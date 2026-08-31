31 августа 2026, 22:03
ANYterrain 4-Wheel: электровелосипед с четырьмя колесами и скоростью до 42 км/ч
31 августа 2026, 22:03
ANYterrain 4-Wheel: электровелосипед с четырьмя колесами и скоростью до 42 км/ч
ANYterrain 4-Wheel: устойчивый четырёхколёсный электровелосипед с запасом хода до 80 км и ценой $4200
ANYterrain 4-Wheel: электровелосипед с четырьмя колесами и скоростью до 42 км/ч
ANYterrain 4-Wheel от Sixthreezero - свежий взгляд на электровелосипеды для города и легкого бездорожья. Модель выделяется устойчивостью, продуманной эргономикой и техническими решениями, которые могут изменить привычный подход к городским поездкам.
ANYterrain 4-Wheel – не просто очередная новинка на рынке электровелосипедов, а попытка переосмыслить сам подход к городским и пригородным поездкам. Четырёхколёсные конструкции обеспечивают устойчивость даже на сложных участках, а продуманная эргономика делает модель интересной для тех, кто ищет комфорт и безопасность в повседневной эксплуатации.
В основе ANYterrain 4-Wheel лежат два задних колеса с покрышками 20x4 дюйма и два передних — 16x4 дюйма. Передняя часть оснащена системой наклонного рулевого управления, благодаря которой оба передних колеса сохраняют контакт с дорогой при маневрах. Это решение повышает управляемость и снижает риск опрокидывания на поворотах.
За движение отвечает задний электромотор Truckrun FW.11 мощностью 750 Вт, работающий в паре с аккумулятором 48 В 20 А·ч на элементах Samsung. Максимальная скорость достигает 42 км/ч, запас хода — до 80 км. Такой тандем позволяет уверенно чувствовать себя как в городе, так и на гравийных или грунтовых дорогах.
Посадка в ANYterrain 4-Wheel организована в виде кресел с регулировкой положения и отклонением поворота для удобства посадки и высадки. Подлокотники, подголовник и встроенный ремень безопасности рассчитаны на длительные поездки без усталости. Для перевозки вещей предусмотрены внутренние корзины спереди и сзади, выполненные из алюминиевого сплава 6061, что обеспечивает прочность при относительно небольшом весе.
В комплектацию входят семиступенчатая коробка передач Shimano Tourney, четыре гидравлических дисковых тормоза с парковочным механизмом, цветной индикатор KT LCD, фара, задние фонари со стоп-сигналом, указатели поворота и звуковой сигнал. Такой набор делает ANYterrain 4-Wheel полноценным транспортным средством для города и пригорода.
Стоимость ANYterrain 4-Wheel составляет 4199,99 долларов США. Модель может заинтересовать не только любителей необычных решений, но и тех, кто ищет альтернативу традиционному транспорту для города и дачи. Важно отметить, что подобные электровелосипеды могут стать актуальными для российских условий, где востребованы устойчивость, проходимость и возможность перевозки багажа. В целом, появление таких моделей свидетельствует о растущем интересе к индивидуальному электротранспорту и поиску новых форм для ежедневных поездок.
Интересно, что на рынке электровелосипедов всё чаще встречаются модели с необычной компоновкой и расширенным функционалом. Например, в материале современных решений для велосипедов рассматриваются преимущества новых технологий подвески и электросистем .
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