Тихий убийца двигателя: почему нельзя игнорировать запах антифриза и как обнаружить утечку за 30 секунд

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 февраля 2026, 12:21

Антифриз уходит, а течь не видно: как современные методы помогают найти утечку

Антифриз уходит, а течь не видно: как современные методы помогают найти утечку

Тихий убийца двигателя: почему нельзя игнорировать запах антифриза и как обнаружить утечку за 30 секунд

Антифриз уходит, а течь не видно: как современные методы помогают найти утечку

Даже небольшая утечка антифриза может привести к серьезным поломкам двигателя. Мало кто знает, что современные технологии позволяют выявить проблему на ранней стадии. Какие признаки нельзя игнорировать и как не потратить лишнего - объясняют специалисты.

Даже небольшая утечка антифриза может привести к серьезным поломкам двигателя. Мало кто знает, что современные технологии позволяют выявить проблему на ранней стадии. Какие признаки нельзя игнорировать и как не потратить лишнего - объясняют специалисты.

Потеря антифриза — одна из тех проблем, которые могут обернуться для владельца автомобиля серьезными расходами и даже капитальным ремонтом. Особенно это актуально для российских автолюбителей, ведь климат и состояние дорог часто провоцируют скрытые дефекты в системе охлаждения. Если вовремя не обнаружить утечку, последствия могут быть необратимыми: перегрев двигателя, разрушение прокладок и появление трещин в головке блока цилиндров.

Нередко водители сталкиваются с ситуацией, когда уровень охлаждающей жидкости падает, но видимых следов на асфальте или под капотом нет. Белый дым из выхлопной трубы, сладковатый запах в салоне или едва заметные пятна под машиной — все это тревожные сигналы. Однако бывает, что даже при наличии этих признаков найти источник утечки не удается. Обычные методы, например осмотр патрубков и радиатора, не всегда дают результат. Специальные красители, добавленные в антифриз, могут оказаться бесполезными, если течь слишком мала или скрыта в труднодоступном месте.

В последние годы на рынке появилось новое решение — присадка с ультрафиолетовым маркером. Принцип работы прост: в охлаждающую жидкость добавляется специальный состав, который становится видимым под ультрафиолетовым светом. После непродолжительной эксплуатации автомобиля достаточно осветить фонариком потенциально опасные участки — и даже микроскопическая трещина или неплотное соединение проявит себя ярким светящимся следом. Это особенно важно для обнаружения микротрещин в головке блока цилиндров или мест соединений, которые при нагреве расширяются и начинают пропускать жидкость.

Эксперты отмечают, что такие технологии позволяют не только быстро определить проблему, но и избежать лишних затрат на диагностику и ремонт. Нередко автовладельцы годами пытаются решить проблему: подтягивают хомуты, меняют патрубки или обращаются в разные сервисные центры, но так и не получают результата. С ультрафиолетовой присадкой поиск утечки занимает считанные минуты, а устранение неисправности проводится уже по факту обнаружения.

Важно помнить: снижение уровня антифриза нельзя игнорировать. Даже если кажется, что проблема незначительна, со временем она может привести к перегреву двигателя и дорогостоящему ремонту. Специалисты советуют регулярно проверять систему охлаждения, особенно после зимы и в периоды резких перепадов температуры. Использование современных средств диагностики — простой способ продлить срок службы мотора и избежать неприятных сюрпризов на дороге.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Пермь Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться