Почему новый Apollo EVO уже называют легендой — сенсация или провал?

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 14:02

Apollo EVO: немецкий гиперкар с V12 и 800 л.с. выходит на трек в 2026 году

Apollo EVO - это не просто гиперкар, а вызов привычным стандартам. Немецкий производитель удивил всех новым трековым монстром. V12 без турбин, 800 л.с., только для избранных. Что скрывает этот автомобиль? Узнайте, почему вокруг него столько шума.

В автомобильном мире редко случаются события, которые действительно способны перевернуть представления о скорости и драйве. Но именно такой момент настал: немецкая компания Apollo Automobil официально раскрыла все детали своего нового гиперкара EVO. Это не просто очередная дорогая игрушка для коллекционеров - это настоящий вызов для всех, кто считает, что эпоха аналоговых машин ушла в прошлое.

Главная сенсация - под капотом EVO установлен атмосферный V12, выдающий 800 лошадиных сил. В эпоху всеобщей электрификации и турбонаддува такой мотор выглядит как привет из золотого века автоспорта. Инженеры Apollo сознательно отказались от гибридных технологий и сложной электроники, чтобы вернуть водителю то самое ощущение полного контроля над машиной. Здесь нет ни сложных электронных помощников, ни компромиссов - только чистый механический азарт.

Новый EVO - это автомобиль исключительно для трека. Он не предназначен для дорог общего пользования, и это подчеркивает его радикальный характер. Каждая деталь кузова и шасси создана ради максимальной производительности. Аэродинамика доведена до абсурда: огромные антикрылья, агрессивные воздухозаборники, минимальный вес. Все ради одной цели - абсолютной скорости и управляемости.

Как сообщает autoevolution, первый экземпляр уже находится в производстве. Это значит, что совсем скоро мы увидим EVO не только на рендерах, но и в деле. Интересно, что Apollo - единственный производитель гиперкаров в Германии, и этот статус компания явно собирается закрепить за собой надолго. В эпоху, когда даже Ferrari и Lamborghini переходят на гибриды, немцы делают ставку на олдскульную механику и звук настоящего V12.

Внешность EVO - отдельная тема для обсуждения. Это не просто автомобиль, а настоящий арт-объект на колесах. Острые линии, агрессивный профиль, огромные колеса и минимальный клиренс. Машина выглядит так, будто готова разорвать асфальт под собой. Внутри - спартанский интерьер, где все подчинено одной задаче: не отвлекать пилота от управления. Никаких лишних кнопок, только руль, педали и приборы.

В мире, где даже гиперкары становятся все более похожими друг на друга, Apollo EVO выделяется своей бескомпромиссностью. Это не просто быстрый автомобиль - это философия, протест против цифровизации и унификации. Здесь нет места для компромиссов, только чистый адреналин и механика. Для тех, кто устал от электронных помощников и хочет почувствовать настоящую скорость, EVO - настоящий подарок.

Пока неизвестно, сколько экземпляров будет выпущено и сколько будет стоить этот трековый монстр. Но уже сейчас понятно: EVO станет желанным трофеем для коллекционеров и фанатов настоящих автомобилей. В 2026 году мир гиперкаров ждет настоящая встряска - и имя этой встряски уже известно.

