Как старые автобусы Freightliner FS65 становятся автодомами и почему их выбирают для путешествий по США

29 января 2026, 07:08
Американский школьный автобус превратили в полноценный дом на колесах
Американский школьный автобус превратили в полноценный дом на колесах
Во Флориде на аукционе Mecum выставлен необычный автодом, созданный на базе школьного автобуса Freightliner FS65. Внутри - полноценное жилье для двоих, современное оснащение и даже электровелосипед. Чем интересен этот проект и почему такие машины становятся трендом среди автолюбителей - разбираемся в материале.
В США на аукционе во Флориде появился лот, который сразу привлек внимание поклонников необычных автомобилей и любителей путешествий. На торги выставлен автодом, созданный на базе классического школьного автобуса Freightliner FS65. Этот проект - не просто очередная переделка, а тщательно продуманное решение для комфортной жизни на колесах.
Внешне автобус сохранил узнаваемые черты, но внутри - совсем другой мир. Пространство салона полностью переосмыслено: здесь есть спальное место для двоих, удобный диван, полноценная кухня с плитой и шкафом, проточный водонагреватель, холодильник, два кондиционера, а также душ и туалет. Для хранения вещей предусмотрено множество отсеков, что особенно важно для длительных поездок.
Вместе с автодомом новый владелец получит электровелосипед, который крепится сзади. Это не просто приятный бонус, а реальная возможность расширить географию путешествий, не прибегая к помощи основного транспорта.
В основе этого дома на колесах лежит автобус 2006 года выпуска, который за свою жизнь успел проехать более 309 тысяч километров. Под капотом установлен 4,8-литровый дизельный двигатель Mercedes-Benz MBE-900, работающий в паре с автоматической коробкой передачи. Такой тандем обеспечивает надежность и достаточную мощность для передвижения даже по сложным маршрутам.
Автобус прошел комплексную реставрацию и теперь официально зарегистрирован как автофургон. Это означает, что его можно использовать для путешествий по всей стране без ограничений, а также участвовать в специализированных слетах и фестивалях автодомов.
Freightliner FS65 - модель, выпускавшаяся с 1997 по 2006 год. За это время было собрано более 62 тысяч экземпляров, и многие из них до сих пор не присутствуют на дорогах США. Однако лишь немногие обрели вторую жизнь в виде домов на колесах. Подобный подход к переоборудованию транспорта становится все популярнее: старые автобусы превращаются в мобильные квартиры.
Интерес к подобным проектам связан не только с модой на путешествия, но и с желанием людей получить независимость от гостиниц и расписаний. Автодом на базе автобуса - это свобода выбора маршрута, возможность останавливаться в самых необычных местах и жить в своем ритме. К тому же, такие машины часто становятся объектами внимания на дорогах и вызывают искренний интерес у окружающих.
Пока стоимость этого необычного автодома не объявлена, но уже сейчас понятно: подобные проекты - не просто способ выделиться, а реальный тренд на рынке альтернативного жилья и путешествий. В ближайшие годы можно ожидать, что таких лотов на аукционах станет все больше, а интерес к ним - только расти.
Похожие материалы Фрайтлайнер
-
29.01.2026, 09:22
Старый автобус превратили в дом на колесах с камином и тремя спальнями
Пара из Великобритании купила списанный городской автобус и за шесть лет превратила его в полноценный автодом с тремя двуспальными кроватями, кухней и даже камином. В статье - детали необычного проекта, подводные камни переделки и почему такие машины все чаще появляются на рынке.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:53
Необычный автодом на базе Chevrolet Viking 1959 года: ретро и комфорт в деталях
Уникальный автодом, созданный на платформе школьного автобуса Chevrolet Viking 1959 года, удивляет сочетанием ретро-стиля и современных удобств. Вдохновленный марокканскими мотивами интерьер, дубовая отделка и продуманная планировка делают этот кемпер настоящим домом на колесах. Узнайте, как старый автобус получил новую жизнь и почему такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 06:50
Volga K50: новый кроссовер для России с китайскими корнями
Volga K50 - свежий кроссовер, который будут собирать в Нижнем Новгороде, уже прошел сертификацию в России. Эксперты раскрыли, как он связан с Geely Monjaro, чего ждать от новинки и какова будет ее цена. Подробности - в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 06:34
Юбилейный суперкар Pagani: как компания отмечает 70-летие основателя
В честь 70-летия Горацио Пагани компания Pagani вновь удивила автомобильный мир, подготовив особую версию суперкара. Как создаются такие уникальные автомобили, почему это стало традицией и что стоит за громкими премьерами - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Фрайтлайнер
-
29.01.2026, 09:22
Старый автобус превратили в дом на колесах с камином и тремя спальнями
Пара из Великобритании купила списанный городской автобус и за шесть лет превратила его в полноценный автодом с тремя двуспальными кроватями, кухней и даже камином. В статье - детали необычного проекта, подводные камни переделки и почему такие машины все чаще появляются на рынке.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:53
Необычный автодом на базе Chevrolet Viking 1959 года: ретро и комфорт в деталях
Уникальный автодом, созданный на платформе школьного автобуса Chevrolet Viking 1959 года, удивляет сочетанием ретро-стиля и современных удобств. Вдохновленный марокканскими мотивами интерьер, дубовая отделка и продуманная планировка делают этот кемпер настоящим домом на колесах. Узнайте, как старый автобус получил новую жизнь и почему такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 06:50
Volga K50: новый кроссовер для России с китайскими корнями
Volga K50 - свежий кроссовер, который будут собирать в Нижнем Новгороде, уже прошел сертификацию в России. Эксперты раскрыли, как он связан с Geely Monjaro, чего ждать от новинки и какова будет ее цена. Подробности - в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 06:34
Юбилейный суперкар Pagani: как компания отмечает 70-летие основателя
В честь 70-летия Горацио Пагани компания Pagani вновь удивила автомобильный мир, подготовив особую версию суперкара. Как создаются такие уникальные автомобили, почему это стало традицией и что стоит за громкими премьерами - разбираемся в деталях.Читать далее