Антикризисный тест-драйв полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Итоги первого квартала 2022 года вновь продемонстрировали напор со стороны китайских автоконцернов – в ТОП-15 вошли сразу два бренда из Поднебесной. Когда такое было?! Однако пора с этим смириться как с данностью. Кто его знает, может, не за горами то время, когда мы все будем ездить на машинах с лейблом Made in China.
В отличие от Haval, компания Chery пока что не обзавелась в России собственным автосборочным предприятием, и тем завиднее ее коммерческие показатели – 37 118 ед. в 2021-м и 6225 проданных машин в период с января по март 2022-го, что соответствует 13-й строчке общероссийского рейтинга.
Стандартные для SUV настройки
Для линейки Chery автомобиль со всеми ведущими колесами суть откровение. Во всяком случае за последние 8 лет таких машин в нашу страну не поставлялось. Наверное, ребятам из Chery стало стыдно перед своей премиальной «дочкой» Exeed, и они «в ответочку» решили привезти версию 4WD. Имя производителя «4x4» – BorgWarner, и это недвусмысленный намек на то, что впрягаться в «тракторные передряги» не рекомендуется. Любая продолжительная нагрузка вне асфальта может привезти к перегреву многодисковой муфты, которая, как все мы знаем, подключает при необходимости задние колеса.
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Главное здесь – воспользоваться режимом «Off-Road» (есть и такой). В этом случае можно избежать традиционного для не твердой поверхности сноса кормы с намеченной траектории и вынужденного «подлавливания». При этом всегда надо помнить о скромном, по меркам SUV, показателе дорожного просвета (190 мм), отсутствии какой-либо защиты агрегатов снизу и длинных свесах.
Там, где грунт «не плывет», можно передвигаться с большей долей уверенности. Вот только следует выбрать комфортный режим скорости, а то подвеску китайцы совместно с инженерами Lotus Engineering настроили откровенно жестко, и трансляция дорожных неровностей ощущается на своих не самых эластичных позвонках.
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Естественно, доложили о неполадке техническим специалистам Chery, благо, что ребята серьезные и рассудительные. Утром второго дня взяли тот же самый автомобиль, и о, чудо, тишь да гладь, Божья благодать. Оказывается, все дело было в слабо затянутых болтах, фиксирующих стойки стабилизатора. Несколько круговых движений ключом – и проблема решена.
До «сотни» за 8,5 секунды
Выезд с проселка на асфальт превращает 1,6-тонный кроссовер в подобие легковушки – это мы про набор скорости, «роботизированные» переключения и «рулевые» повадки. Элементы подвески практически не замечают асфальтовые трещины и небольшую колею, но к ямкам покрупнее все конструктивно «независимое» хозяйство, объединенное «тележкой» T1X, относится чрезмерно ревностно – в общем, надо быть поаккуратнее.
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Шум от работы двигателя практически не проникает в салон, и картина была бы близка к идеальной, если бы не просчет с «шумкой» от «шелеста» колес – он очевиден на высоких скоростях в той же степени, как и «сверчки» в салоне на загородной грунтовке.
«Алмазная матрица»
Но пытливый взгляд, который уже выработался у армии поклонников марки Chery, все же найдет нюансы. Если говорить про анфас, то это, прежде всего, решетка радиатора. Она у «MAXимки» с 3D-рисунком в стиле Diamond Matrix и хромированной окантовкой. То есть чуть благороднее, ежели сравнивать со стандартным «Прошкой». Плюс слегка видоизмененный рисунок бампера.
Ну а сзади – это, естественно, выпускной тракт с 4 хромированными патрубками. «Поверьте, это никакая не имитация», - с гордостью подчеркнул представитель Chery на презентации модели. Плюс фонари с оригинальным «содержимым» - так называемыми «динамическими» указателями поворотов. Они, что важно, очень яркие, четко «читаются» даже на горячем южном солнце.
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Внутрисалонный «премиум»
Относительно продвинутости Tiggo 8 Pro Max – это уже про его интерьер. Здесь, как видно на фотографиях, все круто. Особенно в топе. Перечисление богатых фишек выглядит примерно так: система кругового обзора с высоким разрешением и функцией 3D, подогревы кресел на двух рядах, голосовое управление, панорамная стеклянная крыша площадью более 1,5 кв. м, технология «Старт/Стоп», музыка Sony с 8-ю динамиками, система фильтрации воздуха стандарта KN95, способная задерживать микрочастицы размером до 2,5 мкм, адаптивный круиз-контроль, беспроводная «зарядка», разъемы USB и на 12В, электронный «ручник» и т.п.
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
По умолчанию салон – 5-местный, однако он может быть оснащен 2 дополнительными креслами на «галерке». Насколько там свободно и комфортно, судить трудно, потому как одно дело присесть на минутку и сказать на камеру: «Окей!», другое – прокатиться хотя бы пару десятков километров по грунтовке. А это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». А вот в кресле водителя оказалось вполне удобно. Оно и эстетически приятное, и в плане анатомии то, что доктор прописал. Чтобы подогретая на астраханском солнце эко-кожа не сильно жгла «пятую точку», можно активировать вентиляцию – такая функция предусмотрена. Да и сама подушка – удлиненная, скажем так, под европейца.
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
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