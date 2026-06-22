Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

22 июня 2026, 16:12

Антикоррозийная обработка: когда стоит делать и почему заводской защиты мало

Антикоррозийная обработка: когда стоит делать и почему заводской защиты мало

Почему заводская защита бессильна и какой антикор выбрать: канадский или европейский

Антикоррозийная обработка: когда стоит делать и почему заводской защиты мало

Мало кто задумывается, что заводская антикоррозийная защита быстро теряет эффективность. Эксперт объяснил, почему дополнительная обработка важна для тех, кто планирует ездить на авто больше трех лет. Какие методы используют в России, сколько это стоит и почему не стоит доверять дилерам - разбираемся в деталях.

Мало кто задумывается, что заводская антикоррозийная защита быстро теряет эффективность. Эксперт объяснил, почему дополнительная обработка важна для тех, кто планирует ездить на авто больше трех лет. Какие методы используют в России, сколько это стоит и почему не стоит доверять дилерам - разбираемся в деталях.

Вопрос антикоррозийной обработки волнует многих российских автовладельцев, особенно тех, кто не собирается менять машину каждые пару лет. Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин поделился рекомендациями, которые могут помочь избежать серьезных проблем с коррозией и сохранить автомобиль в хорошем состоянии на долгие годы.

Современные автомобили действительно оснащаются заводской антикоррозийной защитой, но, по словам специалиста, она быстро теряет свои свойства из-за воздействия песка, гравия, реагентов и влаги. В условиях российских зим и обилия химии на дорогах это становится особенно актуально. Поэтому дополнительная обработка - не прихоть, а реальная необходимость для тех, кто планирует эксплуатировать машину дольше трех лет.

Ревин отмечает, что проводить антикоррозийную обработку можно в любое время года и независимо от возраста автомобиля. В России чаще всего применяют два метода: канадский и европейский. Первый предполагает обработку полостей текучими масляно-восковыми составами. Такая процедура стоит около 20 тысяч рублей, но, как подчеркивает эксперт, ее хватает максимум на год. Второй способ - более затратный, но и более эффективный: тщательная мойка и сушка, затем нанесение битумного покрытия на днище и арки. Такой антикор может прослужить до семи лет.

Важно учитывать, что гарантия производителя на сквозную коррозию редко помогает в реальной жизни. Доказать нарушение условий и добиться ремонта за счет завода практически невозможно. Кроме того, Ревин не советует обращаться к дилерам за антикоррозийной обработкой - зачастую работы выполняются формально и без должного качества. Гораздо разумнее выбрать специализированный центр, где этим занимаются профессионалы.

Решение о дополнительной защите стоит принимать с учетом региона эксплуатации. В городах с суровой зимой и большим количеством реагентов риск коррозии возрастает в разы. Для таких условий антикор - не просто рекомендация, а необходимость. Кстати, многие водители сталкиваются с похожими дилеммами и при других сервисных вопросах: например, при ремонте стеклоподъемников, когда важно не попасть на лишние траты - подробнее об этом можно узнать в материале о причинах выхода из строя стеклоподъемников и способах избежать дорогого ремонта.

Для справки: антикоррозийная обработка особенно актуальна для автомобилей, которые эксплуатируются в регионах с частыми перепадами температур и высокой влажностью. Даже новые машины могут начать ржаветь уже через 2-3 года, если не уделять этому вопросу внимания. Важно помнить, что качественная обработка требует не только правильных материалов, но и соблюдения технологии нанесения. В итоге, своевременный антикор может существенно продлить срок службы кузова и избавить от дорогостоящего ремонта в будущем.

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