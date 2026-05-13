Новая реальность: Разрыв между США и Китаем по стоимости машин растет стремительно - автогиганты в тревоге

13 мая 2026, 20:00
Американский рынок новых авто под угрозой: китайские цены бьют рекорды
Средняя стоимость нового автомобиля в США превысила 51 тысячу долларов, а в Китае уже сотни моделей стоят менее 25 тысяч. Американские производители опасаются, что такой разрыв может изменить расстановку сил на мировом рынке. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.
Автомобильный рынок США оказался на грани серьёзных перемен: разница в ценах между американскими и китайскими машинами достигла исторического максимума. Сегодня средняя стоимость нового авто в США составляет 51 456 долларов, тогда как в Китае можно выбрать из более чем двухсот моделей с гибридными или полностью электрическими установками, которые стоят менее 25 тысяч долларов. Некоторые из них дешевле американских аналогов в пять раз.
Например, BYD Seagull можно приобрести примерно за 10 тысяч долларов, а компактный Wuling Hongguang Mini EV — и вовсе менее чем за 7 тысяч. При этом бюджетные китайские автомобили оснащены даже более крупными мониторами, современными ассистентами водителя и быстрыми зарядными системами. Это уже не «пустые» машины, а полноценные технологичные продукты, вызывающие серьёзную тревогу у американских автогигантов.
Глава Ford Джим Фарли открыто предупредил: если китайские бренды массово выйдут на рынок США, это станет разрушительным ударом для всей местной индустрии. По его мнению, китайские компании выигрывают не только за счёт низких цен, но и благодаря развитию новых технологий. Сейчас китайские марки фактически не проникают на американский рынок из-за высоких пошлин и ограничений, но ситуация может измениться в любой момент.
Пока США защищают свой рынок, китайские производители активно расширяют присутствие в Европе, Австралии и Латинской Америке. Geely, BYD, Zeekr и другие бренды уже строят планы по локализации производства в Северной Америке. Это создаёт давление на западных конкурентов, которые, по сути, пересматривают свои стратегии и ускоряют внедрение инноваций.
Как ни парадоксально, но внутри самого Китая сейчас идёт жёсткая ценовая война. Регуляторы страны уже начали ограничивать продажу автомобилей ниже себестоимости, опасаясь массовых убытков среди производителей. Тем не менее, китайский автопром продолжает наращивать экспорт и усиливать позиции на мировом рынке, что может привести к новым потрясениям для традиционных игроков.
