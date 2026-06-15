Google запускает крупнейшее обновление AAOS - теперь Android управляет не только развлечениями, но и ключевыми функциями автомобиля

Android Automotive OS меняет правила: теперь управление не только мультимедиа

Google внедряет крупнейшее обновление Android Automotive OS, позволяя автопроизводителям использовать единую платформу для управления не только мультимедийными системами, но и ключевыми функциями автомобиля. Это может изменить рынок и снизить издержки.

Google внедряет крупнейшее обновление Android Automotive OS, позволяя автопроизводителям использовать единую платформу для управления не только мультимедийными системами, но и ключевыми функциями автомобиля. Это может изменить рынок и снизить издержки.

Крупнейшее обновление Android Automotive OS от Google уже является одним из самых передовых событий в автомобильной индустрии последних лет. Речь идет не только о расширенных возможностях: платформа берёт под контроль климат, камеру, обновление ПО и даже параметры управления автомобилем. Такой шаг позволяет изменить подход к разработке программного обеспечения и сократить фрагментацию, которая долгие годы мешала автопроизводителям быстро внедрять новые функции.

Google делает глубокую интеграцию своих технологий в автомобили ведущих брендов, не пытаясь создать собственную машину. Новая версия Android Automotive OS превращает систему из привычного дисплейного центра в полноценную операционную среду, управляющую ключевыми функциями автомобиля. Это означает, что привычные для водителей опции теперь будут работать на единой платформе, что может сократить обслуживание и ускорить внедрение инноваций.

Ранее автоконцерны тратили значительные ресурсы на создание собственных программных решений, часто привлекая сторонних разработчиков. В результате на рынке сложилась ситуация, когда каждая марка использует уникальные системы, что затрудняет интеграцию новых функций и увеличивает расходы. Google предлагает унифицированную платформу, которая может стать стандартом для «программно-определяемых автомобилей» (SDV), где именно софт формирует большую часть пользовательского опыта.

Важно, что классическая версия AAOS остаётся доступной: производители могут выбирать между привычной системой и расширенной платформой, способной управлять всем автомобилем. Такой подход, по мнению Google, позволит компаниям экономить ресурсы и быстрее внедрять новые решения. В отличие от Apple, которая с CarPlay Ultra столкнулась с недоверием автоконцернов из-за слишком глубокой интеграции, Google делает ставку на партнёрство. В разработке новой версии AAOS участвовали Renault Group и Qualcomm, и именно французские автомобили могут первыми получить обновлённую платформу. Ожидается, что запуск будет представлен на конференции Google I/O.

Судя по имеющимся данным, переход на единую платформу может ускорить обновление автомобилей, снизить стоимость владения и ускорить внедрение новых сервисов. Для российских автолюбителей это особенно актуально: унификация ПО позволит быстрее получать современные функции, а производителям — эффективнее конкурировать на глобальном рынке. В ближайшие годы станет ясно, произойдёт ли массовый переход на Android Automotive OS и как это приведёт к расстановке сил в отрасли.

Эксперты отмечают: если автопроизводители массово перейдут на AAOS SDV, это приведёт к появлению автомобилей, где программное обеспечение Google будет контролировать значительную часть систем. Такой шаг ускоряет цифровизацию отрасли и может изменить баланс сил между IT-компаниями и автогигантами. Однако многие бренды продолжают разрабатывать собственные решения, чтобы не отдавать полный контроль над своим продуктом. Интересно, что похожие процессы происходят и в других сегментах рынка: например, в материале о новых бюджетных универсалах на платформе Datsun on-DO рассматривались плюсы и минусы форм для снижения затрат и повышения доступности технологий.