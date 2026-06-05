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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

5 июня 2026, 14:44

Антон Силуанов испытал новый Lada Azimut: тест-драйв на ПМЭФ и планы по запуску

Антон Силуанов испытал новый Lada Azimut: тест-драйв на ПМЭФ и планы по запуску

Первый кроссовер АвтоВАЗа выехал на дороги общего пользования: что показал тест-драйв Lada Azimut и почему его доверили именно министру

Антон Силуанов испытал новый Lada Azimut: тест-драйв на ПМЭФ и планы по запуску

Министр финансов Антон Силуанов лично опробовал свежий кроссовер Lada Azimut на Петербургском экономическом форуме. Почему этот тест-драйв важен для рынка, когда стартует производство и какие еще новинки показал АвтоВАЗ - разбираемся, что изменится для покупателей уже в этом году.

Министр финансов Антон Силуанов лично опробовал свежий кроссовер Lada Azimut на Петербургском экономическом форуме. Почему этот тест-драйв важен для рынка, когда стартует производство и какие еще новинки показал АвтоВАЗ - разбираемся, что изменится для покупателей уже в этом году.

Для российских автолюбителей новость о том, что министр финансов Антон Силуанов провел тест-драйв нового Lada Azimut, имеет особое значение. Это не просто формальный жест: участие высокопоставленного чиновника в испытаниях свежей модели подчеркивает внимание государства к развитию отечественного автопрома и сигнализирует о серьезных планах по расширению линейки российских автомобилей. В условиях, когда спрос на кроссоверы стабильно растет, появление новой модели от АвтоВАЗа может заметно повлиять на рынок и предпочтения покупателей.

В день пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Антон Силуанов, следуя сложившейся традиции, первым из чиновников сел за руль новинки. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов лично представил министру кроссовер Lada Azimut, после чего Силуанов отправился на нем из аэропорта Пулково прямо к площадке форума. Такой маршрут позволил не только оценить комфорт и динамику автомобиля в реальных дорожных условиях, но и продемонстрировать готовность новой модели к эксплуатации в большом городе.

Как сообщает Российская Газета, АвтоВАЗ подготовил к юбилею компании масштабную экспозицию, где помимо Lada Azimut были показаны модернизированная Lada Niva Legend, Lada Iskra TMS и Lada Vesta TCR. Особое внимание привлек именно Azimut - первый кроссовер бренда, который должен выйти в серийное производство уже в третьем квартале 2026 года. Ожидается, что продажи стартуют ближе к концу года, а до этого времени завод планирует выпустить прототипы с турбированным двигателем, что может сделать модель еще более привлекательной для тех, кто ценит динамику и мощность.

Интересно, что в последние месяцы рынок кроссоверов в России заметно оживился. Многие производители делают ставку на новые цвета, опции и технические решения, чтобы привлечь внимание покупателей. Например, недавно стало известно, что Lada Azimut получит расширенную палитру кузовных оттенков и необычные варианты отделки - подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях для персонализации на нашем сайте. Такой подход позволяет компании конкурировать не только с зарубежными, но и с отечественными брендами, предлагая клиентам больше свободы выбора.

По имеющимся данным, Lada Azimut станет одной из ключевых моделей для АвтоВАЗа в ближайшие годы. Кроссовер рассчитан на широкую аудиторию: он сочетает современные технологии, адаптированные к российским условиям, и доступную цену. Важно отметить, что запуск серийного производства совпадает с 60-летием компании, что подчеркивает преемственность и обновление традиций. Если судить по реакции экспертов и первым впечатлениям от тест-драйва, Azimut может стать новым бестселлером на рынке, особенно если завод выполнит обещания по оснащению и качеству сборки. Для покупателей это означает расширение выбора среди отечественных кроссоверов и возможность приобрести современный автомобиль, созданный с учетом российских реалий.

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