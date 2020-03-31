Анна Ахматова: «А что, пиджака не было»?
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И Анна Андреевна отдала мне свои сбережения, со словами:
- Купи себе какую-нибудь одежду.
А я взял и купил подержанный «Москвич» - первую в своей жизни машину.
Как отреагировала Ахматова? Так как могла отреагировать только она.
Посмотрела на машину, которую я оставил под окном, и спросила:
- А что, пиджака не было?
Люди в Сети с недоверием отнеслись к такому интервью. Сергей Гусев: «Байка даже и несмешная. Сколько же денег отвалила Ахматова Баталову на одёжку, если их хватило на подержанный «Mосквич»? В 1953 году, когда Баталов пришел из армии, новый такой автомобиль стоил 8000 рублей. Сам Баталов её и распространял.
– А когда в семье появилась своя машина?
– После войны. Старенькие трофейные автомобили задешево продавали участникам боевых действий. И когда с фронта вернулся, слава Богу, живой и с наградами, мой отчим Виктор Ефимович Ардов, у нас в семье появилась такая машинка. Я тоже смог на ней ездить»…
Кстати, чуть не забыл. Сергей Беляков, автор книги «Гумилёв, сын Гумилёва» пишет от этом так:
«Автомобиль был вовсе не «старенький», как утверждал позднее артист, а как раз новейший, хотя и недорогой. «Москвич 401» – усовершенствованная версия трофейного Opel Kadett K38 – выпускался с 1954 по 1956-й. Подарок был сделан или в 1954-м, или в первой половине 1955-го (в августе 1955-го Баталов уже водил машину). Не мог новейший советский седан быть «стареньким». Наконец, Баталов потратил подаренные Ахматовой 9000 рублей, а это как раз цена нового автомобиля». Читал ведь книгу, а вот об этом эпизоде запамятовал».
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