Может ли электровелосипед заменить автомобиль? Узнаем на примере A8 Pro Max

22 января 2026, 11:38
Aniioki A8 Pro Max: электровелосипед с двумя моторами и запасом хода до 378 км — альтернативная замена байку
Aniioki A8 Pro Max: электровелосипед с двумя моторами и запасом хода до 378 км — альтернативная замена байку
Aniioki A8 Pro Max удивляет сочетанием мощности и автономности. Два двигателя и огромный аккумулятор позволяют преодолевать серьезные расстояния. Встроенный инвертор расширяет возможности использования. Цена и характеристики вызывают интерес.
Велосипед Aniioki A8 Pro Max сразу же обращает внимание на свой электротехнический арсенал. В его основе - массивный аккумулятор на 60 В и 80 А*ч, заключенный в прочный алюминиевый корпус толщиной 4 мм. Такой источник энергии обеспечивает необходимые 4800 Вт*ч, что для велосипеда - почти фантастика. Зарядное устройство, кстати, реализуется отдельно и стоит 220 долларов, но оно не просто заряжает батарею: его можно использовать в качестве инвертора для питания, что превращает велосипед в мобильную электростанцию.
На одном заряде, используя только дроссель, можно проехать до 145 км. Если же подключить систему помощи при педалировании, расстояние увеличится до 378 км – это уже уровень некоторых электромобилей. Подобный запас хода открывает новые горизонты для путешествий и ежедневных поездок, особенно в условиях, когда зарядные станции имеются не на каждом углу.
Сердце A8 Pro Max — два электромотора по 2500 Вт каждый, способные выдавать до 3000 Вт. Суммарный крутящий момент - 250 Н*м, что позволяет уверенно преодолевать подъемы до 45 градусов. Максимальная скорость - 47 миль в час, или примерно 75 км/ч. Для велосипеда это почти экстремально, и не каждый рискует выжать максимум из этой машины. Пять режимов ассистирования позволяют достичь баланса между экономией энергии и динамикой.
Пятидюймовый дисплей не только отображает параметры движения, но и поддерживает трансляцию видео в Интернете. Трансмиссия – семиступенчатая, от Shimano, что обеспечивает надежность и плавность переключений. Передняя подвеска - пневматическая, с наклоном регулировки отскока и ходом 100 мм, сзади установлен пружинный амортизатор. Широкие 20-дюймовые покрышки с профилем 4 дюйма позволяют уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на пограничной местности.
Дизайн тоже не остался без внимания: фара, выполненная в стиле ретро-мотоциклов, задний багажник, снабженный множеством точек крепления для перевозки грузов. Рама изготовлена из алюминиевого сплава 6061, что обеспечивает прочность при относительно небольшом весе. Гидравлические дисковые тормоза, новаторская система CBS с роторами диаметром 300 мм спереди и сзади обеспечивает безопасность даже на высоких скоростях.
Весит Aniioki A8 Pro Max 76,4 кг, максимальная нагрузка на раму — 181,4 кг. Это означает, что велосипед подходит не только для легких райдеров, но и для тех, кто любит брать с собой снаряжение или ездить в поход. Стоимость новинки составляет 2799 долларов США, что делает ее дополнением для тех, кто ищет альтернативу автомобилю или мотоциклу для города и путешествий.
A8 Pro Max — это не просто электровелосипед, а универсальный транспорт для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов мириться с ограничениями обычных моделей.
Похожие материалы
-
22.01.2026, 20:21
Bentley готовит электрический кроссовер Urban SUV: испытания в экстремальном холоде
Bentley выходит на рынок электрокроссоверов с новым Urban SUV. Прототип уже проходит испытания в суровых зимних условиях. Ожидается премьера в конце 2026 года. Модель обещает стать серьезным конкурентом в классе роскошных электромобилей.Читать далее
-
22.01.2026, 20:16
Hyundai Ioniq 6 N с 641 л.с. выходит в Великобритании по цене от 65 800 фунтов
Hyundai официально объявил стоимость и характеристики Ioniq 6 N для Великобритании. Электрокар получил 641 л.с. и спортивный облик. Цена удивит даже опытных автолюбителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:05
Владелец Jeep Grand Wagoneer L 2025 года потерял почти 40 тысяч долларов за 17,7 тысяч км
Jeep Grand Wagoneer L 2025 года с премиальной отделкой и топовыми пакетами был куплен новым за внушительную сумму. Спустя год и 11 тысяч миль (17 700 км) его продали на аукционе с огромным дисконтом. Почему так произошло? Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
22.01.2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.Читать далее
-
22.01.2026, 18:28
Freelander возвращается: JLR и Chery запускают новый бренд электромобилей по всему миру
Freelander возвращается на мировой рынок с новыми электромобилями. JLR и Chery делают ставку на глобальное расширение. Первыми новинки увидят покупатели Ближнего Востока. Что ждет бренд дальше - интрига сохраняется.Читать далее
-
22.01.2026, 18:18
Снежная битва кроссоверов: Subaru Crosstrek, Honda HR-V и Hyundai Kona на льду
Три новых кроссовера с полным приводом встретились на заснеженной трассе. Испытания прошли в суровых условиях канадской зимы. Неожиданные повороты и борьба за лидерство. Кто оказался быстрее и безопаснее на снегу?Читать далее
-
22.01.2026, 18:12
BMW представила удлиненный электрокроссовер Neue Klasse специально для рынка Китая
BMW удивила автолюбителей новым электрокроссовером с длинной базой. Модель создана только для Китая. Компания меняет подход к электромобилям. Что скрывает этот шаг? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 18:05
Онлайн-навигаторы 2026: скрытые возможности, которые меняют стиль вождения — возможно вы этого не знали
Онлайн-навигаторы 2026 года умеют больше, чем кажется. Некоторые функции остаются незамеченными даже у опытных водителей. Разбираемся, как новые опции делают поездки проще. Не все нюансы очевидны с первого взгляда.Читать далее
-
22.01.2026, 17:50
Fjord: дом на колесах для настоящих путешественников, готовый к любым дорогам
Оверлендинг меняется: теперь это не только выживание, но и комфорт. Новые проекты позволяют жить вдали от цивилизации, не жертвуя удобствами. Fjord - пример того, как технологии и свобода сочетаются в одном автомобиле.Читать далее
Похожие материалы
-
22.01.2026, 20:21
Bentley готовит электрический кроссовер Urban SUV: испытания в экстремальном холоде
Bentley выходит на рынок электрокроссоверов с новым Urban SUV. Прототип уже проходит испытания в суровых зимних условиях. Ожидается премьера в конце 2026 года. Модель обещает стать серьезным конкурентом в классе роскошных электромобилей.Читать далее
-
22.01.2026, 20:16
Hyundai Ioniq 6 N с 641 л.с. выходит в Великобритании по цене от 65 800 фунтов
Hyundai официально объявил стоимость и характеристики Ioniq 6 N для Великобритании. Электрокар получил 641 л.с. и спортивный облик. Цена удивит даже опытных автолюбителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:05
Владелец Jeep Grand Wagoneer L 2025 года потерял почти 40 тысяч долларов за 17,7 тысяч км
Jeep Grand Wagoneer L 2025 года с премиальной отделкой и топовыми пакетами был куплен новым за внушительную сумму. Спустя год и 11 тысяч миль (17 700 км) его продали на аукционе с огромным дисконтом. Почему так произошло? Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
22.01.2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.Читать далее
-
22.01.2026, 18:28
Freelander возвращается: JLR и Chery запускают новый бренд электромобилей по всему миру
Freelander возвращается на мировой рынок с новыми электромобилями. JLR и Chery делают ставку на глобальное расширение. Первыми новинки увидят покупатели Ближнего Востока. Что ждет бренд дальше - интрига сохраняется.Читать далее
-
22.01.2026, 18:18
Снежная битва кроссоверов: Subaru Crosstrek, Honda HR-V и Hyundai Kona на льду
Три новых кроссовера с полным приводом встретились на заснеженной трассе. Испытания прошли в суровых условиях канадской зимы. Неожиданные повороты и борьба за лидерство. Кто оказался быстрее и безопаснее на снегу?Читать далее
-
22.01.2026, 18:12
BMW представила удлиненный электрокроссовер Neue Klasse специально для рынка Китая
BMW удивила автолюбителей новым электрокроссовером с длинной базой. Модель создана только для Китая. Компания меняет подход к электромобилям. Что скрывает этот шаг? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 18:05
Онлайн-навигаторы 2026: скрытые возможности, которые меняют стиль вождения — возможно вы этого не знали
Онлайн-навигаторы 2026 года умеют больше, чем кажется. Некоторые функции остаются незамеченными даже у опытных водителей. Разбираемся, как новые опции делают поездки проще. Не все нюансы очевидны с первого взгляда.Читать далее
-
22.01.2026, 17:50
Fjord: дом на колесах для настоящих путешественников, готовый к любым дорогам
Оверлендинг меняется: теперь это не только выживание, но и комфорт. Новые проекты позволяют жить вдали от цивилизации, не жертвуя удобствами. Fjord - пример того, как технологии и свобода сочетаются в одном автомобиле.Читать далее