Американский стартап Nikola Motor намерен с 2023 года производить водородные грузовики
Фото: Nikola Motor
Представители «Николы» подписали на этой неделе соглашение о партнерстве с транспортной компанией PGT. Последняя выразила готовность взять в аренду не менее 100 водородных грузовиков Nikola Tre FCEV. Чтобы вовремя доставить заказчику машины, американцы организуют их производство на заводе в Кулидже, штат Аризона.
Напомним, что компания владеет еще одним сборочным заводом - в Ульме, Германия. Помимо аренды, договор также предусматривает гарантийное обслуживание и все решения, качающиеся заправки грузовиков водородом.
Nikola Tre FCEV, как отмечается, может преодолевать до 800 км (500 миль) на одном топливном баке. Такая автономность хода делает грузовик интересным предложением, по сравнению с транспортными средствами, питающимися от розетки.
Для сравнения: Tesla Semi, будущий электромобиль от Илона Маска, обещает проехать с момента полной зарядки от 480 до 800 км. Эксперты отмечают, что заправка грузовика водородом занимает намного меньше времени, чем электрозарядка.
Зарубежные эксперты с опаской отнеслись к новому заявлению представителей Nikola Motor. Чуть больше года назад стартап обманул инвесторов. Так, например, концерн General Motors отказался от перспективного сотрудничества с «Николой», которое подразумевало строительство электрического пикапа Badger («Барсук»). После этого генеральный директор Тревор Милтон подал в отставку. Специалисты авторынка надеются, что проект водородных грузовиков не постигнет та же участь.
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