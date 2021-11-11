Англичане оценили Lada Niva: ее дизайн настолько старый, что он опять в моде (видео)
Фото: youtube.com / Carwow
Главная претензия к Lada Niva – слабая безопасность. Мэтт приводит результаты краш-теста «Авторевю», в котором внедорожник набрал ноль баллов. Если уж сами русские оценили безопасность автомобиля на ноль баллов, то можно представить, как обстоят дела на самом деле. В машине до сих пор нет ни одной фронтальной подушки безопасности, а наличие боковой водительской вызвало лишь недоумение. К другим неприятным моментам можно отнести скромный багажник, отсутствие центрального замка и большой люфт руля.
Однако, обо всем этом забываешь на бездорожье. Lada Niva создана именно для этого. На шоссе она ведет себя не слишком уверенно, зато на бездорожье ей нет равных благодаря короткой базе, постоянному полному приводу с центральной блокировкой дифференциала и пониженным передаточным числам. Что еще понравилось Мэтту? Характерный звук закрывания дверей, который сейчас можно услышать только у классических «Гелендвагенов» и старых Porsche 911. Еще два интересных решения: полноразмерная запаска под капотом и специальный держатель на заднем диване, не дающий замкам ремней безопасности провалиться под сидение.
Отметим, что в Великобритании Lada Niva Legend стоит сейчас существенно дороже, чем в России. Цены начинаются от 17,6 тыс. фунтов стерлингов или 1,7 млн рублей по актуальному курсу. Поэтому здесь Niva - это отличный вариант для любителей экзотики.
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