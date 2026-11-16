«Буханка» будущего: дизайнер показал концепт, на котором не стыдно выехать на городские улицы

16 ноября 2026, 08:57
Новый концепт «Буханки» от Андрея Давыдова: современный облик для города и бездорожья
Новый концепт «Буханки» от Андрея Давыдова: современный облик для города и бездорожья
Дизайнер Андрей Давыдов показал пассажирский вариант «Буханки» с уменьшенными фарами и экспедиционным багажником с боксом. Это развитие прежнего концепта. Технические характеристики и планы выпуска подобный машины не объявлены.
Дизайнер Андрей Давыдов представил обновленный концепт пассажирского микроавтобуса на базе УАЗ СГР («Буханка»). Новинка сочетает внешность, уместную как на современных городских улицах, так и на бездорожье, однако пока остается исключительно дизайнерской фантазией — технические характеристики этой версии не установлены.
За основу взят прежний вариант фантазийной «Буханки», который демонстрировался в социальных сетях УАЗа в сентябре 2025 года. В новой версии уменьшены фары, а дневные ходовые огни выполнены в виде светодиодных «бумерангов». Изменены и корпуса зеркал. Крыша выглядит практичнее: вместо прежнего решения установлен экспедиционный багажник, половина которого выполнена в виде бокса.
Для сравнения: серийная «Буханка» оснащается бензиновым двигателем ЗМЗ объемом 2,7 литра и мощностью 112 л. с. В описанной конфигурации ему соответствуют пятиступенчатая МКПП и полный привод с двухступенчатой «раздаткой» и понижающей передачей.
Другие авторские проекты марки также пока существуют только как концепты — в частности, еще один концепт УАЗ-649 представил Эво Люппенс. О серьезных перспективах пассажирской версии Давыдова не сообщается.
Что касается реальных серийных разработок УАЗа в 2026 году, то они сосредоточены главным образом на модернизации модели «Патриот», а не на концептуальной «Буханке». Ключевым событием стал выпуск обновленного «Патриот X», который получил 2,0-литровый турбодизель JAC мощностью 136 л.с. (крутящий момент 320 Н·м) в паре с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также электромеханическую раздаточную коробку с управлением «шайбой» вместо традиционного рычага.
Бензиновая версия сохранила двигатель ZMZ Pro объемом 2,7 литра мощностью 150 л.с. В экстерьере появилась полностью светодиодная оптика, в интерьере — новый руль, климат-контроль и мультимедиа с 9-дюймовым экраном, а также расширенный комплекс активной безопасности TCS НАМИ, включающий противобуксовочную систему и ассистент старта на подъеме. Серийное производство бензиновой версии стартовало в сентябре 2026 года, дизельная версия должна была встать на конвейер в течение нескольких недель, хотя сроки начала продаж впоследствии сдвигались на конец года.
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