27 августа 2019, 11:35
АО «ГЛОНАСС» запускает новое мобильное приложение
- 41
- 0
АО «ГЛОНАСС» разработало мобильную версию системы «АСМ ЭРА» - приложение «ЭРА-Мониторинг», которое позволяет контролировать крупные корпоративные автопарки.
Ранее мы писали
Более половины спутников ГЛОНАСС работают в настоящее время за пределами установленного гарантийного срока ...Читать далее
Приложение позволяет выбрать из списка зарегистрированных в системе «АСМ ЭРА» транспортных средств объект для отслеживания. В режиме реального времени на карте отображается его текущее положение. Есть возможность контролировать его передвижения и просматривать последние события, связанные с этим объектом. Для пользования приложением необходимо получить в АО «ГЛОНАСС» логин и пароль. Пока приложение работает только на устройствах с Android. Версию для iOS обещают выпустить чуть позже.
По словам директора департамента продаж АО «ГЛОНАСС» Федора Клопотовского, транспортные компании, подключенные к облачной системе мониторинга «АСМ ЭРА», самостоятельно контролируют автопарк и расходы на его содержание, не тратя при этом средства на создание собственных мониторинговых систем.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
08.07.2019, 03:51
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
08.07.2019, 03:51
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Константин Все их акции это обман. Я по сайту нашел выгодное предложение на Аутлендер, позвонил, все выяснил, приехал в тот же день, а предложения уже нет, акция закончилась. Со слов менеджера на сайте информация устарела, а в колл-центре тоже тормозят, и только ему одному можно верить ...
Цитата:| Кому: Анатолий У меня было так. Приехал с проблемой, сделали диагностику, вроде как все определили, постановили запчасти к замене. Я купил в фирменном магазине Хонды и приехал к назначенному времени. Мастер пообещал что за 3 часа будет сделано. Через два часа меня вызывают и радуют новостью ...
Цитата:| Кому: Пётр Мне тоже пришлось долго пинать менеджеров, чтобы соизволил немного поработать. Вышел ко мне молодой парнишка-стажер, старательный, ответственный, все организовал, бегал как угорелый, чтобы я в один день мог оформить документы. Только его стараниями я и купил Патриота. Уже на заключительном ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве