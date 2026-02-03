Британский дом на колесах с раздельным санузлом и солнечной панелью в России — идеальный вариант для зимы

Караван Bailey Unicorn Vigo: комфорт и автономность для путешествий

Bailey Unicorn Vigo 2018 года - это не просто прицеп, а полноценный дом на колесах с двумя зонами отдыха, современной кухней и раздельным санузлом. В чем его главные преимущества - рассказываем в материале.

Рынок домов на колесах в России продолжает расти, и все больше автолюбителей обращают внимание на европейские модели, способные обеспечить максимальный комфорт на дороге. Одним из таких решений стал английский караван Bailey Unicorn Vigo 2018 года, который появился в продаже в Санкт-Петербурге. Этот прицеп представляет собой не только продуманную планировку, но и набор опций, которые редко встречаются в аналогах.

Фото: auto.drom.ru

Внутреннее пространство каравана организовано так, чтобы каждый сантиметр приносил пользу. В хвостовой части расположены удобные диваны, которые легко трансформируются в просторную кровать. Центральная зона отведена кухне с холодильником, а в задней части находится отдельная спальня с королевской кроватью и полностью раздельным санузлом, где есть полноценная душевая кабина. Такой подход к планировке позволяет путешествовать с комфортом даже большой семье или компании друзей.

Техническая оснащенность Bailey Unicorn Vigo заслуживает отдельного внимания. В прицепе установлена ​​жидкостная система отопления Alde Compact 3020, работающая как от газа, так и от электросети 220В. Она же отвечает за подогрев воды, объем бойлера составляет 8,4 литра - этого достаточно для нескольких человек. Кухонный блок оборудован плитой с тремя газовыми и одной электрической конфоркой, газовым духовым шкафом, грилем, микроволновой печью и мини-баром. Холодильник Dometic объемом 131 литр работает от газа, 220В и 12В, что особенно важно в автономных поездках.

Фото: auto.drom.ru

Для дополнительной независимости от внешних источников энергии предусмотрена солнечная панель мощностью 100 Вт и штатное место для аккумулятора. Система Alu-Tech Bodyshell обеспечивает прочность и устойчивость корпуса, а электрическая система ATC помогает сохранять устойчивость при движении. В комплект входят запасное колесо, газовый баллон и коврики, которые необходимы в качестве дополнительных принадлежностей перед поездкой.

Габариты каравана позволяют использовать его как для длительных поездок, так и для стационарного размещения на кемпинговых стоянках. Внешние размеры составляют 7,37 м в длину, 2,28 м в ширину и 2,61 м в высоту. Внутри - 5,83 м по длине, 2,11 м по широте и 1,96 м по высоте. Спальных мест четыре: в передней части можно организовать большую кровать 1,52 х 2,02 м или два отдельного дивана, а в задней части - королевская кровать 1,46 х 1,86 м.

Bailey Unicorn Vigo 2018 — это пример того, как современные технологии и британский подход к комфорту могут изменить представление о путешествиях на колесах. Такой караван подходит тем, кто ценит автономность, удобство и надежность, а также хочет получить максимальные возможности для отдыха в любом месте.