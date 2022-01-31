Американский шеф-повар жарит стейки прямо в автомобиле: вот как это выглядит
Фото: youtube.com / Nick DiGiovanni
Фото: youtube.com / Nick DiGiovanni
Фото: youtube.com / Nick DiGiovanni
Фото: youtube.com / Nick DiGiovanni
Фото: youtube.com / Nick DiGiovanni
Он заказывал бургеры без мяса и на глазах удивленных кассиров жарил стейки прямо в машине. Капли масла и жира со сковороды летели на веганскую кожаную обивку сидений Tesla. Для стейков Ник выбрал японскую мраморную говядину с острова Хоккайдо. В рацион местных коров добавляют пиво, чтобы сделать мясо более нежным. В итоге, в споре трех фастфудов победила сеть Wendys, а электрокару Ника теперь предстоит основательная химчистка.
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