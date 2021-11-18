Аналитики рассказали, сколько стоят самые популярные автомобили с пробегом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
В России, по итогам первых девяти месяцев 2021 года, в топ-10 самых продаваемых автомобилей, по данным АЕБ, вошли следующие модели: ВАЗ (LADA) Granta, ВАЗ (LADA) Vesta, Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, ВАЗ (LADA) 4х4 (Нива), Skoda Rapid, Renault Duster и ВАЗ (LADA) Largus.
Стоит отметить, что цены на вторичном рынке, как и на первичном, по сравнению с прошлым годом сильно выросли. Например, VW Tiguan 2019 г.в. осенью 2020 года оценивали в 1,4 млн рублей, в этом году этот же немецкий кроссовер страховые компании оценивают в 1,8 млн рублей. Но на вторичном рынке, в отличие от рынка новых автомобилей, на сегодняшний день выбор гораздо богаче и цены приятнее.
Эксперты Авито Авто рассказали сколько сколько стоят самые популярные модели рынка новых автомобилей на рынке авто с пробегом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Например, новые автомобили ВАЗ (LADA) Granta стоят в России среднем (в зависимости от комплектации) 619 000 рублей, средняя цена автомобилей с пробегом этой же модели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 330 000 рублей. Новые ВАЗ (LADA) Vesta стоят в среднем 892 000 рублей, а на вторичном рынке в среднем 595 000 рублей. Новая Kia Rio стоит порядка 1 141 000 рублей, а с пробегом — 589 000 рублей. Hyundai Creta 1 407 000 против 1 185 000. За Hyundai Solaris из салона просят 1 066 000 рублей, а частники 649 000. Volkswagen Polo у дилера предлагают за 1 235 000 рублей, а на авито можно найти за 620 000.
- 2 495 000 РVolkswagen Tiguan 2018 в Москве
- 958 000 РVolkswagen Tiguan 2009 в Москве
- 2 169 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 2 285 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 450 000 РVolkswagen Tiguan 2013 в Москве
- 1 579 000 РHyundai Creta 2020 в Москве
- 275 000 РВАЗ (Lada) Granta 2012 в Москве
- 310 000 РВАЗ (Lada) Granta 2012 в Москве
- 2 350 000 РVolkswagen Tiguan 2018 в Москве
- 1 719 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
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