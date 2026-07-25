Беспилотный перехватчик: Anduril создает дрон, способный нести 76 ракет и работать в условиях РЭБ

25 июля 2026, 17:15
Anduril Thunder: автономный ударный вертолет-дрон с рекордным арсеналом
Anduril Thunder: автономный ударный вертолет-дрон с рекордным арсеналом
Американская компания Anduril совместно с Archer вывела на рынок Thunder - автономный боевой вертолет-дрон пятого класса. Новинка способна не только нести внушительный арсенал, но и работать в тандеме с пилотируемыми машинами, что может изменить подход к современным военным операциям.
Thunder от Андурила - это не просто очередной военный дрон, а полноценная автономная ударная платформа, способная выполнять задачи, которые ранее были доступны только крупным пилотируемым вертолетам. Машина сочетает в себе возможности вертикального взлета и посадки с переходом на крейсерский полет, что не требует подготовленных площадок и позволяет быстро менять положение на поле боя.
Thunder относится к пятой группе беспилотников, то есть к самым функциональным аппаратам в своем классе. Его вес 600 кг, рабочая высота - более 5 400 метров. При этом дрон выполнен по схеме наклонного ротора, что обеспечивает ему маневренность и скорость на небольших высотах. В отличие от таких гигантов, как MQ-9 Reaper, Thunder ориентирован на скрытные и быстрые удары по наземным объектам.
Одна из ключевых особенностей - модульная система вооружения. Thunder одновременно может нести до десяти ракет класса «Воздух-Земля» (в том числе «Хеллфайр», JAGM и «Барракуда-100М»), шестнадцати управляемых ракет, семидесяти шести неуправляемых ракет калибра 70 мм или двенадцати средств борьбы с вражескими дронами. Компоновка может меняться в зависимости от задачи: от ударных миссий до перевозки грузов.
Важный момент - возможность работы в составе пилотируемых машина, например, с вертолетом AH-64 Apache. Такой тандем позволяет повысить огневую мощь и гибкость применения, а также снизить риски для экипажей. По сути, Thunder может удваивать боезапас группы и брать на себя работу на наиболее сложном участке.
Техническая начинка держится в секрете, но известно, что дрон построен на базе платформы Archer Aviation с гибридной силовой установкой и системой оптимизации оборотов роторов. Это дает ему не только большую дальность и автономность, но и минимальный шум при полетах на небольшой высоте. Управление реализовано через программный комплекс Lattice for Mission Autonomy, который позволяет оператору сосредоточиться на тактике, а не на ручном пилотировании.
Thunder оснащен современными сенсорными источниками питания, способными работать даже при отсутствии GPS и связи. Открытая архитектура позволяет быстро интегрировать новые модули и программное обеспечение. Уже сейчас проводятся испытания полноразмерного прототипа, первые полеты в роликах «ведомого» для пилотируемых машин запланированы на 2027 год.
Развитие беспилотных платформ становится ведущим трендом не только в военной, но и в гражданской авиации. Например, в материале о необычном электрическом трицикле Yamaha Tricera рассказывалось о новых подходах к управлению и передовым инновациям , которые перекликаются с идеей открытых форм Thunder.
Thunder может использоваться не только в качестве ракетоносителя, но и в качестве платформы для морского патрулирования, логистики в сложных условиях и даже для коммерческих задач. Для российских специалистов интересна гибридная силовая установка, модульность и возможность быстрой адаптации под разные задачи.
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