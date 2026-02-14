Молодой пилот Mercedes удивляет на финальном дне тестов в Бахрейне, а Хэмилтон вынужден прервать заезд из-за технических неполадок

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

14 февраля 2026, 04:27

Финальный день тестов Формулы-1 в Бахрейне принес неожиданные результаты: Mercedes оформил дубль, а Кими Антонелли впервые за три дня смог показать лучший круг. Льюис Хэмилтон, напротив, столкнулся с техническими трудностями. Почему это событие может повлиять на старт сезона - в нашем материале.

Финальный день предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне стал настоящим испытанием для команды и пилотов. В центре внимания оказался Mercedes: молодой Кими Антонелли, который до этого практически не появлялся на трассе из-за технических проблем, неожиданно возглавил протоколы, а его напарник Джордж Расселл закрепил успех команды, заняв второе место. Такой результат стал сюрпризом для многих, ведь еще накануне Mercedes не продемонстрировал высокую стабильность.

Антонелли, которому предстоит только дебютировать в Формуле-1, сумел проехать 61 круг и показать лучшее время дня - 1:33.669. Для молодого итальянца это не просто быстрый круг, а критический психологический рубеж: после двух дней неудач он доказал, что можно конкурировать с лидерами. Джордж Расселл, проехав 78 кругов, уступил напарнику всего 0,249 секунды, что говорит о высокой плотности результатов внутри коллектива.

Однако для Mercedes не все прошло гладко. Льюис Хэмилтон, который замкнул тройку лидеров, был вынужден досрочно завершить свою сессию из-за технических неполадок. Для семикратного чемпиона мира это тревожный сигнал: команда по-прежнему сталкивается с проблемами надежности, и до старта сезона остается все меньше времени на их устранение.

Интересно, что накануне тесты в Бахрейне Ferrari и Haas удивили экспертов своим результатом, Audi ворвалась в топ-6, что подробно разбиралось в материале о том, как меняется расстановка сил перед стартом чемпионата - подробнее об этом можно узнать в обзоре о неожиданных успехах Ferrari и Haas на тестах .

Возвращаясь к Mercedes, стоит отметить, что компания явно подталкивает молодежь и свежие решения. Антонелли не только быстро адаптируется к машине, но и отличается зрелостью в управлении и работе с инженерами. Его прогресс в трехдневных испытаниях - от технических неудач до лидерства - может стать одним из главных сюжетов грядущего сезона.

В то же время ситуация с Хэмилтоном предполагает, что даже опыт и мастерство не всегда могут компенсировать техническую сложность. Впереди у Mercedes еще много работы, чтобы обеспечить стабильность и надежность автомобиля. Итоги тестов в Бахрейне таковы: борьба за лидерство в новом сезоне Формулы-1 обещает быть непредсказуемой, а расстановка сил может измениться в любой момент.

Упомянутые марки: Mercedes
