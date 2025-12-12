Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

12 декабря 2025, 10:59

Американскую капсулу времени Lincoln Mark V с V8 выставили на продажу в России

Забытая роскошь Америки с 365-сильным мотором - почему за него просят так много?

В России появился уникальный автомобиль. Это роскошное американское купе. Машина из лимитированной серии. У нее очень маленький пробег. Автомобиль стоит несколько миллионов рублей. Его состояние просто поражает.

В России появился уникальный автомобиль. Это роскошное американское купе. Машина из лимитированной серии. У нее очень маленький пробег. Автомобиль стоит несколько миллионов рублей. Его состояние просто поражает.

На российском рынке классических автомобилей появилось действительно неординарное предложение. Как сообщает «Российская Газета», на одном из популярных сайтов объявлений был выставлен на продажу монументальный Lincoln Continental Mark V 1979 года. Это не просто старая машина, а настоящий артефакт ушедшей эпохи американского автопрома, да еще и в редчайшем исполнении Collector's Edition с минимальным для своих лет пробегом.

Модель Mark V сама по себе является иконой. Выпускавшаяся всего три года, с 1977 по 1979, она стала апогеем эры «персональных люксовых купе». Огромные размеры, бесконечный капот, роскошный салон и плавность хода - все это делало Lincoln символом успеха и статуса в США конца 70-х. Представленный экземпляр относится к последнему году выпуска, после которого на смену гигантам пришли более компактные и экономичные модели.

Особенную ценность автомобилю придает его принадлежность к лимитированной серии Collector's Edition. Такими машинами компания Lincoln прощалась со своим флагманским купе. Их отличала эксклюзивная окраска (чаще всего темно-синий металлик, как у этого экземпляра), позолоченная решетка радиатора и задняя часть крыши, покрытая винилом в цвет кузова. В 1979 году с конвейера сошло всего 6262 таких автомобиля, что делает каждый из них предметом интереса для коллекционеров.

Под капотом этого сухопутного крейсера скрывается не менее впечатляющий агрегат - огромный карбюраторный V8 рабочим объемом 7,54 литра. По заявлению продавца, двигатель развивает 365 лошадиных сил, которые передаются на задние колеса через плавную трехступенчатую автоматическую коробку передач. Такой силовой агрегат обеспечивал купе весом более двух тонн уверенную и напористую динамику, пусть и ценой колоссального расхода топлива.

Самое удивительное в этом предложении - состояние и пробег. На одометре Lincoln застыла цифра в 36 800 километров. Для автомобиля, которому скоро исполнится полвека, это практически ничто. Владелец утверждает, что купе полностью сохранило оригинальное состояние, никогда не подвергалось реставрационным работам или серьезному ремонту. Судя по фотографиям, кузов действительно лишен очагов коррозии, а салон выглядит так, будто только вчера покинул дилерский центр.

За эту «капсулу времени» продавец просит 7,5 миллионов рублей. Сумма немалая, но вполне объяснимая, если рассматривать автомобиль не как средство передвижения, а как инвестицию и уникальный экспонат. Найти Lincoln Mark V в подобном состоянии, да еще и в лимитированной версии, - большая удача не только для российского, но и для мирового рынка ретро-автомобилей.

Упомянутые марки: Lincoln
