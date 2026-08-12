Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

12 августа 2026, 00:43

APEFOX RH20: электровелосипед с двумя моторами и запасом хода до 100 км

APEFOX RH20: электровелосипед с двумя моторами и запасом хода до 100 км

APEFOX RH20: 50 км/ч, 100 км хода, складная рама и полный привод — главное о новинке

APEFOX RH20: электровелосипед с двумя моторами и запасом хода до 100 км

Новый электровелосипед APEFOX RH20 выделяется сразу двумя моторами по 750 Вт, складной рамой и возможностью преодолевать сложные участки бездорожья. Модель рассчитана на динамичную езду и дальние поездки, что особенно актуально на фоне роста интереса к электротранспорту.

Новый электровелосипед APEFOX RH20 выделяется сразу двумя моторами по 750 Вт, складной рамой и возможностью преодолевать сложные участки бездорожья. Модель рассчитана на динамичную езду и дальние поездки, что особенно актуально на фоне роста интереса к электротранспорту.

Появление APEFOX RH20 на рынке электротранспорта может изменить расклад в сегменте современных электровелосипедов. Модель рассчитана на тех, кому нужна не просто мобильность, а уверенность на любых маршрутах — от песчаных дорог до заснеженных троп. Два электромотора по 750 Вт выдают тягу, достаточную для крутых подъемов и движения по рыхлому грунту.

RH20 оснащается массивными шинами 20x4,0 дюйма — они сохраняют устойчивость даже на скользких и неровных покрытиях. Аккумулятора 48 В 22,5 А·ч хватает на 100 км пути, максимальная скорость достигает 50 км/ч. Батарея съемная, ее можно заряжать дома или в офисе, что удобно в повседневном использовании.

Велосипед предлагает два режима: классическую педальную помощь и полностью автоматический ход, когда движение идет за счет «газовой ручки». Складная алюминиевая рама упрощает транспортировку и хранение — в сложенном виде габариты составляют 1050×1000 мм, так что RH20 помещается даже в багажник легковушки.

За безопасность отвечают гидравлические дисковые тормоза со 160-миллиметровыми роторами на обеих осях. Полная амортизация — передняя вилка с ходом 80 мм и задний амортизатор — сглаживает неровности и делает поездку комфортной. Полуступенчатая трансмиссия SHIMANO дает больше вариантов выбора передач в разных условиях.

На руле установлен дисплей с основными параметрами поездки. Для езды в темное время суток есть фара и задний стоп-сигнал. Снаряженная масса велосипеда — 37,5 кг, максимальная нагрузка — до 120 кг. 

APEFOX RH20 выглядит как универсальное решение для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов мириться с ограничениями обычных велосипедов. Такие модели особенно востребованы в регионах с переменчивым климатом и пересеченной местностью, где стандартные варианты часто оказываются бесполезны.

На фоне растущего интереса к электротранспорту, производители активно расширяют линейки под разные задачи. В том числе в сегменте промышленных электромобилей все больше делают упор на универсальность и технологичность — этот принцип прослеживается и в подходе к разработке подобных велосипедов нового кроссовера с электроникой Huawei

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