Почему новый Apollo EVO уже называют легендой — сенсация или провал?

17 января 2026, 14:02
Apollo EVO: немецкий гиперкар с V12 и 800 л.с. выходит на трек в 2026 году
Apollo EVO: немецкий гиперкар с V12 и 800 л.с. выходит на трек в 2026 году
Apollo EVO - это не просто гиперкар, а вызов привычным стандартам. Немецкий производитель удивил всех новым трековым монстром. V12 без турбин, 800 л.с., только для избранных. Что скрывает этот автомобиль? Узнайте, почему вокруг него столько шума.
В автомобильном мире редко случаются события, которые действительно способны перевернуть представления о скорости и драйве. Но именно такой момент настал: немецкая компания Apollo Automobil официально раскрыла все детали своего нового гиперкара EVO. Это не просто очередная дорогая игрушка для коллекционеров - это настоящий вызов для всех, кто считает, что эпоха аналоговых машин ушла в прошлое.
Главная сенсация - под капотом EVO установлен атмосферный V12, выдающий 800 лошадиных сил. В эпоху всеобщей электрификации и турбонаддува такой мотор выглядит как привет из золотого века автоспорта. Инженеры Apollo сознательно отказались от гибридных технологий и сложной электроники, чтобы вернуть водителю то самое ощущение полного контроля над машиной. Здесь нет ни сложных электронных помощников, ни компромиссов - только чистый механический азарт.
Новый EVO - это автомобиль исключительно для трека. Он не предназначен для дорог общего пользования, и это подчеркивает его радикальный характер. Каждая деталь кузова и шасси создана ради максимальной производительности. Аэродинамика доведена до абсурда: огромные антикрылья, агрессивные воздухозаборники, минимальный вес. Все ради одной цели - абсолютной скорости и управляемости.
Как сообщает autoevolution, первый экземпляр уже находится в производстве. Это значит, что совсем скоро мы увидим EVO не только на рендерах, но и в деле. Интересно, что Apollo - единственный производитель гиперкаров в Германии, и этот статус компания явно собирается закрепить за собой надолго. В эпоху, когда даже Ferrari и Lamborghini переходят на гибриды, немцы делают ставку на олдскульную механику и звук настоящего V12.
Внешность EVO - отдельная тема для обсуждения. Это не просто автомобиль, а настоящий арт-объект на колесах. Острые линии, агрессивный профиль, огромные колеса и минимальный клиренс. Машина выглядит так, будто готова разорвать асфальт под собой. Внутри - спартанский интерьер, где все подчинено одной задаче: не отвлекать пилота от управления. Никаких лишних кнопок, только руль, педали и приборы.
В мире, где даже гиперкары становятся все более похожими друг на друга, Apollo EVO выделяется своей бескомпромиссностью. Это не просто быстрый автомобиль - это философия, протест против цифровизации и унификации. Здесь нет места для компромиссов, только чистый адреналин и механика. Для тех, кто устал от электронных помощников и хочет почувствовать настоящую скорость, EVO - настоящий подарок.
Пока неизвестно, сколько экземпляров будет выпущено и сколько будет стоить этот трековый монстр. Но уже сейчас понятно: EVO станет желанным трофеем для коллекционеров и фанатов настоящих автомобилей. В 2026 году мир гиперкаров ждет настоящая встряска - и имя этой встряски уже известно.
Похожие материалы
-
18.01.2026, 08:11
Aston Martin DBX получил два новых облика на рендерах - какой вариант круче
Aston Martin DBX примерил сразу два свежих варианта переда. Оба дизайна кардинально отличаются друг от друга. Поклонникам предлагают выбрать, какой стиль ближе. Варианты намекают на возможное обновление модели. Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:50
Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты
Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.Читать далее
-
18.01.2026, 06:41
Редкий Chevrolet Bel Air 1957 года в идеальном состоянии продают за 62 тысячи долларов
Chevrolet Bel Air 1957 года после реставрации выглядит безупречно. Однако под капотом не все так радужно. Продавец не готов уступать в цене, и именно стоимость становится главным препятствием. Интрига вокруг мотора не дает покоя поклонникам классики.Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
18.01.2026, 05:31
Сколько на самом деле стоит владеть Chery Tiggo 4 за пять лет — эксперты раскрыли детали
Владельцы Chery Tiggo 4 могут столкнуться с неожиданными тратами. Итоговая сумма за пять лет почти равна цене нового авто. Какие статьи расходов оказываются самыми весомыми? Подробности - в материале.Читать далее
-
18.01.2026, 05:24
Ceer Motors удивил: электрический внедорожник с дерзким обликом замечен на тестах
Ceer Motors вывел на испытания необычный электровнедорожник. Дизайн вызывает споры. Серийный выпуск намечен на 2026 год. Детали держатся в секрете. Проект поддерживают Foxconn и BMW.Читать далее
-
18.01.2026, 05:19
Автомобили из культовых новогодних фильмов выставили на продажу в Калининграде
В Калининграде появились на продаже машины, знакомые по любимым новогодним фильмам. Среди них - легендарный Dodge Ram Van и ГАЗ-21. Узнайте, чем уникальны эти авто и почему их хотят купить.Читать далее
