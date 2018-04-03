3 апреля 2018, 18:13
Анализ крови на алкоголь узаконили окончательно
Президент Владимир Путин утвердил поправки в КоАП, согласно которым анализ станет законной альтернативой традиционному алкотестеру. Водителя признают пьяным, если в крови зафиксируют концентрацию алкоголя равную 0,3 грамма на литр крови.
Анализ крови разрешили брать в ситуации, когда невозможно воспользоваться алкотестером. Например, когда водитель находится без сознания или симулирует это состояние. Изначально инициатива исходила именно от сотрудников ГИБДД. По их словам, в последнее время водители стали чаще симулировать бессознательное или шоковое состояние, чтобы протянуть время и уйти от ответственности.
Новые правила вступят в силу через 90 дней после официального опубликования, то есть в начале июля. Сотрудники ГИБДД смогут отправлять на медицинское освидетельствование любого водителя. При этом оформлять протокол или проводить предварительный тест не требуется. Запись о задержании автомобиля будут вносить в документ, которым возбуждается дело об административном правонарушении. Согласно новой норме, водитель будет признаваться пьяным, если в литре его крови обнаружат более 0,3 граммов алкоголя.
С другой стороны, до недавнего времени установить трезвый ли водитель, можно было только по алкотестеру. Результаты анализа крови на алкоголь не имели законной силы в суде. Недавно водителя, который «надышал» в алкотестер, но по анализу крови был абсолютно трезв, лишили прав. Суд сослался на действующий закон.
Нововведение не повлияет на объем ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Согласно статье 12.8 КоАП РФ, если нормы по результатам тестов на алкоголь будут превышены, водителя ждет штраф на 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Но в МВД продолжают настаивать на ужесточении наказания.
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