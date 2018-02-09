9 февраля 2018, 17:16

Антон Зубак возглавил дивизион ГК «АвтоСпецЦентр»

Бывший топ-менеджер ГК «Независимость» Антон Зубак назначен директором дивизиона «Центр» АСЦ. В ближайшее время он намерен предложить новую стратегию управления и повысить эффективность подконтрольных дилерских центров.
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Дивизион «Центр» включает в себя пять автосалонов: Porsche Центр Таганка, Audi Центр Таганка, Audi Центр Варшавка, Audi Центр Восток и Skoda Таганка. Поэтому первоочередная задача нового директора – разобраться в особенностях бизнес-процессов, оценить позиции на рынке, наметить перспективные направления. На основе полученных данных будет сформирована стратегия развития подразделения.
 
Антон Зубак, директор дивизиона "Центр" ГК АСЦ « Я считаю, что дивизион «Центр» – один из ведущих дивизионов АСЦ, ведь дилерские центры премиальных брендов, входящие в его состав, наиболее маржинальны в структуре компании. »
Антон Зубак, директор дивизиона "Центр" ГК АСЦ
 

Дивизион «Центр» является одним из ключевых подразделений в ГК «АвтоСпецЦентр». В 2018 году компания планирует открыть еще один дилерский центр Porsche и повысить эффективность трех действующих салонов Audi. Продажи автомобилей премиальных марок – это перспективное направление в деятельности группы. По словам главы АСЦ Виталия Павловского, компания нуждалась в таком высококлассном профессионале, как Антон Зубак. Поэтому здесь рады, что он стал частью команды.

Антон Зубак уже более 10 лет работает в автомобильном бизнесе. Окончив Международную академию бизнеса и управления, он возглавлял Audi Центр Север (ГК «РОЛЬФ»). Затем перешел в ГК «Независимость», где занял должность операционного директора. Ключевой задачей на посту руководителя дивизиона «Центр» он видит увеличение доходности салонов премиальных брендов, Audi и Porsche, и повышение эффективности первого автосалона Skoda в Москве – Шкода Таганка.

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Антон Зубак возглавил дивизион ГК «АвтоСпецЦентр»
Дивизион «Центр» включает в себя пять автосалонов: Porsche Центр Таганка, Audi Центр Таганка, Audi Центр Варшавка, Audi Центр Восток и Skoda Таганка. Поэтому первоочередная задача нового директора – разобраться в особенностях бизнес-процессов, оценить позиции на рынке, наметить перспективные направления. На основе полученных данных будет сформирована стратегия развития подразделения. {{person_152_Я считаю, что дивизион «Центр» – один из ведущих дивизионов АСЦ, ведь дилерские центры премиальных брендов, входящие в его состав, наиболее маржинальны в структуре компании.}} Дивизион «Центр» является одним из ключевых подразделений в ГК «АвтоСпецЦентр». В 2018 году компания планирует открыть еще один дилерский центр Porsche и повысить эффективность трех действующих салонов Audi. Продажи автомобилей премиальных марок – это перспективное направление в деятельности группы. По словам главы АСЦ Виталия Павловского, компания нуждалась в таком высококлассном профессионале, как Антон Зубак. Поэтому здесь рады, что он стал частью команды.Антон Зубак уже более 10 лет работает в автомобильном бизнесе. Окончив Международную академию бизнеса и управления, он возглавлял Audi Центр Север (ГК «РОЛЬФ»). Затем перешел в ГК «Независимость», где занял должность операционного директора. Ключевой задачей на посту руководителя дивизиона «Центр» он видит увеличение доходности салонов премиальных брендов, Audi и Porsche, и повышение эффективности первого автосалона Skoda в Москве – Шкода Таганка.
2018-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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