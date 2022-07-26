Аномальная жара в Европе сильно ударила по транспорту. Но причем здесь соль и белая краска?
Чтобы асфальт не «склеивался»
Способов, по большому счету, не так и много. Те же голландцы, например, пытаются снизить тепловую нагрузку на автомагистрали и мосты, рассеивая… соль. Представители коммуны Харднберг на полном серьезе заявляют, что соль неплохо охлаждает асфальт. Каким, спросите, образом? Все просто: она удаляет влагу из воздуха, и тем самым происходит необходимое охлаждение дорожного полотна. В результате получается предотвратить повреждение и «склеивание» асфальтобетонного покрытия.
Гордость Амстердама – раздвижные мосты - в горячие, в прямом смысле слова, дни регулярно проливаются водой. Такой нехитрый метод позволяет предотвратить нежелательное расширение стали. Если этого не делать, говорят местные коммунальщики, разводные пролеты может банально заклинить, что сделает невозможным пропуск многочисленных лодок и яхт.
По бетонным дорогам безопаснее
В Германии, славящейся своими высокоскоростными автобанами, очень боятся, когда столбик термометра поднимается выше 30 градусов (а еще недавно скачок температур в стране был и вовсе «под сорок»). Если такое пекло держится несколько дней, есть реальное опасение за качество дорожной поверхности магистралей. Представители Всеобщего немецкого автомобильного клуба ADAC говорят о том, что резко возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий - как в случае с автомобилями, так и (особенно) с мотоциклами.
Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild
Менее всего, подчеркивают в ADAC, страдают дороги из бетона, доля которых в Германии составляет около 30% – они не так сильно деформируются, как асфальтовые трассы. Бетонное полотно не имеет замкнутой поверхности, наоборот, оно построено как бы из смежных плит. Езду по таким дорогам легко определить по ритмическому звуку, когда колеса наезжают на края плит. Ко всему прочему, бетонные дороги в жару не образуют вредных испарений.
Другой момент, говорят эксперты ADAC, уязвимыми могут стать бетонные плиты, имеющие в своем «теле» ремонтные вставки из асфальта. Клуб рекомендует всем участникам дорожного движения максимально внимательно и осторожно ездить в жару, обязательно увеличивая расстояние до впереди идущего транспортного средства. О всех замеченных повреждениях на автомагистралях следует незамедлительно сообщать в полицию или напрямую в дорожные службы.
Такие призывы уже возымели свое действие. В последние дни из-за жары были введены ограничения скорости, а кое-где на ряде основных автобанов ФРГ даже имело место закрытие полос. Многие потенциально опасные места были ликвидированы.
А рельсы-то «растягиваются»
Высокая температура негативно отражается не только на качестве автомобильных дорог - она вредна в том числе железнодорожным рельсам и всему путевому полотну. Как сообщает Deutsche Bahn (родственник нашей компании РЖД), при экстремальных температурах сталь как бы «растягивается».
Фото: freeimages.com/ru
В последние дни на ряде ж/д станций были смонтированы датчики температуры, которые в автоматическом режиме информируют о превышении пороговых значений.
Ситуация для Европы не новая – три года назад в Германии было нечто похоже: регистрировались случаи перегрева двигателей в локомотивах. Иногда хватало перерыва в движении для охлаждения, поэтому поезда вынужденно задерживались на остановках немного дольше. Однако случались и отмены движения поездов по причине деформации рельсов.
Чтобы избежать повторения сценария, в Deutsche Bahn решили позаботиться о сохранности дорог заранее. Способ, признаться, простой: рельсы на самых загруженных направлениях выкрашиваются белой краской - она лучше отражает солнечный свет и не даёт стали перегреваться и плавиться.
Реки обмелели – поставки угля сократились вдвое
Жара частично ограничила судоходство - актуальный уровень речных потоков в Германии слишком низок для «высокого» сезона. Из-за засухи грузовым судам по главной немецкой водной артерии - Рейну и другим рекам разрешено перевозить только около 50% от того количества, которое они могли бы перевозить, сообщил Роберто Спранци, директор Немецкого транспортного общества «Внутреннее водное сообщение», которое находится в Дуйсбурге.
Фото: istockphoto.com
По его словам, меньшее количество перевозимого груза делает корабли менее тяжелыми и не такие глубокими в воде. «Таким образом, мощности сокращены, притом, что спрос на водные перевозки по-прежнему высок», - добавил г-н Спранци.
Это подтверждает и представитель Федеральной ассоциации внутреннего судоходства Германии (BDB), также базирующейся в Дуйсбурге – чаще всего сегодня по рекам транспортируют контейнеры, зерно и уголь, поскольку в Германии идет процесс восстановления угольных электростанций.
Ветер резко поменял направление
По словам Карстена Хаустейна, климатолога из Института метеорологии Лейпцигского университета, проблемы, с которыми сейчас сталкиваются автомобильные дороги, ж/д пути и внутреннее судоходство, возможно, останутся продолжительное время. И нашествие экстремальных температур – лишь часть проблемы. По его словам, Европу затронуло антропогенное изменение климата.
Связано оно с мощными потоками ветра на высоте от 5 до 10 км, циркуляция которого резко изменилась. «В условиях аномальной жары Агентство по охране окружающей среды стремится как можно эффективнее защитить города и их инфраструктуру от высоких температур», - заявил Карстен Хаустейн.
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