От спреев до таблеток: проверили 6 средств против дождя - и вот что реально работает

Антидождевые средства: что выбрать для авто - спреи, таблетки или пленки?

В условиях частых дождей водители все чаще задумываются о средствах, улучшающих видимость на дороге. Журналисты провели сравнительный тест популярных антидождевых спреев, таблеток и аксессуаров для зеркал, чтобы выяснить, какие из них действительно помогают. В материале - подробные результаты, неожиданные нюансы применения и советы специалистов. Не все решения оказались одинаково эффективными.

В условиях частых дождей водители все чаще задумываются о средствах, улучшающих видимость на дороге. Журналисты провели сравнительный тест популярных антидождевых спреев, таблеток и аксессуаров для зеркал, чтобы выяснить, какие из них действительно помогают. В материале - подробные результаты, неожиданные нюансы применения и советы специалистов. Не все решения оказались одинаково эффективными.

Средства с эффектом антидождя давно присутствуют на рынке, но с ростом числа дождливых дней интерес к ним заметно увеличился. Как пишет abw.by, в последние годы появилось множество новых составов и аксессуаров, обещающих облегчить жизнь водителям. Журналисты решили проверить, насколько эти продукты соответствуют ожиданиям, и выбрали для теста несколько разных вариантов: спреи, таблетки и аксессуары для боковых зеркал.

В тесте приняли участие четыре жидких средства и два аксессуара. Самым дорогим оказался спрей Shima GOGO - его стоимость превышает 1500 рублей за 500 мл. Производитель утверждает, что этот состав на основе кремниевых полимеров подходит не только для стекол, но и для кузова, создавая водо- и грязеотталкивающий слой. Вторым стал спрей GoodYear, который стоит примерно 500 рублей за 210 мл. Его эффективность в городских условиях уже была проверена на практике, однако долговечность покрытия оставляет желать лучшего - обновлять его приходится каждые 1,5-2 недели при частой эксплуатации.

Третьим участником стал концентрат Grass, который предлагается как в виде спрея, так и в виде добавки для бачка стеклоомывателя. Для теста был выбран второй вариант - 250 мл за 200 рублей. Концентрат разводится водой и наносится на стекло с помощью пульверизатора. Самым бюджетным решением оказались шипучие таблетки для бачка стеклоомывателя: комплект из 20 штук обошелся в 275 рублей. Это не классический антидождь, а средство с дополнительным водоотталкивающим эффектом.

В качестве аксессуаров были протестированы водоотталкивающая пленка для боковых зеркал (200 рублей) и дефлекторы (150 рубля). Оба товара приобретались на маркетплейсах, однако с дефлекторами возникли сложности из-за задержки доставки, поэтому пришлось искать аналог в офф-лайн магазинах.

Перед нанесением все стекла и зеркала тщательно вымыли и высушили. Лобовое стекло разделили на четыре части, чтобы протестировать каждое средство отдельно. Аксессуары устанавливали на левое и правое боковые зеркала соответственно.

Shima GOGO при нанесении показал выраженный гидрофобный эффект: жидкость собиралась в капли и быстро скатывалась вниз. Однако для обновления покрытия требуется смывать состав водой, что не всегда удобно в дороге. GoodYear оказался простым в использовании, но его действие не отличается продолжительностью. Grass после разведения легко наносился и не требовал дополнительного смывания, а эффект был заметен сразу. Таблетки растворялись долго, оставляли следы на руках и не обеспечили выраженного водоотталкивающего эффекта - вода растекалась по стеклу, а не собиралась в капли.

После нанесения всех составов стекло поливали водой для проверки результата. Лучшие показатели продемонстрировали Grass и GoodYear: вода собиралась в отдельные капли и не мешала обзору. Shima GOGO также справился с задачей, но его неудобство в эксплуатации снизило итоговую оценку. Таблетки не оправдали ожиданий - гидрофобный эффект оказался минимальным.

Аксессуары для зеркал показали себя неоднозначно. Дефлекторы защищали зеркало от капель при слабом дожде, но при сильном ветре или косом дожде эффективность могла снизиться. Пленка обеспечила более чистую поверхность и лучшую видимость, однако ее сложно наклеить идеально - края часто загибаются, а пузырьки воздуха остаются. Тем не менее, в реальных условиях пленка помогла сохранить обзор, а вода стекала быстрее.

В целом, тест показал, что большинство магазинных антидождевых составов действительно работают, но требуют регулярного обновления. Аксессуары для зеркал могут стать полезным дополнением, если правильно подобрать и установить их. Однако не все бюджетные решения оправдывают ожидания: таблетки с водоотталкивающим эффектом не смогли конкурировать с жидкими составами. При выборе средства важно учитывать не только цену, но и удобство применения, а также реальные погодные условия, в которых эксплуатируется автомобиль.