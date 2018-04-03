3 апреля 2018, 18:13

Анализ крови на алкоголь узаконили окончательно

Президент Владимир Путин утвердил поправки в КоАП, согласно которым анализ станет законной альтернативой традиционному алкотестеру. Водителя признают пьяным, если в крови зафиксируют концентрацию алкоголя равную 0,3 грамма на литр крови.
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Анализ крови разрешили брать в ситуации, когда невозможно воспользоваться алкотестером. Например, когда водитель находится без сознания или симулирует это состояние. Изначально инициатива исходила именно от сотрудников ГИБДД. По их словам, в последнее время водители стали чаще симулировать бессознательное или шоковое состояние, чтобы протянуть время и уйти от ответственности. 

Новые правила вступят в силу через 90 дней после официального опубликования, то есть в начале июля. Сотрудники ГИБДД смогут отправлять на медицинское освидетельствование любого водителя. При этом оформлять протокол или проводить предварительный тест не требуется. Запись о задержании автомобиля будут вносить в документ, которым возбуждается дело об административном правонарушении. Согласно новой норме, водитель будет признаваться пьяным, если в литре его крови обнаружат более 0,3 граммов алкоголя.

С другой стороны, до недавнего времени установить трезвый ли водитель, можно было только по алкотестеру. Результаты анализа крови на алкоголь не имели законной силы в суде. Недавно водителя, который «надышал» в алкотестер, но по анализу крови был абсолютно трезв, лишили прав. Суд сослался на действующий закон.

Нововведение не повлияет на объем ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Согласно статье 12.8 КоАП РФ, если нормы по результатам тестов на алкоголь будут превышены, водителя ждет штраф на 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Но в МВД продолжают настаивать на ужесточении наказания.
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Анализ крови на алкоголь узаконили окончательно
Анализ крови разрешили брать в ситуации, когда невозможно воспользоваться алкотестером. Например, когда водитель находится без сознания или симулирует это состояние. Изначально инициатива исходила именно от сотрудников ГИБДД. По их словам, в последнее время водители стали чаще симулировать бессознательное или шоковое состояние, чтобы протянуть время и уйти от ответственности. Новые правила вступят в силу через 90 дней после официального опубликования, то есть в начале июля. Сотрудники ГИБДД смогут отправлять на медицинское освидетельствование любого водителя. При этом оформлять протокол или проводить предварительный тест не требуется. Запись о задержании автомобиля будут вносить в документ, которым возбуждается дело об административном правонарушении. Согласно новой норме, водитель будет признаваться пьяным, если в литре его крови обнаружат более 0,3 граммов алкоголя.С другой стороны, до недавнего времени установить трезвый ли водитель, можно было только по алкотестеру. Результаты анализа крови на алкоголь не имели законной силы в суде. Недавно водителя, который «надышал» в алкотестер, но по анализу крови был абсолютно трезв, лишили прав. Суд сослался на действующий закон.Нововведение не повлияет на объем ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Согласно статье 12.8 КоАП РФ, если нормы по результатам тестов на алкоголь будут превышены, водителя ждет штраф на 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Но в МВД продолжают настаивать на ужесточении наказания.
2018-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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