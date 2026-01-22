Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

22 января 2026, 11:38

Может ли электровелосипед заменить автомобиль? Узнаем на примере A8 Pro Max

Aniioki A8 Pro Max удивляет сочетанием мощности и автономности. Два двигателя и огромный аккумулятор позволяют преодолевать серьезные расстояния. Встроенный инвертор расширяет возможности использования. Цена и характеристики вызывают интерес.

Велосипед Aniioki A8 Pro Max сразу же обращает внимание на свой электротехнический арсенал. В его основе - массивный аккумулятор на 60 В и 80 А*ч, заключенный в прочный алюминиевый корпус толщиной 4 мм. Такой источник энергии обеспечивает необходимые 4800 Вт*ч, что для велосипеда - почти фантастика. Зарядное устройство, кстати, реализуется отдельно и стоит 220 долларов, но оно не просто заряжает батарею: его можно использовать в качестве инвертора для питания, что превращает велосипед в мобильную электростанцию.

На одном заряде, используя только дроссель, можно проехать до 145 км. Если же подключить систему помощи при педалировании, расстояние увеличится до 378 км – это уже уровень некоторых электромобилей. Подобный запас хода открывает новые горизонты для путешествий и ежедневных поездок, особенно в условиях, когда зарядные станции имеются не на каждом углу.

Сердце A8 Pro Max — два электромотора по 2500 Вт каждый, способные выдавать до 3000 Вт. Суммарный крутящий момент - 250 Н*м, что позволяет уверенно преодолевать подъемы до 45 градусов. Максимальная скорость - 47 миль в час, или примерно 75 км/ч. Для велосипеда это почти экстремально, и не каждый рискует выжать максимум из этой машины. Пять режимов ассистирования позволяют достичь баланса между экономией энергии и динамикой.

Пятидюймовый дисплей не только отображает параметры движения, но и поддерживает трансляцию видео в Интернете. Трансмиссия – семиступенчатая, от Shimano, что обеспечивает надежность и плавность переключений. Передняя подвеска - пневматическая, с наклоном регулировки отскока и ходом 100 мм, сзади установлен пружинный амортизатор. Широкие 20-дюймовые покрышки с профилем 4 дюйма позволяют уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на пограничной местности.

Дизайн тоже не остался без внимания: фара, выполненная в стиле ретро-мотоциклов, задний багажник, снабженный множеством точек крепления для перевозки грузов. Рама изготовлена ​​из алюминиевого сплава 6061, что обеспечивает прочность при относительно небольшом весе. Гидравлические дисковые тормоза, новаторская система CBS с роторами диаметром 300 мм спереди и сзади обеспечивает безопасность даже на высоких скоростях.

Весит Aniioki A8 Pro Max 76,4 кг, максимальная нагрузка на раму — 181,4 кг. Это означает, что велосипед подходит не только для легких райдеров, но и для тех, кто любит брать с собой снаряжение или ездить в поход. Стоимость новинки составляет 2799 долларов США, что делает ее дополнением для тех, кто ищет альтернативу автомобилю или мотоциклу для города и путешествий.

A8 Pro Max — это не просто электровелосипед, а универсальный транспорт для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов мириться с ограничениями обычных моделей. 

