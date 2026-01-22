Google меняет привычный интерфейс — что ждет водителей дальше?

Android Auto 16.0: новый дизайн и волнистый прогресс-бар уже в автомобилях — чем удивит обновление

Android Auto 16.0 удивляет свежим визуальным стилем и удобством. Новая волна изменений уже в салонах. Грядут виджеты и искусственный интеллект Gemini. Что еще готовит Google - узнаете в материале.

Компания Google начала распространять обновление Android Auto 16.0, и перемены затронули не только техническую часть, но и внешний вид системы. Те визуальные изменения, которые раньше можно было увидеть лишь в тестовых версиях для бета-пользователей, теперь становятся доступны всем.

Все приложения в Android Auto построены на единых шаблонах для каждой категории, что обеспечивает согласованность интерфейса. Благодаря этому навигационные и музыкальные сервисы имеют схожую структуру, а кнопки управления находятся в предсказуемых местах. Это позволяет водителю не отвлекаться на изучение новых элементов и сосредоточиться на дороге, что является ключевым приоритетом разработчиков.

Среди последних визуальных новшеств особенно выделяется волнистый прогресс-бар, перекочевавший в систему со смартфонов Google Pixel. Эта эффектная деталь, ранее доступная только бета-тестерам, теперь стала частью стабильной версии и будет работать в любом медиаприложении. Другое важное, хотя и кажущееся незначительным, изменение — это перерасположение кнопок управления воспроизведением. Теперь кнопки «пуск» и «пауза» находятся ближе к водителю, делая взаимодействие с системой более удобным и интуитивным.

Обновление Android Auto 16.0 доступно через Google Play, но его также можно установить вручную через APK-файл. Однако самое интересное кроется не в текущих изменениях, а в возможностях, которые это обновление открывает для будущего. В тестовых сборках уже обнаружены намеки на внедрение виджетов — тренда, за которым Google явно следует после их появления в CarPlay от Apple. Виджеты смогут показывать ключевую информацию, например, из календаря или о погоде, прямо на главном экране, сокращая время отвлечения от дороги.

Следующим масштабным шагом станет интеграция в систему искусственного интеллекта Gemini, который в 2026 году должен полностью заменить Google Assistant. Этот новый помощник обещает решить проблемы предшественника, предлагая более стабильную работу, естественные диалоги и расширенные функции. К примеру, для отправки отчетов о дорожной ситуации в Google Maps больше не потребуется запоминать специальные команды — достаточно будет просто описать происходящее своими словами.

Внедрение новых функций, таких как Gemini, будет происходить поэтапно, по мере активации на стороне сервера Google. Таким образом, обновление Android Auto 16.0 — это не просто набор косметических правок, а важный этап, задающий вектор развития всей платформы в сторону большего удобства, безопасности и глубокой интеграции современных технологий. Виджеты и продвинутый ИИ — лишь первые признаки тех изменений, которые ожидают пользователей в ближайшем будущем.