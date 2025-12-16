Что ждет рынок новых машин в России — прогнозы, факторы и неожиданные последствия

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

16 декабря 2025, 13:07

В 2026 году рынок новых авто в России ждет непростое испытание. Эксперты предсказывают рост цен и снижение продаж. Какие факторы повлияют на стоимость машин? Почему премиум и электрокары подорожают сильнее остальных? Ответы - в нашем материале.

Вторая половина 2025 года ознаменовалась заметным подорожанием новых автомобилей на российском рынке. Причиной стали не только сокращение скидок, но и ожидание очередного повышения утилизационного сбора. Как сообщает Autonews, это привело к оживлению спроса: покупатели спешили приобрести машины до очередного скачка цен.

С 1 января 2026 года в России вступает в силу ежегодная индексация ставок утильсбора, которая была утверждена еще в 2024 году. Ожидается, что сбор вырастет на 10–20%. По мнению специалистов, именно этот фактор станет главным драйвером удорожания автомобилей в следующем году.

Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков считает, что начало 2026 года будет непростым для автодилеров и покупателей. Рост цен, вызванный увеличением утильсбора, приведет к снижению спроса. Продажи могут упасть до 80–100 тысяч машин в месяц, что значительно ниже рекордных показателей 2025 года.

В декабре 2025 года ожидается всплеск покупательской активности. Многие автолюбители захотят приобрести машину до очередного повышения цен. Дополнительным стимулом для рынка станет вступление в силу новых требований к такси, что подтолкнет отрасль к переходу на локализованные модели.

Аналитики дилерских сетей прогнозируют, что в 2026 году в России будет реализовано около 1,35–1,4 миллиона новых автомобилей. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял более 1,57 миллиона машин. Таким образом, рынок ожидает заметное сокращение продаж.

На стоимость автомобилей повлияет не только утильсбор. В 2026 году увеличится ставка НДС, вырастут тарифы на электроэнергию и транспортные услуги. По мнению экспертов, автокомпании, не имеющие локализованного производства в России, будут вынуждены поднять цены сильнее остальных. Особенно это коснется машин с мощностью двигателя свыше 160 л.с., которые ранее ввозились по параллельному импорту.

Основатель компании «ЭМ Рус» Илья Рашкин отмечает, что российские бренды и глубоко локализованные китайские модели подорожают умеренно - на 5–10%. А вот премиальные автомобили, электрокары и импортные машины с мощными двигателями могут прибавить в цене до 20%. К этому добавится влияние ослабления рубля и повышение НДС.

Коммерческий директор крупной лизинговой компании Андрей Осипов считает, что сильнее всего вырастут в цене премиум-сегмент, электромобили, гибриды и импортные авто с мощностью свыше 160 л.с. В качестве примера он приводит Zeekr 009, который уже в декабре 2025 года подорожал до 13 миллионов рублей, хотя ранее стоил около 10,5 миллионов.

Из-за роста утильсбора китайские производители ограничили поставки машин с мощными двигателями. Это привело к увеличению цен на менее мощные модели, а также к дефициту таких автомобилей. Ожидание поставки маломощных машин может затянуться на полгода, что также подстегнет рост цен на 5–7%. Если курс рубля изменится, стоимость может вырасти еще на 10%.

Заместитель директора по продажам крупного дилера Александр Николаев подчеркивает, что внутренние регуляторные изменения - индексация утильсбора и корректировка НДС - станут ключевыми факторами для рынка. Однако рост доли локализованного производства позволит производителям лучше контролировать себестоимость, а конкуренция не даст ценам расти бесконтрольно.

Генеральный директор одного из крупнейших автохолдингов Светлана Виноградова уверена, что удорожание автомобилей в 2026 году будет примерно соответствовать уровню инфляции и не станет шоком для покупателей.

Директор по розничным продажам другого крупного автодилера Илья Петров отмечает, что в январе 2026 года цены на официально ввозимые автомобили вырастут на 6–10% из-за повышения НДС и утильсбора. При этом складские запасы многих брендов уже на исходе, а по отдельным моделям наблюдается дефицит. Это сокращает возможности для проведения акций и скидок.

В ближайшие месяцы динамика спроса и продаж будет зависеть от наличия автомобилей на складах. Новые программы поддержки, как правило, согласуются с зарубежными штаб-квартирами заранее, а у китайских брендов этот процесс может затянуться из-за длительных каникул в феврале. Поэтому до второй половины марта ждать новых стимулирующих акций не стоит.

Массовых скидок в 2026 году не ожидается. Возможны лишь отдельные акции на конкретные модели, зависящие от бренда и ситуации на складе. Наиболее выгодные условия будут доступны в рамках специальных программ производителей и дилеров, где влияние регуляторных изменений будет минимизировано.

