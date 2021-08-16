Apple AirTags все-таки помогают при угонах
Фото: twitter.com/dguido
Чтобы найти скутер, он использовал функцию Apple Find My и технологию пеленгации Ultra WideBand (UWB). Полицейские отказались с ним сотрудничать. Тонкости работы метки Airtags были им незнакомы, и они заподозрили, что Гвидо хочет украсть чужой самокат, придумав такую сложную легенду.
Ситуация осложнялась тем, что Airtags должны были через несколько часов начать пищать, будучи надолго разлученными с «материнским» устройством. Теоретически злоумышленники могли заподозрить неладное, но к счастью, этого не произошло. В конце концов, Гвидо удалось убедить офицеров полиции съездить с ним до места, указанного в приложении Apple Find My. Они обнаружили магазин электрических велосипедов и самокатов. Войдя внутрь, Гвидо сразу опознал свой самокат, который тоже издал радостный писк.
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