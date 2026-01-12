Какие модели разочаровали автолюбителей — неожиданные лидеры списка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 января 2026, 18:48

Антирейтинг: восемь кроссоверов и внедорожников, которые чаще всего подводят владельцев

Антирейтинг: восемь кроссоверов и внедорожников, которые чаще всего подводят владельцев

Какие модели разочаровали автолюбителей — неожиданные лидеры списка

Антирейтинг: восемь кроссоверов и внедорожников, которые чаще всего подводят владельцев

Некоторые кроссоверы и внедорожники удивили своей ненадежностью. Владельцы жалуются на поломки и сбои. В списке оказались даже премиальные бренды. Неожиданные проблемы выявились у популярных моделей. Подробности - в нашем материале.

Некоторые кроссоверы и внедорожники удивили своей ненадежностью. Владельцы жалуются на поломки и сбои. В списке оказались даже премиальные бренды. Неожиданные проблемы выявились у популярных моделей. Подробности - в нашем материале.

Порой, даже самые лучшие автопроизводители не могут обеспечить своим клиентам идеальную работу техники. Свежий антирейтинг, составленный на основе мнений более 380 тысяч автовладельцев, продемонстрировал подтверждение. В центре внимания находятся кроссоверы и внедорожники, которые часто доставляют своим хозяевам неприятности.

Лидирующие позиции в списке заняли представители General Motors. Среди компактных внедорожников наибольшее количество нареканий вызвал Chevrolet Equinox, а его технический «близнец» GMC Terrain. Владельцы этих машин регулярно сталкиваются с капризами коробки передач и электрооборудования. Неисправности возникают неожиданно, их устранение требует времени и денег.

В сегменте среднеразмерных кроссоверов с тремя рядами сидений ненадежной признана GMC Acadia. Здесь спектр проблем шире: от поломок трансмиссии и тормозов до сбоев в электронике и утечек технических жидкостей. Водители отмечают, что даже новые автомобили могут преподнести неприятный сюрприз.

Jeep Grand Cherokee, несмотря на культовый статус, тоже подвергся резкой критике. Владельцам приходится мириться с проблемами рулевого управления, подвески, а также с посторонними шумами и ударами при поворотах. Владельцы чаще всего жалуются на утечку жидкостей, которые могут привести к серьезным последствиям.

Volkswagen Taos второй год подряд получает звание самого ненадежного субкомпактного кроссовера. Главная головная боль - двигатель. Владельцы жалуются на кратковременную работу мотора.

Не обошлось и без премиальных марок. Genesis GV70 и GV80, несмотря на статус и цену, попали в число аутсайдеров. Первый - среди компактных люксовых кроссоверов, второй - в сегменте премиальных среднеразмерных моделей. Владельцы отмечают, что ожидания на дорогах автомобилей не оправдались: электроника и трансмиссия подводят слишком часто.

Среди электрических кроссоверов больше всего нареканий вызвал Chevrolet Blazer EV. Проблемы с аккумулятором, электроникой и климатической установкой — это лишь часть списка. Электромобили, как оказалось, тоже не застрахованы от неприятных сюрпризов.

В итоге в антирейтинг попали: Chevrolet Equinox, GMC Terrain, GMC Acadia, Jeep Grand Cherokee, Volkswagen Taos, Genesis GV70, Genesis GV80 и Chevrolet Blazer EV. Эти модели стали настоящим испытанием для своих владельцев, а их производителям стоит задуматься о качестве и надежности.

Упомянутые марки: Chevrolet, GMC, Jeep, Volkswagen, Genesis, Hyundai
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле, ГМС, Джип, Фольксваген, Дженезис, Хендай

Похожие материалы Шевроле, ГМС, Джип, Фольксваген, Дженезис, Хендай

Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Пермь Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться