Молодой пилот Mercedes удивляет на финальном дне тестов в Бахрейне, а Хэмилтон вынужден прервать заезд из-за технических неполадок

14 февраля 2026, 04:27
Антонелли выводит Mercedes в лидеры тестов F1, Хэмилтон сталкивается с проблемами
Антонелли выводит Mercedes в лидеры тестов F1, Хэмилтон сталкивается с проблемами
Финальный день тестов Формулы-1 в Бахрейне принес неожиданные результаты: Mercedes оформил дубль, а Кими Антонелли впервые за три дня смог показать лучший круг. Льюис Хэмилтон, напротив, столкнулся с техническими трудностями. Почему это событие может повлиять на старт сезона - в нашем материале.
Финальный день предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне стал настоящим испытанием для команды и пилотов. В центре внимания оказался Mercedes: молодой Кими Антонелли, который до этого практически не появлялся на трассе из-за технических проблем, неожиданно возглавил протоколы, а его напарник Джордж Расселл закрепил успех команды, заняв второе место. Такой результат стал сюрпризом для многих, ведь еще накануне Mercedes не продемонстрировал высокую стабильность.
Антонелли, которому предстоит только дебютировать в Формуле-1, сумел проехать 61 круг и показать лучшее время дня - 1:33.669. Для молодого итальянца это не просто быстрый круг, а критический психологический рубеж: после двух дней неудач он доказал, что можно конкурировать с лидерами. Джордж Расселл, проехав 78 кругов, уступил напарнику всего 0,249 секунды, что говорит о высокой плотности результатов внутри коллектива.
Однако для Mercedes не все прошло гладко. Льюис Хэмилтон, который замкнул тройку лидеров, был вынужден досрочно завершить свою сессию из-за технических неполадок. Для семикратного чемпиона мира это тревожный сигнал: команда по-прежнему сталкивается с проблемами надежности, и до старта сезона остается все меньше времени на их устранение.
Интересно, что накануне тесты в Бахрейне Ferrari и Haas удивили экспертов своим результатом, Audi ворвалась в топ-6, что подробно разбиралось в материале о том, как меняется расстановка сил перед стартом чемпионата - подробнее об этом можно узнать в обзоре о неожиданных успехах Ferrari и Haas на тестах .
Возвращаясь к Mercedes, стоит отметить, что компания явно подталкивает молодежь и свежие решения. Антонелли не только быстро адаптируется к машине, но и отличается зрелостью в управлении и работе с инженерами. Его прогресс в трехдневных испытаниях - от технических неудач до лидерства - может стать одним из главных сюжетов грядущего сезона.
В то же время ситуация с Хэмилтоном предполагает, что даже опыт и мастерство не всегда могут компенсировать техническую сложность. Впереди у Mercedes еще много работы, чтобы обеспечить стабильность и надежность автомобиля. Итоги тестов в Бахрейне таковы: борьба за лидерство в новом сезоне Формулы-1 обещает быть непредсказуемой, а расстановка сил может измениться в любой момент.
Похожие материалы Мерседес
-
15.02.2026, 19:33
КАМАЗ на «Дакаре»: почему спортивные победы не превращаются в мировые продажи
КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
-
15.02.2026, 12:47
Porsche Panamera 2027: обновление дизайна и технологий для флагманского лифтбека
Porsche готовит масштабное обновление Panamera: изменения коснутся как внешности, так и технической начинки. Модель обещает стать еще безопаснее и технологичнее, сохраняя при этом узнаваемый стиль. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на сегмент люксовых лифтбеков.Читать далее
-
15.02.2026, 10:52
Импорт подержанных авто из Японии в Россию: новые правила не изменили спрос
В России сохраняется интерес к японским автомобилям. Новые правила не повлияли на объемы ввоза. В январе 2026 года зафиксирован рост импорта. Лидеры среди моделей остались прежними.Читать далее
-
15.02.2026, 10:44
Ужесточение утильсбора на авто из ЕАЭС: дилеры и покупатели готовятся к росту цен
В России обсуждают новые условия для уплаты утильсбора. Изменения затронут всех участников рынка. Ожидаются перемены в ценах и спросе. Эксперты прогнозируют непростое будущее для покупателей.Читать далее
-
15.02.2026, 10:29
Китай готовит новый запрет для автомобильных рулей
В Китае обсуждают новые правила для автомобильных рулей. Власти планируют изменить стандарты безопасности. Ожидаются ограничения для нестандартных конструкций. Решение может повлиять на рынок электрокаров.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
15.02.2026, 08:39
Реальные расходы на содержание Honda Accord 7: сколько стоит каждый километр пути
Владельцы Honda Accord 7 часто спорят о реальных расходах на содержание. Мы разобрали все траты на обслуживание, ремонт и топливо, чтобы понять, во сколько обходится эта модель сегодня. Актуальные цифры и неожиданные выводы.Читать далее
-
15.02.2026, 08:26
ГАЗ-51: советский грузовик, изменивший автопром и экспортировавшийся по всему миру
ГАЗ-51 стал символом целой эпохи и задал стандарты для грузовых автомобилей в СССР. Его история - это не только про технику, но и про влияние зарубежных идей, массовое производство и уникальные решения, актуальные и сегодня.Читать далее
-
15.02.2026, 08:17
МАЗ 5440: как белорусский тягач стал ответом времени, пройдя путь от кабин MAN до китайских моторов
МАЗ 5440 уверенно занимает позиции на рынке грузовых перевозок благодаря сочетанию надежности, экономичности и соответствию строгим стандартам. Разбираемся, какие особенности делают этот тягач востребованным для международных маршрутов.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
15.02.2026, 19:33
КАМАЗ на «Дакаре»: почему спортивные победы не превращаются в мировые продажи
КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
-
15.02.2026, 12:47
Porsche Panamera 2027: обновление дизайна и технологий для флагманского лифтбека
Porsche готовит масштабное обновление Panamera: изменения коснутся как внешности, так и технической начинки. Модель обещает стать еще безопаснее и технологичнее, сохраняя при этом узнаваемый стиль. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на сегмент люксовых лифтбеков.Читать далее
-
15.02.2026, 10:52
Импорт подержанных авто из Японии в Россию: новые правила не изменили спрос
В России сохраняется интерес к японским автомобилям. Новые правила не повлияли на объемы ввоза. В январе 2026 года зафиксирован рост импорта. Лидеры среди моделей остались прежними.Читать далее
-
15.02.2026, 10:44
Ужесточение утильсбора на авто из ЕАЭС: дилеры и покупатели готовятся к росту цен
В России обсуждают новые условия для уплаты утильсбора. Изменения затронут всех участников рынка. Ожидаются перемены в ценах и спросе. Эксперты прогнозируют непростое будущее для покупателей.Читать далее
-
15.02.2026, 10:29
Китай готовит новый запрет для автомобильных рулей
В Китае обсуждают новые правила для автомобильных рулей. Власти планируют изменить стандарты безопасности. Ожидаются ограничения для нестандартных конструкций. Решение может повлиять на рынок электрокаров.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
15.02.2026, 08:39
Реальные расходы на содержание Honda Accord 7: сколько стоит каждый километр пути
Владельцы Honda Accord 7 часто спорят о реальных расходах на содержание. Мы разобрали все траты на обслуживание, ремонт и топливо, чтобы понять, во сколько обходится эта модель сегодня. Актуальные цифры и неожиданные выводы.Читать далее
-
15.02.2026, 08:26
ГАЗ-51: советский грузовик, изменивший автопром и экспортировавшийся по всему миру
ГАЗ-51 стал символом целой эпохи и задал стандарты для грузовых автомобилей в СССР. Его история - это не только про технику, но и про влияние зарубежных идей, массовое производство и уникальные решения, актуальные и сегодня.Читать далее
-
15.02.2026, 08:17
МАЗ 5440: как белорусский тягач стал ответом времени, пройдя путь от кабин MAN до китайских моторов
МАЗ 5440 уверенно занимает позиции на рынке грузовых перевозок благодаря сочетанию надежности, экономичности и соответствию строгим стандартам. Разбираемся, какие особенности делают этот тягач востребованным для международных маршрутов.Читать далее