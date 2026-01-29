Как старые автобусы Freightliner FS65 становятся автодомами и почему их выбирают для путешествий по США

Американский школьный автобус превратили в полноценный дом на колесах

Во Флориде на аукционе Mecum выставлен необычный автодом, созданный на базе школьного автобуса Freightliner FS65. Внутри - полноценное жилье для двоих, современное оснащение и даже электровелосипед. Чем интересен этот проект и почему такие машины становятся трендом среди автолюбителей - разбираемся в материале.

В США на аукционе во Флориде появился лот, который сразу привлек внимание поклонников необычных автомобилей и любителей путешествий. На торги выставлен автодом, созданный на базе классического школьного автобуса Freightliner FS65. Этот проект - не просто очередная переделка, а тщательно продуманное решение для комфортной жизни на колесах.

Внешне автобус сохранил узнаваемые черты, но внутри - совсем другой мир. Пространство салона полностью переосмыслено: здесь есть спальное место для двоих, удобный диван, полноценная кухня с плитой и шкафом, проточный водонагреватель, холодильник, два кондиционера, а также душ и туалет. Для хранения вещей предусмотрено множество отсеков, что особенно важно для длительных поездок.

Фото: Mecum

Вместе с автодомом новый владелец получит электровелосипед, который крепится сзади. Это не просто приятный бонус, а реальная возможность расширить географию путешествий, не прибегая к помощи основного транспорта.

В основе этого дома на колесах лежит автобус 2006 года выпуска, который за свою жизнь успел проехать более 309 тысяч километров. Под капотом установлен 4,8-литровый дизельный двигатель Mercedes-Benz MBE-900, работающий в паре с автоматической коробкой передачи. Такой тандем обеспечивает надежность и достаточную мощность для передвижения даже по сложным маршрутам.

Фото: Mecum

Автобус прошел комплексную реставрацию и теперь официально зарегистрирован как автофургон. Это означает, что его можно использовать для путешествий по всей стране без ограничений, а также участвовать в специализированных слетах и ​​фестивалях автодомов.

Freightliner FS65 - модель, выпускавшаяся с 1997 по 2006 год. За это время было собрано более 62 тысяч экземпляров, и многие из них до сих пор не присутствуют на дорогах США. Однако лишь немногие обрели вторую жизнь в виде домов на колесах. Подобный подход к переоборудованию транспорта становится все популярнее: старые автобусы превращаются в мобильные квартиры.

Интерес к подобным проектам связан не только с модой на путешествия, но и с желанием людей получить независимость от гостиниц и расписаний. Автодом на базе автобуса - это свобода выбора маршрута, возможность останавливаться в самых необычных местах и ​​жить в своем ритме. К тому же, такие машины часто становятся объектами внимания на дорогах и вызывают искренний интерес у окружающих.

Пока стоимость этого необычного автодома не объявлена, но уже сейчас понятно: подобные проекты - не просто способ выделиться, а реальный тренд на рынке альтернативного жилья и путешествий. В ближайшие годы можно ожидать, что таких лотов на аукционах станет все больше, а интерес к ним - только расти.