В Миассе тестируют водородный тягач и вездеход: север, водород и немного дерзости

АМТ из Миасса начал испытания водородного тягача и арктического вездехода 10×10

АМТ из Миасса удивил двумя новинками. Испытания уникальных автомобилей уже стартовали. Машины разрабатывались с учетом требований к экологичности и надежности тяжелого транспорта, особенно востребованных в северных широтах

В Челябинской области на заводе АМТ стартовали испытания сразу двух необычных машин, которые могут изменить представление о тяжелой технике для суровых условий. Как сообщает Комтранс, инженеры предприятия вывели на тесты водородный седельный тягач и массивный арктический вездеход с уникальной компоновкой.

Первый из дебютантов - тягач с колесной формулой 6×4, работающий на водородных топливных элементах. В его конструкции также предусмотрена аккумуляторная батарея, что позволяет увеличить запас хода до внушительных 800–860 километров. При этом полная масса автопоезда достигает 49 тонн, а выбросы ограничиваются исключительно водяным паром. Такой подход явно ориентирован на экологические стандарты будущего и может заинтересовать компании, работающие в северных регионах.

Второй участник испытаний - арктический вездеход с десятью ведущими колесами. Машина выполнена по сочлененной схеме, что обеспечивает ей высокую проходимость на сложных участках - от тундры до болот. Вездеход способен перевозить стандартный 20-футовый контейнер и функционировать при экстремальных температурах до минус 50 градусов. Для движения по снегу и мягким грунтам установлены шины сверхнизкого давления, а гидропневматическая подвеска помогает справляться с неровностями. Максимальная масса машины - 56 тонн.

Фото: АМТ / За рулем

Обе новинки пока существуют в виде опытных образцов, но уже готовы к реальным испытаниям в условиях, максимально приближенных к эксплуатации. По информации Комтранс, проекты разрабатывались с учетом перспективных требований к экологичности и надежности тяжелого транспорта, особенно востребованных в северных широтах.