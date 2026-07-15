Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

15 июля 2026, 12:33

Amflow TL Carbon: электровелосипед с мотором Avinox и запасом хода для города и бездорожья

Amflow TL Carbon: электровелосипед с мотором Avinox и запасом хода для города и бездорожья

Amflow TL Carbon с мотором Avinox: грузоподъёмность 200 кг и запас хода до 1280 Вт·ч на одной зарядке

Amflow TL Carbon: электровелосипед с мотором Avinox и запасом хода для города и бездорожья

Amflow TL Carbon выходит на рынок с уникальной силовой установкой Avinox, увеличенной емкостью аккумулятора и инновационной электронной трансмиссией. Модель рассчитана на серьезные нагрузки и подходит для разных условий, что делает ее заметным событием для любителей современных электровелосипедов.

Amflow TL Carbon выходит на рынок с уникальной силовой установкой Avinox, увеличенной емкостью аккумулятора и инновационной электронной трансмиссией. Модель рассчитана на серьезные нагрузки и подходит для разных условий, что делает ее заметным событием для любителей современных электровелосипедов.

На рынке электровелосипедов появилась новинка — Amflow TL Carbon. Модель оснащена силовой установкой Avinox и рассчитана на эксплуатацию в самых разных условиях. Она отличается не только мощным двигателем, но и редко встречающейся среди конкурентов способностью перевозить до 200 кг груза.

В основе Amflow TL Carbon лежит мотор Avinox, который ранее применялся исключительно на горных электровелосипедах. Его крутящий момент достигает 150 Нм, что обеспечивает уверенное движение даже по сложному рельефу. Теперь этот двигатель впервые интегрирован в универсальную модель, предназначенную как для города, так и для бездорожья.

Электровелосипед получил полноподвесную систему с подвеской Fox: ход передней вилки составляет 120 мм, задней — 105 мм. Такая схема позволяет комфортно преодолевать препятствия и перевозить тяжелые грузы. Для удобства пользователей предусмотрен выбор между колесами 27,5 и 29 дюймов, что расширяет возможности настройки велосипеда под различные задачи.

Особое внимание разработчики уделили аккумуляторной системе. Основная батарея ёмкостью 800 Вт·ч встроена в раму, а дополнительная на 480 Вт·ч увеличивает общий запас энергии до 1280 Вт·ч. Для тех, кто ценит лёгкость, доступна версия с аккумулятором на 600 Вт·ч. Такое решение позволяет адаптировать велосипед как под дальние поездки, так и под ежедневные городские маршруты.

Ещё одна важная особенность — электронная система переключения передач Avinox SmoothShift, разработанная совместно с TRP. Она даёт возможность менять передачу даже на месте (например, на светофоре), что особенно актуально в сложных дорожных условиях. Такой подход делает управление более интуитивным и комфортным.

Снаряжённая масса Amflow TL Carbon составляет 22,6 кг, а карбоновая рама весит всего 2,9 кг — это один из лучших показателей в классе электровелосипедов с высокой грузоподъёмностью. Публичная премьера модели состоится на выставке Eurobike 24 июня 2026 года, а глобальные продажи стартуют до конца года.

По данным Whtmoves, Amflow TL Carbon объединяет в себе сразу несколько актуальных трендов: лёгкость, мощность, адаптивность к разным условиям и передовые технологические решения в трансмиссии. Это может свидетельствовать о дальнейшем развитии рынка электровелосипедов, где универсальность и надёжность становятся ключевыми критериями для покупателей.

Интерес к электротранспорту в России и мире продолжает расти, и Amflow TL Carbon может стать привлекательным выбором для тех, кто ищет универсальное решение для города и загородных поездок. Эксперты отмечают, что подобные модели способны частично заменить традиционный транспорт, особенно в условиях плотного трафика и при необходимости перевозки грузов. Для сравнения, в сегменте лёгких электрических средств передвижения всё большую популярность набирают электроскутеры — о них подробно рассказывалось в отдельном материале о выборе электроскутеров для работы .

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