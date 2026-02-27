Пекин задает тренды: ИИ против поломок — как изменится ремонт машин в ближайшие годы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

27 февраля 2026, 17:26

AMR 2026 в Пекине: новые стандарты диагностики и сервис для электромобилей и ДВС

В 2026 году AMR в Пекине обещает стать ключевым событием для рынка автосервиса. В центре внимания - умная диагностика, сервис для электромобилей и новые подходы к ремонту. Эксперты обсуждают, как изменится работа СТО и что ждет владельцев авто. Какие технологии станут стандартом уже завтра.

В 2026 году Пекин вновь примет международную выставку Auto Maintenance and Repair Expo (AMR), которая станет ключевой площадкой для обсуждения автосервиса будущего. Основной фокус мероприятия будет направлен на интеграцию «умных» решений и обслуживание автомобилей на новых источниках энергии, поскольку электрификация транспорта требует от сервисных центров принципиально новых подходов к диагностике и ремонту.

В условиях стремительного роста парка электромобилей особое внимание на выставке уделят переходу от обслуживания к проактивной модели. Китайские компании представят передовые облачные системы для диагностики тяговых батарей и высоковольтных систем, позволяющие выявлять потенциальные неисправности еще до того, как они проявят себя в ходе эксплуатации.

Несмотря на технологический сдвиг в сторону электромобилей, традиционные автомобили с ДВС остаются основой дохода для многих СТО. Экспоненты AMR продемонстрируют, как цифровизация и новейшее оборудование могут повысить эффективность обслуживания классического транспорта, включая покрасочные камеры, шиномонтажные стенды и системы калибровки ADAS, а также IT-инструменты для автоматизации бизнес-процессов.

Значительный сегмент выставки будет посвящен растущему рынку детейлинга и персонализации. Услуги по уходу за автомобилем, кастомизации интерьера и нанесению защитных покрытий перестали быть второстепенными, превратившись в высокомаржинальное направление бизнеса, что подтверждается участием профильных брендов автохимии и аксессуаров.

Деловая программа мероприятия охватит самые актуальные темы отрасли: от применения искусственного интеллекта в диагностике до глобальных рыночных тенденций. Эксперты из разных стран обсудят будущее послепродажного обслуживания, а практические конкурсы позволят специалистам повысить квалификацию в кузовном ремонте и других востребованных направлениях.

Проводимая с 1983 года выставка AMR зарекомендовала себя как глобальная платформа для демонстрации технологических новинок и формирования профессиональных связей. В 2026 году мероприятие вновь задаст вектор развития отрасли, предложив специалистам уникальную возможность ознакомиться с эталонами сервиса и подготовиться к вызовам, которые определят облик автосервиса в ближайшем будущем.

