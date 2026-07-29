16 электрокаров - и все себе: зачем “Кама” забрала первую партию Atom

АО «Кама» зарегистрировала 16 электромобилей Kama Atom на себя во II квартале 2026

АО «Кама» неожиданно оформила на себя 16 электромобилей Atom, предназначенных для опытной эксплуатации. Только одна машина из партии попала к частному владельцу. Почему производитель пошел на такой шаг и как это может повлиять на дальнейшие поставки - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этим стоит целая стратегия.

АО «Кама» неожиданно оформила на себя 16 электромобилей Atom, предназначенных для опытной эксплуатации. Только одна машина из партии попала к частному владельцу. Почему производитель пошел на такой шаг и как это может повлиять на дальнейшие поставки - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этим стоит целая стратегия.

Как сообщает drom.ru, во втором квартале 2026 года на российском рынке электромобилей произошел необычный случай: АО «Кама» зарегистрировала на себя сразу 16 новых электрокаров Kama Atom. Эти автомобили были поставлены на учет как собственность юридического лица, причем только один экземпляр оказался у частного покупателя. До недавнего времени оставалось неясным, кто именно стал владельцем этой партии, однако теперь выяснилось, что все машины оказались в гараже самой компании-разработчика.

Факт регистрации товарных экземпляров на баланс производителя вызывает вопросы у экспертов и участников рынка. Обычно подобные действия свидетельствуют о подготовке к масштабной эксплуатации или тестированию перед началом массовых продаж. По мнению специалистов, АО «Кама» могла принять решение о выкупе собственных автомобилей для проведения интенсивных испытаний, чтобы выявить и оперативно устранить возможные недочеты до передачи машин сторонним клиентам.

Интересно, что из 16 зарегистрированных электромобилей один был выпущен еще в 2025 году, а остальные - в текущем, 2026-м. Официальный старт продаж электрокаров Atom был объявлен генеральным директором АО «Кама» Игорем Поваразднюком только 17 июля. В своем телеграм-канале он отметил отправку первой машины в Санкт-Петербург, выразив надежду, что новинка станет частью городской мобильности северной столицы.

Стоит отметить, что компания не планирует создавать традиционную дилерскую сеть с автосалонами. Вместо этого будет развиваться сеть авторизованных СТО, где владельцы смогут обслуживать и ремонтировать свои электромобили. Однако на официальном сайте бренда пока отсутствует подробная информация о сервисной инфраструктуре.

Производство Atom организовано на заводе «Москвич» по полному циклу, включая сварку кузова. При этом кузовные панели и некоторые узлы пока поступают из Китая. По состоянию на март 2026 года у АО «Кама» были потенциальные партнеры по штамповке, однако из-за неопределенности с объемами продаж компания не может дать четкие ориентиры поставщикам. Первоначально планировалось выпустить 8 тысяч машин в 2026 году, затем объем сократили до 5 тысяч, а по некоторым данным - и до 3 тысяч. Минимальный гарантированный выпуск составит 516 автомобилей.

Если Вы не знали, АО «Кама» - российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве электромобилей. Модель Atom позиционируется как городской электрокар нового поколения, ориентированный на отечественный рынок. Производство осуществляется на мощностях завода «Москвич», что позволяет использовать современные технологии полного цикла. Компания заявляет о тысячах предоплаченных заказов, однако точные перспективы продаж пока остаются неясными.

Судя по текущей ситуации, АО «Кама» стремится минимизировать риски перед массовым выходом на рынок, используя собственные ресурсы для доработки и тестирования Atom. Ожидается, что статистика продаж за третий квартал даст более полное представление о спросе среди частных и корпоративных клиентов. В январе 2027 года планируется раскрыть подробности о юридических лицах, которые выберут российский электромобиль для развития своего бизнеса.