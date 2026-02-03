Почему Госдума отказалась от амнистии и что ждет водителей дальше

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

3 февраля 2026, 18:46

В 2026 году проект амнистии штрафов ГИБДД окончательно снят с повестки. Рост штрафов, утвержденный ранее, сохраняется. Депутаты пытались оспорить изменения, но безуспешно. Подробности - в нашем материале.

В начале 2026 года стало известно, что инициатива по амнистии штрафов ГИБДД, обсуждавшаяся с 2022 года, окончательно утратила актуальность. Как сообщает Avtospravochnaya.com, проект, который мог бы освободить водителей от большинства административных взысканий, был возвращен авторам и снят с рассмотрения в Госдуме.

Первоначально документ предполагал отмену всех штрафов, выписанных по главе 12 КоАП РФ, за исключением нарушений, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения и отказом от медосвидетельствования. Авторы объясняли необходимость таких мер снижением доходов граждан и желанием поддержать водителей в сложной экономической ситуации.

Несмотря на то, что в 2025 году профильный комитет Госдумы неожиданно вернулся к обсуждению этой инициативы, до реального рассмотрения дело так и не дошло. В январе 2026 года один из инициаторов, депутат Ярослав Нилов, официально отказался от авторства, а Совет Госдумы вернул проект авторам, сославшись на противоречие федеральному законодательству.

Вместе с этим был отклонен и другой проект, касавшийся отмены штрафов для мобилизованных граждан. Таким образом, вопрос об амнистии для нарушителей ПДД, который оставался открытым почти четыре года, был окончательно закрыт.

Параллельно с этим в 2025 году вступили в силу новые правила, увеличившие размеры штрафов за большинство нарушений. С 1 января 2025 года суммы выросли в полтора раза, а за повторную езду без ОСАГО - в шесть раз. Для грузовиков, нарушающих запреты на движение, штрафы увеличились в десять раз.

Изменения коснулись и системы скидок: теперь оплатить штраф со скидкой можно в течение 30 дней, но размер льготы уменьшился до 25%. Для тех, кто привык платить вовремя, итоговая сумма выросла еще сильнее.

Попытки оспорить эти нововведения в Конституционном суде не увенчались успехом. Группа из 97 депутатов разных фракций направила запрос о проверке конституционности закона, однако суд отказался рассматривать обращение, посчитав, что Госдума вправе самостоятельно принимать решения по подобным вопросам.

В итоге, рассчитывать на отмену штрафов или пересмотр их размеров в 2026 году не приходится. Единственный способ избежать санкций - строго соблюдать правила дорожного движения. Это остается самым простым и эффективным решением для всех автомобилистов.

