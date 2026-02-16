Бета-версия Android Auto 16.3 уже у первых пользователей — какие изменения ждут автомобилистов в ближайшем обновлении

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

16 февраля 2026, 04:34

Android Auto 16.3: свежая бета-версия уже доступна, релиз финальной сборки ожидается на днях

Бета-версия Android Auto 16.3 уже доступна для тестирования, несмотря на закрытый набор участников. Ожидается, что финальная версия выйдет на следующей неделе. Какие новшества готовит обновление и почему оно важно для водителей - в нашем материале.

В автомобильном мире очередное обновление Android Auto вызвало немалый интерес: версия 16.3 уже доступна первым пользователям в статусе бета. Несмотря на то, что официальная программа тестирования полностью заполнена, попробовать свежую сборку может практически любой желающий. Это событие не осталось незамеченным среди автолюбителей, ведь Android Auto уже давно стал неотъемлемой частью современных автомобилей, и каждое обновление приносит не только новые функции, но и долгожданные исправления.

Вторая за месяц версия, Android Auto 16.3, обещает стать одной из самых обсуждаемых. Ожидание подогревает тот факт, что разработчики не опубликовали официальный список изменений, оставив пользователям возможность самостоятельно искать новшества и делиться находками. Такой подход подогревает интерес и создаёт интригу вокруг грядущего релиза финальной версии, который, по прогнозам, может состояться уже на следующей неделе.

Для многих водителей Android Auto — это не просто удобный интерфейс для мультимедийной системы, а инструмент, который напрямую влияет на безопасность и комфорт в дороге. Поэтому любые изменения, особенно касающиеся стабильности работы, поддержки новых моделей автомобилей или популярных сервисов, воспринимаются с особым вниманием. В последние месяцы пользователи активно обсуждали ряд проблем, связанных с совместимостью и работой некоторых функций, и теперь, с выходом версии 16.3, многие надеются на их скорое решение.

Интересно, что, несмотря на закрытый доступ к официальной бета-программе, энтузиасты уже находят способы установить новую версию и делятся первыми впечатлениями. Среди наиболее ожидаемых изменений — улучшение стабильности соединения, оптимизация интерфейса и возможное появление новых опций для персонализации. Однако, пока официальных подтверждений нет, остаётся только внимательно следить за отзывами и ждать выхода окончательной сборки.

По сути, запуск Android Auto 16.3 в статусе бета — это не просто очередное обновление, а важный шаг в развитии автомобильных технологий. Пользователи получают возможность первыми опробовать новые функции и внести свой вклад в доработку системы, а производители автомобилей — быстрее адаптировать свои решения к новым требованиям рынка. Остаётся лишь дождаться официального релиза и оценить, насколько оправдались ожидания автолюбителей.

