23 октября 2017, 17:41

Apollo показала платформу своего гиперкара

Компания Apollo опубликовала тизерное изображение, на котором запечатлен новый спорткар. Официальная презентация автомобиля состоится 24 октября. На рынке модель будет называться Intensa Emozione.
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Марка Apollo Automobil продолжает деятельность ликвидированной компании Gumpert. Производитель поделился тизером, изображающим новинку, которая скоро появится на рынке. Модель выполнена из карбона. Инженеры снабдили спорткар бензиновым двигателем V12, отдача которого составит не менее 800 «лошадей». Также в техническое оснащение входит самоблокирующийся дифференциал Torsen и регулируемая подвеска.

Задняя часть автомобиля получила большой спойлер из углеродного волокна, сплиттер и систему выхлопа с тремя патрубками. Благодаря использованию карбона, масса модели не превысит 1 300 кг.

Первая разработка Apollo создавалась вместе со специалистами Мюнхенского университета - она появилась еще в 2006 году. Авто получило 4,2-литровый наддувный двигатель V8, который показывал мощность в 650 л.с. Модель развивала скорость до первой «сотни» за 3,1 секунды. Позже были выпущены модификации на 700 и 800 «лошадей».

В 2013 году автопроизводитель Gumpert, выпускавший спорткары Apollo, был признан банкротом из-за отказа инвесторов в дальнейшем финансировании. Компания была вынуждена уволить всех сотрудников и свернуть производство. На тот момент задолженность марки составила 1,7 млн евро.

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Apollo показала платформу своего гиперкара
{{material_120049}}Марка Apollo Automobil продолжает деятельность ликвидированной компании Gumpert. Производитель поделился тизером, изображающим новинку, которая скоро появится на рынке. Модель выполнена из карбона. Инженеры снабдили спорткар бензиновым двигателем V12, отдача которого составит не менее 800 «лошадей». Также в техническое оснащение входит самоблокирующийся дифференциал Torsen и регулируемая подвеска.Задняя часть автомобиля получила большой спойлер из углеродного волокна, сплиттер и систему выхлопа с тремя патрубками. Благодаря использованию карбона, масса модели не превысит 1 300 кг.Первая разработка Apollo создавалась вместе со специалистами Мюнхенского университета - она появилась еще в 2006 году. Авто получило 4,2-литровый наддувный двигатель V8, который показывал мощность в 650 л.с. Модель развивала скорость до первой «сотни» за 3,1 секунды. Позже были выпущены модификации на 700 и 800 «лошадей».В 2013 году автопроизводитель Gumpert, выпускавший спорткары Apollo, был признан банкротом из-за отказа инвесторов в дальнейшем финансировании. Компания была вынуждена уволить всех сотрудников и свернуть производство. На тот момент задолженность марки составила 1,7 млн евро.
2017-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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