Российский завод удивил: гигантский вездеход и тягач на водороде – что умеют новинки

15 декабря 2025, 14:16
АМТ из Миасса представил вездеход 10×10 и водородный тягач для суровых условий
АМТ из Миасса представил вездеход 10×10 и водородный тягач для суровых условий
Российский завод АМТ показал две необычные машины. Одна из них — огромный вездеход, другая — тягач на водороде. Оба проекта удивляют технологиями и возможностями. Интерес к новинкам уже высок.
На заводе АМТ в Миассе состоялась премьера сразу двух новых разработок, которые способны изменить представление о возможностях отечественного автопрома. Первая новинка — сочлененный вездеход с уникальной колесной формулой 10×10. Эта машина создана для работы в самых сложных условиях, где обычная техника бессильна.
Вездеход построен по схеме с шарнирно-сочлененной рамой: кабина и основные агрегаты размещены на двухосной тележке, а массивный кузов для 20-футового контейнера — на трехосной. При длине более 13 метров радиус разворота составляет всего 13 метров, что для такой махины крайне мало. Снаряженная масса достигает 25 тонн, а полная — 56 тонн. Передние мосты рассчитаны на 10 тонн каждый, задние — по 13 тонн. Машина способна работать при температурах от минус 50 до плюс 40 градусов.
Кабина — стандартная, производства Китая, как и двигатель Cursor с коробкой Fast Gear. Особое внимание привлекают огромные шины сверхнизкого давления диаметром 1750 мм, которые увеличивают ширину машины настолько, что она не может передвигаться по дорогам общего пользования. Максимальная скорость ограничена 50 км/ч, а запас автономности обеспечивает топливный бак на 800 литров дизеля. Подвеска — гидропневматическая, сложная, но эффективная: она поддерживает раму в горизонтальном положении и гасит крены. Гарантия на вездеход — год или 30 тысяч километров.
Вторая разработка — седельный тягач с колесной формулой 6×4, оснащенный силовой установкой на водородных топливных элементах. Такой тягач выделяется не только экологичностью, но и высокой автономностью: 10 баков для водорода суммарным объемом 2200 литров позволяют проехать до 860 километров без дозаправки. Выхлоп — только вода или пар.
В качестве тяговой батареи используется литий-марганцево-оксидный аккумулятор емкостью 60,3 кВт·ч. Электромотор развивает 254 лошадиные силы в обычном режиме и до 355 — в пиковом. Максимальная скорость ограничена 89 км/ч, а полная масса автопоезда может достигать 49 тонн. Для комфорта водителя предусмотрено электрическое отопление кабины.
Обе новинки демонстрируют, что российские инженеры способны создавать технику, отвечающую самым современным требованиям. Вездеход и водородный тягач от АМТ — это не просто экспериментальные образцы, а реальные рабочие машины, готовые к эксплуатации в суровых климатических условиях и на сложных маршрутах. Их появление может стать важным шагом для развития отечественного транспорта и внедрения новых технологий в промышленность.
