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27 августа 2019, 11:35

АО «ГЛОНАСС» запускает новое мобильное приложение

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АО «ГЛОНАСС» разработало мобильную версию системы «АСМ ЭРА» - приложение «ЭРА-Мониторинг», которое позволяет контролировать крупные корпоративные автопарки.
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В настоящее время доступ для перевозчиков к автоматизированной системе мониторинга «АСМ ЭРА» предлагается как дополнительный сервис. Система значительно упрощает контроль над автопарками как государственных, так и коммерческих транспортных компаний. Теперь у системы появилась мобильная версия под названием «ЭРА-Мониторинг».

Приложение позволяет выбрать из списка зарегистрированных в системе «АСМ ЭРА» транспортных средств объект для отслеживания. В режиме реального времени на карте отображается его текущее положение. Есть возможность контролировать его передвижения и просматривать последние события, связанные с этим объектом. Для пользования приложением необходимо получить в АО «ГЛОНАСС» логин и пароль. Пока приложение работает только на устройствах с Android. Версию для iOS обещают выпустить чуть позже.

По словам директора департамента продаж АО «ГЛОНАСС» Федора Клопотовского, транспортные  компании, подключенные к облачной системе мониторинга «АСМ ЭРА», самостоятельно контролируют автопарк и расходы на его содержание, не тратя при этом средства на создание собственных мониторинговых систем.


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АО «ГЛОНАСС» запускает новое мобильное приложение
{{material_127293}}В настоящее время доступ для перевозчиков к автоматизированной системе мониторинга «АСМ ЭРА» предлагается как дополнительный сервис. Система значительно упрощает контроль над автопарками как государственных, так и коммерческих транспортных компаний. Теперь у системы появилась мобильная версия под названием «ЭРА-Мониторинг».Приложение позволяет выбрать из списка зарегистрированных в системе «АСМ ЭРА» транспортных средств объект для отслеживания. В режиме реального времени на карте отображается его текущее положение. Есть возможность контролировать его передвижения и просматривать последние события, связанные с этим объектом. Для пользования приложением необходимо получить в АО «ГЛОНАСС» логин и пароль. Пока приложение работает только на устройствах с Android. Версию для iOS обещают выпустить чуть позже.По словам директора департамента продаж АО «ГЛОНАСС» Федора Клопотовского, транспортные  компании, подключенные к облачной системе мониторинга «АСМ ЭРА», самостоятельно контролируют автопарк и расходы на его содержание, не тратя при этом средства на создание собственных мониторинговых систем.
2019-08-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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