250 тысяч долларов. За эти деньги можно купить новый AMG G 63, но, как уверяют авторы проекта, их творение уникально. Ни один серийный Мерседес не даст такого драйва и эмоций.
В 2026 году, когда рынок люксовых внедорожников столкнулся с клонами и электрокарами, такой проект выглядит как вызов. Это не просто реставрация, а переосмысление легенды. Американский LS-свап в немецком кузове - дерзко, громко и очень по-новому.
Похожие материалы Мерседес
-
23.01.2026, 10:44
Владелец продает новый Mercedes-AMG G 63 2026 года после 300 км пробега
Почти новый Mercedes-AMG G 63 2026 года выставлен на продажу после минимального пробега. Владелец не раскрывает причину столь быстрой смены планов. Автомобиль в идеальном состоянии и уже привлек внимание на аукционе.Читать далее
-
23.01.2026, 06:30
Mercedes готовит компактный G-Class: первые рендеры и детали электрической версии
Mercedes близок к запуску компактного G-Class с электроприводом. В сети уже обсуждают свежие рендеры и возможные гибридные версии. Как изменится культовый внедорожник? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
31.12.2025, 08:47
Сравнение Mercedes G 63, G 550, Defender P400 X и Grenadier в дрэг-гонке на 400 метров
Четыре легендарных внедорожника встретились на прямой. Каждый из них способен удивить не только на бездорожье, но и на асфальте. Итоги гонки оказались неожиданными. Узнайте, кто стал лидером в борьбе за звание самого быстрого внедорожника.Читать далее
-
17.12.2025, 15:20
Mercedes-Benz G 63 AMG с шестью колесами и 700 л.с. - внедорожник для апокалипсиса
Этот Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 создан для экстремальных условий. Три оси, шесть колес и 700 л.с. делают его уникальным. Внедорожник поражает не только мощностью, но и необычной деталью. Узнайте, чем удивляет этот редкий автомобиль.Читать далее
-
17.12.2025, 12:03
Маленький Mercedes G-Class удивил необычным дизайном и напомнил Suzuki Jimny
В сети появились неофициальные изображения компактного Mercedes Baby G-Class. Дизайн вызвал споры: модель сравнили с Suzuki Jimny. Ожидается, что новинка дебютирует в 2027 году. Под капотом могут быть как электромоторы, так и ДВС. Цена обещает быть заметно ниже, чем у старшего G-Class.Читать далее
-
13.12.2025, 06:06
Как может выглядеть новый Mercedes Baby G-Class по свежим рендерам и инсайдам
Свежие рендеры раскрывают возможный облик компактного внедорожника Mercedes. Ожидается электрическая версия, но не исключены гибрид и ДВС. Дизайн вдохновлен культовым G-Class, но с новыми деталями. Дата выхода и цена пока держатся в секрете.Читать далее
-
13.12.2025, 05:21
Фиолетовый Mercedes-AMG G 63 от Brabus с широким обвесом и дисками Forgiato
Фиолетовый Mercedes-AMG G 63 с обвесом Brabus и дисками Forgiato удивляет сочетанием дерзкого стиля и элегантности. Такой автомобиль нечасто встретишь на дорогах. Внутри могут скрываться доработки, но подробности держатся в секрете. Узнайте, чем еще выделяется этот уникальный внедорожник.Читать далее
-
11.12.2025, 19:37
Mercedes готовит компактный G-Class: первые тесты и рендеры нового внедорожника
Mercedes-Benz работает над уменьшенной версией G-Class. Прототипы уже замечены на дорогах. Подробности о проекте держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает. Ожидается, что модель удивит поклонников марки.Читать далее
-
11.12.2025, 11:32
За 160 млн рублей в России продают шестиколесный пикап Mercedes G63 Brabus
В России появился уникальный автомобиль. Это шестиколесный пикап от Mercedes. Его доработали в ателье Brabus. Пробег у машины совсем небольшой. Цена поражает воображение. Узнайте подробности об этом монстре.Читать далее
-
06.12.2025, 14:56
TopCar превратил Mercedes-AMG G 63 в агрессивный внедорожник с карбоновым обвесом
TopCar Design кардинально изменил Mercedes-AMG G 63. Внедорожник получил агрессивный облик и множество новых деталей. Использованы карбоновые элементы и уникальные решения. Внутри осталась классика, а вот снаружи – настоящий шоу-стоппер. Что еще скрывает этот проект?Читать далее
