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31 марта 2020, 00:01

Анна Ахматова: «А что, пиджака не было»?

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Фото: Film.ua
В свое время народный артист СССР, герой Социалистического Труда Алексей Баталов дал одному из изданий расширенное интервью, в котором рассказал о смешном случае, связанном с именем Анны Ахматовой.

Москвич 401
От 1.1 л, 26 л.с
- Когда пришёл из армии, оказалось, что штатской одежды у меня нет, ходить не в чем.
И Анна Андреевна отдала мне свои сбережения, со словами:
- Купи себе какую-нибудь одежду.
А я взял и купил подержанный «Москвич» - первую в своей жизни машину.
Как отреагировала Ахматова? Так как могла отреагировать только она.
Посмотрела на машину, которую я оставил под окном, и спросила:
- А что, пиджака не было?

Люди в Сети с недоверием отнеслись к такому интервью. Сергей Гусев: «Байка даже и несмешная. Сколько же денег отвалила Ахматова Баталову на одёжку, если их хватило на подержанный «Mосквич»? В 1953 году, когда Баталов пришел из армии, новый такой автомобиль стоил 8000 рублей. Сам Баталов её и распространял.

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Но в одном из последних интервью говорил об этом так: «Это легенда. На самом деле Анна Андреевна отдала свой гонорар, чтобы я купил себе одежду. Я тогда пришел из армии, должен был вернуться в Московский Художественный театр, и надо было обновить гардероб...

– А когда в семье появилась своя машина?

– После войны. Старенькие трофейные автомобили задешево продавали участникам боевых действий. И когда с фронта вернулся, слава Богу, живой и с наградами, мой отчим Виктор Ефимович Ардов, у нас в семье появилась такая машинка. Я тоже смог на ней ездить»…

Кстати, чуть не забыл. Сергей Беляков, автор книги «Гумилёв, сын Гумилёва» пишет от этом так:
«Автомобиль был вовсе не «старенький», как утверждал позднее артист, а как раз новейший, хотя и недорогой. «Москвич 401» – усовершенствованная версия трофейного Opel Kadett K38 – выпускался с 1954 по 1956-й. Подарок был сделан или в 1954-м, или в первой половине 1955-го (в августе 1955-го Баталов уже водил машину). Не мог новейший советский седан быть «стареньким». Наконец, Баталов потратил подаренные Ахматовой 9000 рублей, а это как раз цена нового автомобиля». Читал ведь книгу, а вот об этом эпизоде запамятовал».


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Как в лесу Валдая прижились «Чайка», «Козлик» и их старые друзья
Интересный музей, очень позабавило то, что он в лесу. Для автомобильного музея странная локация, особенно если среди экспонатов встречаются не только лесовозы. Надеюсь, что Чайка приехала туда не своим ходом)
Василий
Сегодня вспоминаем «Москвич-400»
Мой отец купил 401-й в 1954г., пригнал с Москвы своим ходом в декабре без проишествий , послужил нам до 1981г., когда после смерти отца заменил его на 407-й. Ездил я на 401-м за рулем около года, до этого рядом с отцом. Запомнился слабый двигатель, 26 коней, но объездили весь Крым, Кавказ, по военно-Грузинской ...
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Анна Ахматова: «А что, пиджака не было»?
{{model_v2_no_show_2636}} - Когда пришёл из армии, оказалось, что штатской одежды у меня нет, ходить не в чем. И Анна Андреевна отдала мне свои сбережения, со словами:- Купи себе какую-нибудь одежду.А я взял и купил подержанный «Москвич» - первую в своей жизни машину.Как отреагировала Ахматова? Так как могла отреагировать только она.Посмотрела на машину, которую я оставил под окном, и спросила:- А что, пиджака не было?Люди в Сети с недоверием отнеслись к такому интервью. Сергей Гусев: «Байка даже и несмешная. Сколько же денег отвалила Ахматова Баталову на одёжку, если их хватило на подержанный «Mосквич»? В 1953 году, когда Баталов пришел из армии, новый такой автомобиль стоил 8000 рублей. Сам Баталов её и распространял. {{material_121703}} Но в одном из последних интервью говорил об этом так: «Это легенда. На самом деле Анна Андреевна отдала свой гонорар, чтобы я купил себе одежду. Я тогда пришел из армии, должен был вернуться в Московский Художественный театр, и надо было обновить гардероб...– А когда в семье появилась своя машина?– После войны. Старенькие трофейные автомобили задешево продавали участникам боевых действий. И когда с фронта вернулся, слава Богу, живой и с наградами, мой отчим Виктор Ефимович Ардов, у нас в семье появилась такая машинка. Я тоже смог на ней ездить»…Кстати, чуть не забыл. Сергей Беляков, автор книги «Гумилёв, сын Гумилёва» пишет от этом так:«Автомобиль был вовсе не «старенький», как утверждал позднее артист, а как раз новейший, хотя и недорогой. «Москвич 401» – усовершенствованная версия трофейного Opel Kadett K38 – выпускался с 1954 по 1956-й. Подарок был сделан или в 1954-м, или в первой половине 1955-го (в августе 1955-го Баталов уже водил машину). Не мог новейший советский седан быть «стареньким». Наконец, Баталов потратил подаренные Ахматовой 9000 рублей, а это как раз цена нового автомобиля». Читал ведь книгу, а вот об этом эпизоде запамятовал».
2020-03-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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