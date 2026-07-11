Android Auto 17.2: массовые сбои звука, откат к старой версии и анонс Android Auto 17.3

11 июля 2026, 19:40
Android Auto 17.2 вызывает новые проблемы: пользователи жалуются на сбои аудио
Android Auto 17.2 вызывает новые проблемы: пользователи жалуются на сбои аудио
Свежая версия Android Auto 17.2 принесла не только долгожданные функции, но и целый ряд новых багов. Пользователи отмечают сбои в работе аудиосистемы и нестабильное соединение. Почему это важно - в материале.
Выпуск Android Auto 17.2 вызвал волну обсуждений среди автомобилистов, использующих эту платформу для навигации и мультимедийных задач. После установки обновления многие пользователи столкнулись с неожиданными проблемами: аудиосистема начала заикаться, звук музыки стал отключаться. Для тех, кто привык слушать подкасты или музыку в дороге, ситуация оказалась крайне неприятной — стандартные способы устранения неисправностей не помогли.
Пользователи отмечают, что сбои появились именно после перехода на Android Auto 17.2. На форумах Google можно найти десятки сообщений о том, что даже после отключения оптимизации батареи, очистки кэша приложения и повторного подключения по Bluetooth проблема не исчезает. Некоторые автомобилисты полагают, что ошибки возникают лишь на определённых моделях устройств, однако общий уровень недовольства растёт.
В то же время не все столкнулись с трудностями. Часть пользователей сообщает о стабильной работе Android Auto 17.2, особенно при использовании беспроводного подключения на новых смартфонах. Это создаёт неоднозначную картину: обновление оказалось удачным не для всех, и заранее предсказать, возникнут ли проблемы на конкретном устройстве, сложно.
Google уже начал собирать обратную связь и запрашивает у пользователей дополнительные сведения об аудиоглюках. Тем не менее, официального решения пока нет, поэтому многие автомобилисты предпочитают откатиться на предыдущую версию Android Auto, чтобы избежать раздражающих сбоев. Такой шаг позволяет временно вернуть привычную стабильность, но не решает проблему в целом.
В ожидании крупного обновления, которое должно добавить поддержку виджетов и видеоприложений (включая YouTube), пользователи надеются, что Google сначала устранит текущие баги. Новые функции обещают расширить возможности Android Auto: например, просмотр видео будет доступен только на стоянке, а при начале движения система автоматически переключится в аудиорежим. Однако сроки выхода этого обновления пока не уточняются.
Судя по календарю релизов, уже на следующей неделе ожидается запуск бета-версии Android Auto 17.3. Это может означать, что исправления не заставят себя ждать. Для российских водителей, активно использующих Android Auto в ежедневных поездках, стабильность работы системы особенно важна: сбои в аудио и соединениях могут отвлекать от дороги и создавать дополнительные неудобства. Важно помнить, что к любым обновлениям стоит относиться с осторожностью, особенно если устройство используется ежедневно.
Android Auto — это платформа, интегрирующая смартфон с мультимедийной системой автомобиля, позволяющая использовать навигацию, музыку и мессенджеры без отвлечения от управления. Проблемы с совместимостью и баги в новых версиях могут затронуть как владельцев новых автомобилей, так и тех, кто использует адаптеры для старых моделей. В ближайшее время стоит следить за новостями о выходе патча и отзывами других пользователей, чтобы избежать неприятных сюрпризов в дороге.
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