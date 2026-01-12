Какие модели разочаровали автолюбителей — неожиданные лидеры списка

Антирейтинг: восемь кроссоверов и внедорожников, которые чаще всего подводят владельцев

Некоторые кроссоверы и внедорожники удивили своей ненадежностью. Владельцы жалуются на поломки и сбои. В списке оказались даже премиальные бренды. Неожиданные проблемы выявились у популярных моделей. Подробности - в нашем материале.

Порой, даже самые лучшие автопроизводители не могут обеспечить своим клиентам идеальную работу техники. Свежий антирейтинг, составленный на основе мнений более 380 тысяч автовладельцев, продемонстрировал подтверждение. В центре внимания находятся кроссоверы и внедорожники, которые часто доставляют своим хозяевам неприятности.

Лидирующие позиции в списке заняли представители General Motors. Среди компактных внедорожников наибольшее количество нареканий вызвал Chevrolet Equinox, а его технический «близнец» GMC Terrain. Владельцы этих машин регулярно сталкиваются с капризами коробки передач и электрооборудования. Неисправности возникают неожиданно, их устранение требует времени и денег.

В сегменте среднеразмерных кроссоверов с тремя рядами сидений ненадежной признана GMC Acadia. Здесь спектр проблем шире: от поломок трансмиссии и тормозов до сбоев в электронике и утечек технических жидкостей. Водители отмечают, что даже новые автомобили могут преподнести неприятный сюрприз.

Jeep Grand Cherokee, несмотря на культовый статус, тоже подвергся резкой критике. Владельцам приходится мириться с проблемами рулевого управления, подвески, а также с посторонними шумами и ударами при поворотах. Владельцы чаще всего жалуются на утечку жидкостей, которые могут привести к серьезным последствиям.

Volkswagen Taos второй год подряд получает звание самого ненадежного субкомпактного кроссовера. Главная головная боль - двигатель. Владельцы жалуются на кратковременную работу мотора.

Не обошлось и без премиальных марок. Genesis GV70 и GV80, несмотря на статус и цену, попали в число аутсайдеров. Первый - среди компактных люксовых кроссоверов, второй - в сегменте премиальных среднеразмерных моделей. Владельцы отмечают, что ожидания на дорогах автомобилей не оправдались: электроника и трансмиссия подводят слишком часто.

Среди электрических кроссоверов больше всего нареканий вызвал Chevrolet Blazer EV. Проблемы с аккумулятором, электроникой и климатической установкой — это лишь часть списка. Электромобили, как оказалось, тоже не застрахованы от неприятных сюрпризов.

В итоге в антирейтинг попали: Chevrolet Equinox, GMC Terrain, GMC Acadia, Jeep Grand Cherokee, Volkswagen Taos, Genesis GV70, Genesis GV80 и Chevrolet Blazer EV. Эти модели стали настоящим испытанием для своих владельцев, а их производителям стоит задуматься о качестве и надежности.