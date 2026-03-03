Google внедряет новые функции в Android Auto — интеграция климат-контроля и радио

3 марта 2026, 21:16
Android Auto 16.3: обновление уже доступно, но ждать придется не всем
Свежая версия Android Auto 16.3 уже начала поступать пользователям через Google Play. Обновление закладывает фундамент для новых возможностей и решает ряд проблем, связанных с интеграцией управления климатом и радио. Почему это важно для владельцев современных автомобилей - в нашем материале.
Владельцы автомобилей с поддержкой Android Auto привлекли внимание к новому обновлению. Компания Google выпустила версию 16.3, которая уже начала распространяться через Google Play. На первый взгляд это событие может показаться рядовым, однако оно отражает серьезную тенденцию в автопроме: производители все чаще отказываются от физических кнопок в пользу сенсорных экранов. В этих условиях программное обеспечение становится ключевым элементом комфорта и безопасности водителя.
Внешних изменений в интерфейсе Android Auto 16.3 почти нет, но главные новшества скрыты «под капотом». Google продолжает интеграцию систем управления климатом и FM-радио непосредственно в интерфейс приложения. Для многих водителей это долгожданное решение: например, в некоторых моделях Citroen и других марок регулировка температуры или переключение радиостанций доступны только через штатное меню, что отвлекает от дороги и вызывает раздражение.
С новым обновлением необходимые функции будут доступны прямо в Android Auto, без необходимости выходить из приложения и искать нужные пункты в настройках автомобиля. Это особенно актуально для тех, кто использует смартфон как основной центр управления мультимедийной системой. В коде свежих сборок уже обнаружены упоминания о будущей поддержке климат-контроля и радио, что подтверждает серьезность намерений Google.
Обновление распространяется поэтапно. Если на вашем смартфоне включены автоматические обновления, Android Auto 16.3 установится в ближайшие недели. Для самых нетерпеливых есть возможность загрузить APK-файл вручную — этот способ требует включения соответствующих разрешений и минимальных технических навыков, но позволяет получить доступ к исправлениям и подготовке к новым функциям раньше других.
Многие пользователи ждут от обновлений Android Auto не просто исправления ошибок, но и появления новых возможностей. В версии 16.3 компания заложила основу для будущих изменений — это важный шаг для развития всей экосистемы. Уже в ближайшие месяцы можно ожидать появления действительно полезных функций, которые сделают управление автомобилем удобнее и безопаснее.
В целом, Android Auto 16.3 — это не просто очередное обновление, а сигнал о том, что программные решения становятся важнейшей частью современных автомобилей. В условиях, когда автопроизводители экспериментируют с интерфейсами и сокращают количество физических элементов управления, такие шаги Google выглядят своевременно.
Похожие материалы
-
03.03.2026, 20:40
Chevrolet Corvette ZR1X может оказаться вне закона на дрэг-стрипах США из-за рекордной скорости
Chevrolet Corvette ZR1X устанавливает новые стандарты для американских спорткаров, вызывая вопросы у экспертов и организаторов гонок. Его динамика настолько впечатляющая, что может привести к пересмотру регламентов. Почему этот автомобиль стал предметом споров - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.03.2026, 20:17
Весенние риски для автомобилистов: как перепады температур влияют на машину
Март приносит не только долгожданное тепло, но и новые риски для машин. Перепады температуры, скрытые протечки и внезапные сбои электроники - все это может застать врасплох даже опытного водителя. Какие неожиданные проблемы подстерегают автомобилистов в начале весны, почему важно не игнорировать первые признаки неисправностей и как избежать серьезных затрат - объясняем на примерах и с советами специалистов.Читать далее
-
03.03.2026, 20:16
Как выбрать моторное масло в 2026 году: расшифровка маркировок
Мало кто задумывается, что выбор моторного масла напрямую влияет на ресурс двигателя и даже расход топлива. Новые стандарты и маркировки сбивают с толку, а ошибки могут стоить дорого. Какие масла подходят для современных моторов, что изменилось в классификациях и почему это важно именно сейчас - объясняем на простых примерах.Читать далее
-
03.03.2026, 19:42
Tesla убрала Model 3 из наличия в Канаде: что изменится для покупателей после новых тарифов
Tesla неожиданно убрала все Model 3 из наличия на своем канадском сайте. Это совпало с изменением тарифов на импорт электромобилей из Китая, что может привести к снижению цен и изменению расстановки сил на рынке. Почему это важно для покупателей и как изменится выбор электрокаров - в нашем материале.Читать далее
-
03.03.2026, 19:36
Volkswagen Amarok из Аргентины получил российский сертификат: что изменится для рынка
Volkswagen неожиданно прошел сертификацию для пикапа Amarok аргентинской сборки. Теперь модель официально может появиться на российском рынке, несмотря на уход бренда. Какие моторы доступны, что изменилось в комплектациях и почему это событие может повлиять на выбор других производителей - разбираемся, что стоит за этим решением и какие последствия ждут рынок.Читать далее
-
03.03.2026, 19:07
Импорт новых Chery в Россию рухнул в 100 раз: что происходит с поставками
Импорт новых автомобилей Chery в Россию за первые месяцы 2026 года оказался почти на нуле - всего 41 машина. Это в сто раз меньше прошлогодних показателей. Почему так произошло, что будет с рынком и какие альтернативы остались - объяснил эксперт. Мало кто знает, что часть моделей теперь выпускают под другим брендом.Читать далее
-
03.03.2026, 18:40
Масштабное обновление для 2,5 млн автомобилей Volvo: что изменится в привычном управлении
Volvo запускает крупнейшее обновление программного обеспечения для своих автомобилей по всему миру. Новые функции и изменения в интерфейсе затронут миллионы водителей. Эксперты отмечают, что такие шаги меняют представление о современных авто и их возможностях.Читать далее
-
03.03.2026, 18:27
Зима показала слабые места Voyah Free: как гибрид ведет себя в морозы и снегу
Voyah Free прошел суровую московскую зиму и выявил неожиданные нюансы эксплуатации. Как гибрид справляется с холодом, почему владельцы жалуются на замерзшие ноги и что происходит с батареей - объясняем на реальных примерах. Мало кто знает, какие мелочи могут испортить впечатление даже от премиального кроссовера.Читать далее
-
03.03.2026, 18:16
Nokian показала шины с выдвигающимися шипами - какие еще технологии удивили рынок
Nokian представила уникальные зимние шины с автоматическими шипами, которые сами прячутся и появляются в зависимости от погоды. Мало кто знает, что другие бренды тоже удивляли необычными решениями. Какие технологии реально работают и что это значит для водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.03.2026, 17:43
Независимые испытания подтвердили: новая твердотельная батарея выдерживает экстремальный нагрев
Впервые независимые эксперты подтвердили работоспособность твердотельной батареи Donut Lab при температурах свыше 100 градусов. Это событие может изменить подход к электромобилям и их эксплуатации в жарком климате. Почему этот результат вызвал бурю обсуждений среди специалистов - в нашем материале.Читать далее
