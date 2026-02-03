Почему Госдума отказалась от амнистии и что ждет водителей дальше

3 февраля 2026, 18:46
Амнистии штрафов ГИБДД в 2026 году не будет: все подробности решения
Амнистии штрафов ГИБДД в 2026 году не будет: все подробности решения
В 2026 году проект амнистии штрафов ГИБДД окончательно снят с повестки. Рост штрафов, утвержденный ранее, сохраняется. Депутаты пытались оспорить изменения, но безуспешно. Подробности - в нашем материале.
В начале 2026 года стало известно, что инициатива по амнистии штрафов ГИБДД, обсуждавшаяся с 2022 года, окончательно утратила актуальность. Как сообщает Avtospravochnaya.com, проект, который мог бы освободить водителей от большинства административных взысканий, был возвращен авторам и снят с рассмотрения в Госдуме.
Первоначально документ предполагал отмену всех штрафов, выписанных по главе 12 КоАП РФ, за исключением нарушений, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения и отказом от медосвидетельствования. Авторы объясняли необходимость таких мер снижением доходов граждан и желанием поддержать водителей в сложной экономической ситуации.
Несмотря на то, что в 2025 году профильный комитет Госдумы неожиданно вернулся к обсуждению этой инициативы, до реального рассмотрения дело так и не дошло. В январе 2026 года один из инициаторов, депутат Ярослав Нилов, официально отказался от авторства, а Совет Госдумы вернул проект авторам, сославшись на противоречие федеральному законодательству.
Вместе с этим был отклонен и другой проект, касавшийся отмены штрафов для мобилизованных граждан. Таким образом, вопрос об амнистии для нарушителей ПДД, который оставался открытым почти четыре года, был окончательно закрыт.
Параллельно с этим в 2025 году вступили в силу новые правила, увеличившие размеры штрафов за большинство нарушений. С 1 января 2025 года суммы выросли в полтора раза, а за повторную езду без ОСАГО - в шесть раз. Для грузовиков, нарушающих запреты на движение, штрафы увеличились в десять раз.
Изменения коснулись и системы скидок: теперь оплатить штраф со скидкой можно в течение 30 дней, но размер льготы уменьшился до 25%. Для тех, кто привык платить вовремя, итоговая сумма выросла еще сильнее.
Попытки оспорить эти нововведения в Конституционном суде не увенчались успехом. Группа из 97 депутатов разных фракций направила запрос о проверке конституционности закона, однако суд отказался рассматривать обращение, посчитав, что Госдума вправе самостоятельно принимать решения по подобным вопросам.
В итоге, рассчитывать на отмену штрафов или пересмотр их размеров в 2026 году не приходится. Единственный способ избежать санкций - строго соблюдать правила дорожного движения. Это остается самым простым и эффективным решением для всех автомобилистов.
Похожие материалы
-
03.02.2026, 19:31
Сроки и причины замены водительских прав: что важно знать каждому водителю в 2026 году
В 2026 году правила замены водительских прав стали проще, но остались важные детали, которые могут повлиять на вашу безопасность и кошелек. Разбираемся, в каких случаях и как правильно обновлять удостоверение, чтобы избежать штрафов и неприятных сюрпризов.Читать далее
-
03.02.2026, 18:34
Что делать, если авария перекрыла дорогу, а слева сплошная: как избежать штрафа
Водители часто сталкиваются с неожиданными заторами. Не все знают, как действовать в таких случаях. Ошибки могут привести к штрафу. В материале - разбор сложных ситуаций на дороге.Читать далее
-
03.02.2026, 18:12
Зарядка электромобиля в доме: главные сложности и реальные пути решения
Организация зарядки электромобиля в многоквартирном доме - задача с множеством нюансов. Эксперты выделяют технические, юридические и финансовые барьеры, которые важно учитывать при планировании.Читать далее
-
03.02.2026, 18:06
Страховые компании России требуют пересмотра порядка ремонта по ОСАГО
Страховые организации выступили за корректировку системы ремонта по ОСАГО. Они считают, что действующий порядок устарел. Возможны новые правила для автовладельцев. Решение может повлиять на рынок.Читать далее
-
03.02.2026, 17:37
В России хотят обязать страховщиков взыскивать ущерб по ОСАГО с нарушителей
В Госдуме обсуждают ужесточение регресса по ОСАГО. Законопроект может изменить подход к взысканию ущерба. Водителей ждут новые обязательства. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 17:23
Экзамен в ГАИ: что изменилось в правилах сдачи теории и практики в 2026 году
Как реально проходит экзамен на права в ГАИ, какие ошибки чаще всего допускают кандидаты и что грозит за провал. Мало кто знает, что пересдавать теперь можно неограниченное число раз, но есть нюансы. Эксперты объяснили, почему важно готовиться к каждому этапу.Читать далее
-
03.02.2026, 16:49
Три главные схемы обмана водителей в 2026: как не попасться на уловки мошенников
В 2026 году мошенники изобретают все более изощренные способы обмана водителей. Поддельные штрафы, фальшивые юристы на месте ДТП и опасные приложения - что грозит владельцам авто и как не стать жертвой аферы, объяснил эксперт.Читать далее
-
03.02.2026, 16:34
Массовые поломки Zeekr 9X в России: владельцы сталкиваются с дефектом редуктора
В России владельцы Zeekr 9X неожиданно столкнулись с массовыми отказами заднего мотор-редуктора. Эксперты объяснили, что стало причиной, и как теперь решают проблему. Что грозит тем, кто уже купил эти автомобили - подробности в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 16:28
Trialli представил 45 новых позиций автозапчастей для легковых и грузовых машин
Trialli расширил линейку автозапчастей сразу на 45 новых позиций, охватив как популярные иномарки, так и отечественные модели. Какие детали теперь доступны, что изменилось для владельцев машин и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.02.2026, 15:27
Китай первым в мире запретил скрытые дверные ручки на электромобилях
В Китае введен запрет на скрытые дверные ручки в электромобилях после ряда трагических случаев. Новые требования затронут как местные бренды, так и мировых лидеров рынка. Решение может изменить подход к безопасности в автоиндустрии.Читать далее
Похожие материалы
-
03.02.2026, 19:31
Сроки и причины замены водительских прав: что важно знать каждому водителю в 2026 году
В 2026 году правила замены водительских прав стали проще, но остались важные детали, которые могут повлиять на вашу безопасность и кошелек. Разбираемся, в каких случаях и как правильно обновлять удостоверение, чтобы избежать штрафов и неприятных сюрпризов.Читать далее
-
03.02.2026, 18:34
Что делать, если авария перекрыла дорогу, а слева сплошная: как избежать штрафа
Водители часто сталкиваются с неожиданными заторами. Не все знают, как действовать в таких случаях. Ошибки могут привести к штрафу. В материале - разбор сложных ситуаций на дороге.Читать далее
-
03.02.2026, 18:12
Зарядка электромобиля в доме: главные сложности и реальные пути решения
Организация зарядки электромобиля в многоквартирном доме - задача с множеством нюансов. Эксперты выделяют технические, юридические и финансовые барьеры, которые важно учитывать при планировании.Читать далее
-
03.02.2026, 18:06
Страховые компании России требуют пересмотра порядка ремонта по ОСАГО
Страховые организации выступили за корректировку системы ремонта по ОСАГО. Они считают, что действующий порядок устарел. Возможны новые правила для автовладельцев. Решение может повлиять на рынок.Читать далее
-
03.02.2026, 17:37
В России хотят обязать страховщиков взыскивать ущерб по ОСАГО с нарушителей
В Госдуме обсуждают ужесточение регресса по ОСАГО. Законопроект может изменить подход к взысканию ущерба. Водителей ждут новые обязательства. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 17:23
Экзамен в ГАИ: что изменилось в правилах сдачи теории и практики в 2026 году
Как реально проходит экзамен на права в ГАИ, какие ошибки чаще всего допускают кандидаты и что грозит за провал. Мало кто знает, что пересдавать теперь можно неограниченное число раз, но есть нюансы. Эксперты объяснили, почему важно готовиться к каждому этапу.Читать далее
-
03.02.2026, 16:49
Три главные схемы обмана водителей в 2026: как не попасться на уловки мошенников
В 2026 году мошенники изобретают все более изощренные способы обмана водителей. Поддельные штрафы, фальшивые юристы на месте ДТП и опасные приложения - что грозит владельцам авто и как не стать жертвой аферы, объяснил эксперт.Читать далее
-
03.02.2026, 16:34
Массовые поломки Zeekr 9X в России: владельцы сталкиваются с дефектом редуктора
В России владельцы Zeekr 9X неожиданно столкнулись с массовыми отказами заднего мотор-редуктора. Эксперты объяснили, что стало причиной, и как теперь решают проблему. Что грозит тем, кто уже купил эти автомобили - подробности в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 16:28
Trialli представил 45 новых позиций автозапчастей для легковых и грузовых машин
Trialli расширил линейку автозапчастей сразу на 45 новых позиций, охватив как популярные иномарки, так и отечественные модели. Какие детали теперь доступны, что изменилось для владельцев машин и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.02.2026, 15:27
Китай первым в мире запретил скрытые дверные ручки на электромобилях
В Китае введен запрет на скрытые дверные ручки в электромобилях после ряда трагических случаев. Новые требования затронут как местные бренды, так и мировых лидеров рынка. Решение может изменить подход к безопасности в автоиндустрии.Читать далее