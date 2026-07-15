Без «Протонов» и Байконура: как «Ангара-А5» возвращает России независимый доступ в космос

15 июля 2026, 22:01
Ангара-А5: ключевые характеристики и роль новой ракеты для космической отрасли России
Ангара-А5: ключевые характеристики и роль новой ракеты для космической отрасли России
«Ангара-А5» - тяжелая ракета-носитель, созданная на базе российских технологий, открывает новые возможности для независимых запусков спутников с территории РФ. В условиях растущей конкуренции на мировом рынке космических услуг этот проект приобретает особое значение.
Проект «Ангара-А5» стал одним из самых значимых событий в российской космической отрасли за последнее десятилетие. Эта тяжелая трехступенчатая ракета-носитель, разработанная АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», предназначена для вывода на орбиту различных аппаратов с территории России. В условиях, когда внешнее стратегическое значение космической деятельности возрастает, появление «Ангары-А5» воспринимается как важный шаг к технологической независимости страны.
Техническая база ракеты впечатляет: стартовая масса составляет около 773 тонн, три ступени работают на экологически чистых компонентах — керосине и жидком кислороде. На первой и второй ступенях используется двигатель РД-191, а на третьей — РД-0124А. Для выведения полезной нагрузки применяются разгонные блоки «Бриз-М», «ДМ» или «КВТК». Все элементы комплекса производятся исключительно на российских предприятиях, что позволяет минимизировать зависимость от иностранных поставщиков.
С 2014 по 2024 год было проведено четыре запуска «Ангары-А5», и хотя на орбиту удалось вывести только один космический аппарат, эти испытания стали важным этапом в отработке технологий и подготовке к регулярным пускам. Введение комплексов в эксплуатацию позволяет запускать спутники всех типов с российских космодромов, что особенно актуально на фоне ограничений доступа к зарубежной инфраструктуре.
Особенность семейства «Ангара» — модульная конструкция. Универсальные ракетные модули УРМ-1 и УРМ-2 дают возможность создавать носители разной грузоподъемности — вплоть до 37,5 тонн (в модификации «Ангара-А5В»). Это позволяет гибко реагировать на запросы рынка и запускать как небольшие спутники, так и тяжелые аппараты. Стартовые комплексы уже работают на космодроме Плесецк, а на Восточном продолжается строительство новых площадок.
Важный аспект — экологическая безопасность. Использование керосина и жидкого кислорода снижает вредное воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционными ракетами на высокотоксичных компонентах топлива. Кроме того, унификация технических решений позволяет запускать все ракетные модули с одной пусковой установки, что способствует снижению затрат.
Интересно, что первые летные испытания прототипа первой ступени «Ангара-1.2» прошли еще в 2009–2013 годах в составе южнокорейской ракеты KSLV-1. Это позволило инженерам получить ценный опыт и доработать конструкцию для последующих запусков. В мировом масштабе подобные проекты встречаются нечасто, и эксперты отмечают, что развитие собственной ракетной техники — важный фактор конкурентоспособности на рынке космических услуг.
В заключение стоит отметить несколько ключевых фактов: «Ангара-А5» — первая тяжелая ракета-носитель, полностью созданная на российской элементной базе; ее запуски обеспечивают независимый доступ к космосу; модульная конструкция позволяет адаптировать ракету под разные задачи; экологически безопасное топливо снижает нагрузку на природу; развитие космодромов в Плесецке и на Восточном открывает новые перспективы для отечественной космонавтики. Эти особенности делают проект особенно значимым для будущих российских программ.
На фоне появления новых технологий и пересмотра классических моделей, как это произошло с внедорожником Pajero, о чем недавно рассказывалось в отдельном материале о возвращении культовых автомобилей с обновленными технологиями , российские космические тенденции также вносят вклад в инновации и современность.
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