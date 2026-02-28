В Комитете по строительству уточнили, какие станции метро запустят в Петербурге в ближайшее время

Андрей Полевой назвал сроки открытия новых станций петербургского метро

Петербургское метро готовится к новому рывку: к 2029 году запланировано открытие первых новых станций после долгого перерыва. Город активно строит тоннели, монтирует щиты и прорабатывает логистику будущих пересадок.

В Петербурге рассчитывают вернуться к открытию новых станций метро к 2029 году. Об этом в интервью порталу Строительный Петербург рассказал заместитель председателя городского Комитета по строительству Андрей Полевой. Его слова звучат как сигнал: город не просто планирует, а активно работает над расширением подземки, пишет Piter.tv.

Сейчас рассматриваются варианты, какая станция станет первой — Богатырская или Каменка. Также обсуждается запуск выхода со станции Театральная. К 2030 году город планирует ввести в эксплуатацию станции Броневая, Заставская, Боровая и Каретная, а также организовать второй выход Лиговского проспекта к терминалу высокоскоростной магистрали.

На Невско-Василеостровской линии тоннелепроходческий щит Надежда завершает важный этап: он прошёл перегон и находится в пределах станции Каменка. Демонтаж оборудования на поверхности ожидается в конце лета — начале осени. Параллельно продолжаются работы по строительству котлованов и ограждающих конструкций на Богатырской и Каменке.

На Красносельско-Калининской линии масштаб работ ещё впечатляющий: одновременно задействованы четыре щита. Два движутся от Путиловской в сторону Каретной, ещё два — навстречу. Кроме тоннелей, строятся вертикальные стволы и пересадочные узлы, в том числе к Московским воротам и Обводному каналу.

Особое внимание уделяется станции Брестская: её трассировку корректируют с учётом сложных грунтов и будущих транспортных потоков. Решения принимаются совместно с профильными комитетами, чтобы новые станции были максимально востребованы жителями.

Для Петербурга развитие метро — это не просто инфраструктурный проект. Это возможность разгрузить наземный транспорт, сократить время в пути для тысяч горожан, создать новые рабочие места и стимулировать развитие отдалённых районов. Каждый пройденный метр тоннеля — это шаг к более комфортному, современному и связанному городу.

Городские власти подчёркивают: график работ жёсткий, но реалистичный. Инженеры и строители уже демонстрируют высокую слаженность, а новые технологии позволяют ускорять процессы без потери качества. Петербург, сохраняя исторический облик, уверенно строит будущее — и метро становится его важным символом.