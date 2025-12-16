Что ждет рынок новых машин в России — прогнозы, факторы и неожиданные последствия

16 декабря 2025, 13:07
Аналитики и дилеры раскрыли, как изменятся цены на автомобили в 2026 году
В 2026 году рынок новых авто в России ждет непростое испытание. Эксперты предсказывают рост цен и снижение продаж. Какие факторы повлияют на стоимость машин? Почему премиум и электрокары подорожают сильнее остальных? Ответы - в нашем материале.
Вторая половина 2025 года ознаменовалась заметным подорожанием новых автомобилей на российском рынке. Причиной стали не только сокращение скидок, но и ожидание очередного повышения утилизационного сбора. Как сообщает Autonews, это привело к оживлению спроса: покупатели спешили приобрести машины до очередного скачка цен.
С 1 января 2026 года в России вступает в силу ежегодная индексация ставок утильсбора, которая была утверждена еще в 2024 году. Ожидается, что сбор вырастет на 10–20%. По мнению специалистов, именно этот фактор станет главным драйвером удорожания автомобилей в следующем году.
Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков считает, что начало 2026 года будет непростым для автодилеров и покупателей. Рост цен, вызванный увеличением утильсбора, приведет к снижению спроса. Продажи могут упасть до 80–100 тысяч машин в месяц, что значительно ниже рекордных показателей 2025 года.
В декабре 2025 года ожидается всплеск покупательской активности. Многие автолюбители захотят приобрести машину до очередного повышения цен. Дополнительным стимулом для рынка станет вступление в силу новых требований к такси, что подтолкнет отрасль к переходу на локализованные модели.
Аналитики дилерских сетей прогнозируют, что в 2026 году в России будет реализовано около 1,35–1,4 миллиона новых автомобилей. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял более 1,57 миллиона машин. Таким образом, рынок ожидает заметное сокращение продаж.
На стоимость автомобилей повлияет не только утильсбор. В 2026 году увеличится ставка НДС, вырастут тарифы на электроэнергию и транспортные услуги. По мнению экспертов, автокомпании, не имеющие локализованного производства в России, будут вынуждены поднять цены сильнее остальных. Особенно это коснется машин с мощностью двигателя свыше 160 л.с., которые ранее ввозились по параллельному импорту.
Основатель компании «ЭМ Рус» Илья Рашкин отмечает, что российские бренды и глубоко локализованные китайские модели подорожают умеренно - на 5–10%. А вот премиальные автомобили, электрокары и импортные машины с мощными двигателями могут прибавить в цене до 20%. К этому добавится влияние ослабления рубля и повышение НДС.
Коммерческий директор крупной лизинговой компании Андрей Осипов считает, что сильнее всего вырастут в цене премиум-сегмент, электромобили, гибриды и импортные авто с мощностью свыше 160 л.с. В качестве примера он приводит Zeekr 009, который уже в декабре 2025 года подорожал до 13 миллионов рублей, хотя ранее стоил около 10,5 миллионов.
Из-за роста утильсбора китайские производители ограничили поставки машин с мощными двигателями. Это привело к увеличению цен на менее мощные модели, а также к дефициту таких автомобилей. Ожидание поставки маломощных машин может затянуться на полгода, что также подстегнет рост цен на 5–7%. Если курс рубля изменится, стоимость может вырасти еще на 10%.
Заместитель директора по продажам крупного дилера Александр Николаев подчеркивает, что внутренние регуляторные изменения - индексация утильсбора и корректировка НДС - станут ключевыми факторами для рынка. Однако рост доли локализованного производства позволит производителям лучше контролировать себестоимость, а конкуренция не даст ценам расти бесконтрольно.
Генеральный директор одного из крупнейших автохолдингов Светлана Виноградова уверена, что удорожание автомобилей в 2026 году будет примерно соответствовать уровню инфляции и не станет шоком для покупателей.
Директор по розничным продажам другого крупного автодилера Илья Петров отмечает, что в январе 2026 года цены на официально ввозимые автомобили вырастут на 6–10% из-за повышения НДС и утильсбора. При этом складские запасы многих брендов уже на исходе, а по отдельным моделям наблюдается дефицит. Это сокращает возможности для проведения акций и скидок.
В ближайшие месяцы динамика спроса и продаж будет зависеть от наличия автомобилей на складах. Новые программы поддержки, как правило, согласуются с зарубежными штаб-квартирами заранее, а у китайских брендов этот процесс может затянуться из-за длительных каникул в феврале. Поэтому до второй половины марта ждать новых стимулирующих акций не стоит.
Массовых скидок в 2026 году не ожидается. Возможны лишь отдельные акции на конкретные модели, зависящие от бренда и ситуации на складе. Наиболее выгодные условия будут доступны в рамках специальных программ производителей и дилеров, где влияние регуляторных изменений будет минимизировано.
-
16.12.2025, 13:18
Уличный кемпер-прицеп с кабиной и лицензией для дорог: цена и детали
В продаже появился необычный кемпер-прицеп с кабиной и лицензией для дорог. Его стоимость — 593 215 рублей. Комплектация удивляет. Подробности о характеристиках и возможностях — в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 11:01
Один из первых Pontiac GTO 1964 года продают в плачевном состоянии на аукционе
На аукционе появился уникальный Pontiac GTO 1964 года. Машина в крайне тяжелом состоянии, но это один из первых выпущенных экземпляров. Продавец надеется найти энтузиаста, готового вернуть легенду к жизни. Сможет ли кто-то рискнуть и восстановить этот раритет – интрига сохраняется.Читать далее
-
16.12.2025, 10:39
Сравнительный тест Belgee X70, Changan UNI-S и Jetta VS5 за 3 млн рублей
Три кроссовера стоимостью около 3 млн рублей встретились в большом сравнении. Белорусский Belgee X70, Changan Uni-S и Jetta VS5 из Китая. Какой из них оказался самым интересным и выгодным? Неожиданные нюансы и разница в деталях.Читать далее
-
16.12.2025, 10:22
OMODA C7 получил дистанционное управление зимними опциями
В дилерском центре «OMODA Аларм-Моторс» в Санкт-Петербурге сообщили, что в автосалоне уже есть первые обращения владельцев OMODA C7 на установку этой системы.Читать далее
-
16.12.2025, 10:03
Сколько легковых автомобилей приходится на тысячу жителей в Европе по странам
Свежие данные о количестве легковых авто на тысячу жителей в Европе. Какие страны удивили ростом автопарка? Почему разница между регионами так велика? Узнайте, как менялась ситуация с 1990 по 2024 год.Читать далее
-
16.12.2025, 09:43
Li L6 официально: тест-драйв младшего кроссовера с большими возможностями
Li L6 теперь доступен у официальных дилеров в Беларуси. Мы изучили, чем он выделяется среди конкурентов. Простор, технологии и гибридная силовая установка. Узнайте, что скрывает младший кроссовер Li Auto.Читать далее
-
16.12.2025, 09:32
Wildberries готовит запуск собственного такси в России: старт намечен на 2026 год
Wildberries & Russ планирует удивить рынок новым сервисом. Компания тестирует такси в СНГ. В России проект держат в секрете. Подробности о планах и первых шагах — в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 09:26
Свечи зажигания Cordiant: старт продаж и смена бренда после ухода Bosch
Свечи зажигания Cordiant выходят на рынок под новым именем. Производство осталось прежним, но есть нюансы. Почему Bosch ушел, а качество сохранилось? Подробности в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 09:19
В России меняют правила для праворульных авто: что ждет владельцев и рынок
В России обсуждают новые стандарты для праворульных автомобилей. Власти готовят корректировки ГОСТа. Владельцы и дилеры ждут перемен. Как изменится процедура регистрации и что будет с ценами – подробности в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 09:05
ЕС может ослабить запрет на ДВС с 2035 года из-за давления автопрома
Европейские власти обсуждают смягчение ограничений на автомобили с ДВС. Решение может изменить баланс сил на рынке. Китайские производители усиливают давление. Эксперты опасаются последствий для европейской индустрии.Читать далее
