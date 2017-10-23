Apollo показала платформу своего гиперкара
Задняя часть автомобиля получила большой спойлер из углеродного волокна, сплиттер и систему выхлопа с тремя патрубками. Благодаря использованию карбона, масса модели не превысит 1 300 кг.
Первая разработка Apollo создавалась вместе со специалистами Мюнхенского университета - она появилась еще в 2006 году. Авто получило 4,2-литровый наддувный двигатель V8, который показывал мощность в 650 л.с. Модель развивала скорость до первой «сотни» за 3,1 секунды. Позже были выпущены модификации на 700 и 800 «лошадей».
В 2013 году автопроизводитель Gumpert, выпускавший спорткары Apollo, был признан банкротом из-за отказа инвесторов в дальнейшем финансировании. Компания была вынуждена уволить всех сотрудников и свернуть производство. На тот момент задолженность марки составила 1,7 млн евро.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное