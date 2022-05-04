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4 мая 2022, 16:18

Антикризисный тест-драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max

Нынешние дни хмельнее бургундского. Исход из России ряда мировых автогигантов плюс приостановленные на территории страны производства оставляют за собой ниши, которые, по всем законам жизни, должны быть заполнены. И у людей уже почти нет сомнения, кем именно.
Фото: Chery
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max

Итоги первого квартала 2022 года вновь продемонстрировали напор со стороны китайских автоконцернов – в ТОП-15 вошли сразу два бренда из Поднебесной. Когда такое было?! Однако пора с этим смириться как с данностью. Кто его знает, может, не за горами то время, когда мы все будем ездить на машинах с лейблом Made in China. 

В отличие от Haval, компания Chery пока что не обзавелась в России собственным автосборочным предприятием, и тем завиднее ее коммерческие показатели – 37 118 ед. в 2021-м и 6225 проданных машин в период с января по март 2022-го, что соответствует 13-й строчке общероссийского рейтинга.

Chery Tiggo 8 Pro Max
От 2 л, 197 л.с
Новый от 2 810 900 до 5 300 000 Р
При этом в последние два месяца компания не только не приостановила поставки своих автомобилей в нашу страну, как это сделали другие, - наоборот, она продолжает радовать россиян своими новинками. Главное откровение второй половины апреля – начало продаж среднеразмерного Chery Tiggo 8 Pro Max. Ударное слово в этом, казалось бы, знакомом и «сложносочиненном» имени, конечно же, последнее. Под «Max» автопроизводитель подразумевает, главным образом, 7-местную компоновку, мощный движок и наличие полного привода.

Стандартные для SUV настройки

Для линейки Chery автомобиль со всеми ведущими колесами суть откровение. Во всяком случае за последние 8 лет таких машин в нашу страну не поставлялось. Наверное, ребятам из Chery стало стыдно перед своей премиальной «дочкой» Exeed, и они «в ответочку» решили привезти версию 4WD. Имя производителя «4x4» – BorgWarner, и это недвусмысленный намек на то, что впрягаться в «тракторные передряги» не рекомендуется. Любая продолжительная нагрузка вне асфальта может привезти к перегреву многодисковой муфты, которая, как все мы знаем, подключает при необходимости задние колеса.

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max

Платформа T1X: более 60% применение высокопрочной стали; наружные панели из оцинкованной листовой стали; 10-этапный процесс катафорезного грунтования с нанесением первичного слоя грунта на основе фосфата цинка. В результате, коррозионная стойкость кузова выросла в 25 раз по сравнению с традиционными технологиями
В ходе презентационного теста по астраханским просторам мы с коллегами не сильно-то и мучили электронику; единственное, что себе позволили – немного погонять по местности, похожей на полупустыню, и то, большей частью, по ее «корявым» проселкам. При этом скромные песчаные выкрутасы на ограниченном пространстве автомобилю оказались вполне по зубам. Даже с активированной ESP.

Главное здесь – воспользоваться режимом «Off-Road» (есть и такой). В этом случае можно избежать традиционного для не твердой поверхности сноса кормы с намеченной траектории и вынужденного «подлавливания». При этом всегда надо помнить о скромном, по меркам SUV, показателе дорожного просвета (190 мм), отсутствии какой-либо защиты агрегатов снизу и  длинных свесах.

Там, где грунт «не плывет», можно передвигаться с большей долей уверенности. Вот только следует выбрать комфортный режим скорости, а то подвеску китайцы совместно с инженерами Lotus Engineering настроили откровенно жестко, и трансляция дорожных неровностей ощущается на своих не самых эластичных позвонках.

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Кстати, в первый день тестовой программы на нашем с коллегой «MAXимке» ни с того ни с сего вдруг проявилось железное громыхание под днищем. По образному выражению О. Генри, «звон стоял как от попурри на ксилофоне». Нас это, безусловно, насторожило, ибо, во-первых, машина совершенно новая, во-вторых, никаких ударов в процессе передвижения не было.

Естественно, доложили о неполадке техническим специалистам Chery, благо, что ребята серьезные и рассудительные. Утром второго дня взяли тот же самый автомобиль, и о, чудо, тишь да гладь, Божья благодать. Оказывается, все дело было в слабо затянутых болтах, фиксирующих стойки стабилизатора. Несколько круговых движений ключом – и проблема решена.

До «сотни» за 8,5 секунды

Выезд с проселка на асфальт превращает 1,6-тонный кроссовер в подобие легковушки – это мы про набор скорости, «роботизированные» переключения и «рулевые» повадки. Элементы подвески практически не замечают асфальтовые трещины и небольшую колею, но к ямкам покрупнее все конструктивно «независимое» хозяйство, объединенное «тележкой» T1X, относится чрезмерно ревностно – в общем, надо быть поаккуратнее.       

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Не могу сказать, что руль настолько «острый», что любой сантиметр вправо или влево позволяет 18-м колесам строго следовать его «телодвижениям». Все же ощущается некоторая «пустота» в околонулевой зоне, но она не криминальная. Да и к настройкам рулевого управления привыкаешь быстро, потом всю дорогу едешь себе припеваючи, выписывая на одном дыхании городские повороты и загородные обгоны. «Сотню» Tiggo 8 Pro Max набирает за 8,5 секунды - для полноприводного SUV это отличный показатель, но чисто по ощущениям, все не так искрометно, как в официальных ТТХ.

Конструкция двигателя 2.0 TGDI: двойная система изменения фаз газораспределения, прямой впрыск под высоким давлением 350 бар. Впускной канал с характерным диффузором в виде «рыбьего брюшка» обеспечивает ускорение потока воздуха на входе в цилиндр – это позволяет топливу и воздуху лучше смешиваться, качественно повышая эффективность сгорания и обеспечивая экономию топлива
Набрав приличную скорость, автомобиль уже не горит желанием ее сбавлять – движок, что называется, входит в роль, турбина дышит полной грудью, дайте огня! 2-литровый Acteco TGDI – тот же самый агрегат, что можно увидеть под капотом Exeed VX. Только там он развивает 249 л.с. и 385 Нм момента, а в нашем случае - 197 л.с. и 375 Нм (при 2000-3500 об/мин). Причем, дефорсификация, как мы смогли заметить, ничуть не задела гордость 4,7-метрового «паркетника». Мотор отлично спелся с «роботом» DCT7 (Getrag), который в случае необходимости легко сбрасывает сразу три передачи, и в своем альянсе агрегаты обеспечивают все то, что именуется «удовольствием за рулем».

Шум от работы двигателя практически не проникает в салон, и картина была бы близка к идеальной, если бы не просчет с «шумкой» от «шелеста» колес – он очевиден на высоких скоростях в той же степени, как и «сверчки» в салоне на загородной грунтовке.

«Алмазная матрица»

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Не будь на корме шильдика «Tiggo 8 Pro Max», пойди, отличи новичка от «донора» Tiggo 8 Pro. Все тот же основательный, сбалансированный и совсем не тяжеловесный облик: покатый капот, экспрессивные «складки» на боковинах, плавно ниспадающая линия крыши и солидные арки колес скруглено-квадратной формы. Все, как говорится, на своих местах, красиво и отчасти богато.

Но пытливый взгляд, который уже выработался у армии поклонников марки Chery, все же найдет нюансы. Если говорить про анфас, то это, прежде всего, решетка радиатора. Она у «MAXимки» с 3D-рисунком в стиле Diamond Matrix и хромированной окантовкой. То есть чуть благороднее, ежели сравнивать со стандартным «Прошкой». Плюс слегка видоизмененный рисунок бампера.

Ну а сзади – это, естественно, выпускной тракт с 4 хромированными патрубками. «Поверьте, это никакая не имитация», - с гордостью подчеркнул представитель Chery на презентации модели. Плюс фонари с оригинальным «содержимым» - так называемыми «динамическими» указателями поворотов. Они, что важно, очень яркие, четко «читаются» даже на горячем южном солнце.

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
За внешний вид автомобиля можно ставить твердую пятерку команде дизайнеров во главе со Стивом Юмом, прежде работавшим в Hyundai, Ford, General Motors и Buick, а сам автомобиль претендует на звание «самого дорогого и продвинутого Chery».

Внутрисалонный «премиум»

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Я из того поколения, что фломастеры мочили духами, а потому прекрасно помню «сырость» китайских машин образца ...
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На сколько дорогого, спросите, как бы намекая на нынешний ценовой беспредел? Ну что же, у нас есть конкретные цифры: 3 340 900 рублей за комплектацию Dreamline и 3 620 900 рублей - за топовую Ultimate. Слышим ваши вздохи и полностью их разделяем. Но, увы, такие нынче времена. Причем, вы же понимаете, что де-факто за автомобиль могут попросить и больше – это смотря с какой ноги встанет руководитель того или иного дилерского центра.

Относительно продвинутости Tiggo 8 Pro Max – это уже про его интерьер. Здесь, как видно на фотографиях, все круто. Особенно в топе. Перечисление богатых фишек выглядит примерно так: система кругового обзора с высоким разрешением и функцией 3D, подогревы кресел на двух рядах, голосовое управление, панорамная стеклянная крыша площадью более 1,5 кв. м, технология «Старт/Стоп», музыка Sony с 8-ю динамиками, система фильтрации воздуха стандарта KN95, способная задерживать микрочастицы размером до 2,5 мкм, адаптивный круиз-контроль, беспроводная «зарядка», разъемы USB и на 12В, электронный «ручник» и т.п.

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Это, что называется, оптом. По отдельности же следует упомянуть царство «цифры» перед глазами водителя. Его основа – 2 экрана по 12,3 дюйма каждый. Левый заключает в себе функции приборной панели, правый отвечает за информационно-развлекательные возможности. Они так тесно соседствуют друг с другом, что воспринимаются единым целым. Графика выше всяких похвал, смена картинок мгновенная.

Ранее мы писали
Где-то в течение месяца в дилерских салонах Chery появится Tiggo 4 в комплектации Cosmo. Ее особенность – ...
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Есть и третий экран – 8-дюймовый, он, что называется, этажом ниже. Через него можно управлять градусами в салоне, но привычнее это делать посредством физических клавиш, благо такое дублирование возможно. Неплохо вписываются в эту концепцию трехспицевый мульти-руль с усеченным снизу ободом (почти копия Exeed VX) и стильный «джойстик» коробки передач.

По умолчанию салон – 5-местный, однако он может быть оснащен 2 дополнительными креслами на «галерке». Насколько там свободно и комфортно, судить трудно, потому как одно дело присесть на минутку и сказать на камеру: «Окей!», другое – прокатиться хотя бы пару десятков километров по грунтовке. А это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». А вот в кресле водителя оказалось вполне удобно. Оно и эстетически приятное, и в плане анатомии то, что доктор прописал. Чтобы подогретая на астраханском солнце эко-кожа не сильно жгла «пятую точку», можно активировать вентиляцию – такая функция предусмотрена. Да и сама подушка – удлиненная, скажем так, под европейца.

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Изображение загружается

Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
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Фото: Chery

Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Антикризисный тест драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Первые Chery Tiggo 8 Pro Max уже добрались до фирменных шоу-румов, правда, общая партия, выделенная на Россию, невелика – чуть менее 500 ед. В столичном офисе компании полагают, что машины разойдутся быстро, а когда страна получит «второй грант» - не известно. Так что, есть смысл уже сегодня заглянуть в ближайший автоцентр и всерьез прицениться. Так, во всяком случае, намерен поступить мой хороший товарищ, в чьем семейном гараже парочка «Икс Пятых» и VW Tiguan. Приятель практически в онлайн режиме следил за моим тестом через «телегу» и был приятно удивлен, как он выразился, «китайским мерседесом». Уже по дома, так сказать, с глазу на глаз он мне заявил: «Я хоть пока и не знаю пароль, но уже вижу ориентир». Видимо, задело…

Упомянутые модели: Chery Tiggo 8 Pro Max (от 340 900 Р)
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Антикризисный тест-драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
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