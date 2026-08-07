Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 13:44

Ananda R525: электромотор с функцией блокировки колеса для защиты от угона

Ananda R525: электромотор с функцией блокировки колеса для защиты от угона

Ananda R525: Встроенная защита от угона в моторе — как электромагнитный замок делает велосипед неуязвимым

Ananda R525: электромотор с функцией блокировки колеса для защиты от угона

На рынке электровелосипедов появляется мотор-редуктор Ananda R525 с уникальной системой защиты от кражи. В условиях роста числа угонов в городах, эта технология может стать важным аргументом при выборе транспорта.

На рынке электровелосипедов появляется мотор-редуктор Ananda R525 с уникальной системой защиты от кражи. В условиях роста числа угонов в городах, эта технология может стать важным аргументом при выборе транспорта.

В условиях, когда кражи электровелосипедов становятся все более частыми явлениями, производители ищут новые способы повышения безопасности городской мобильности. Компания Ananda вывела на рынок мотор-редуктор R525, который не только обеспечивает движение, но и позволяет защитить велосипед от угона благодаря встроенной системе блокировки задних колес.

Главная отличительная черта R525 - встроенная электронная защита. После включения через дисплей или мобильное приложение, попытка сдвинуть велосипед приводит к мгновенному включению электромагнитного сопротивления в моторе. Это делает перемещение транспорта практически невозможным.

Мотор-редуктор R525 выпускается в двух версиях: одна изготовлена ​​по европейским стандартам мощностью 250 Вт и крутящим моментом до 42 Нм при 36 В, вторая - более производительная, на 48 В, мощностью 350 Вт и крутящим моментом до 50 Нм. Вес устройства составляет 4,2 кг, что позволяет интегрировать его в большинство стандартных моделей электровелосипедов без увеличения массы.

Интересно, что подобные решения уже начинают появляться и у других производителей. Например, в материале о городском электровелосипеде с увеличенным запасом хода и складной рамой можно увидеть, как современные технологии меняют требования к безопасности и комфорту по принципу Yokamura Apache . Однако система Ананда делает именно акцент на защиту от угона, что может стать новым стандартом для традиционных моделей.

Как скоро R525 появится на рынке, пока неизвестно - многое зависит от решений производителей электровелосипедов, которые будут интегрировать этот мотор в свои модели. Судя по характеристикам, инновации ориентированы прежде всего на обычных пользователей, для которых вопрос безопасности стоит особенно остро. Важно отметить, что подобные технологии могут не только снизить количество угонов, но и повысить доверие к электровелосипедам как к полноценному городскому транспорту. В последние годы спрос на такие решения стабильно растет, а производители все чаще делают ставку на комплексную защиту и простоту эксплуатации.

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