Сравниваем CarPlay и Android с Яндекс.Навигатором — какой вариант удобнее и современнее

Современные автомобили все чаще оснащаются навигационными системами, однако их функционал не всегда соответствует ожиданиям водителей. Зачастую штатные решения ограничены, что вынуждает искать альтернативы — от крепления смартфона на торпедо до установки устройств сомнительного качества. Причина в том, что автопроизводители не всегда ориентируются на реальные потребности пользователей.

В последние годы для автомобильной навигации стали популярны две платформы — Apple CarPlay и Android-системы с Яндекс.Навигатором. У каждой есть свои сильные и слабые стороны, и выбор между ними становится актуальным для многих автолюбителей.

Apple CarPlay быстро завоевал популярность, особенно среди владельцев премиальных марок. Однако даже в дорогих комплектациях его функционал может быть ограничен, а самостоятельная установка через сторонние компании иногда обходится дороже 500 долларов. Главный недостаток CarPlay — урезанные возможности. Система работает со стандартными картами Apple и Google, которые не всегда актуальны для России, а популярный Яндекс.Навигатор официально не поддерживается. Кроме того, CarPlay не позволяет одновременно использовать несколько приложений, а во время звонка навигация может перекрываться экраном вызова, что иногда приводит к пропуску поворотов.

В отличие от CarPlay, современные Android-модули, такие как AirTouch Performance, обеспечивают полноценный доступ к Google Play Маркету и поддерживают любые приложения, включая Яндекс.Навигатор и Навител. Система работает автономно, не требуя постоянного подключения смартфона, и позволяет одновременно использовать навигацию и другие сервисы. Еще одно преимущество Android — возможность воспроизводить видео и музыку из различных источников, включая YouTube и онлайн-кинотеатры. Встроенный накопитель до 64 ГБ позволяет хранить медиафайлы прямо в системе, а для связи можно использовать IP-телефонию или Bluetooth-гарнитуру без прерывания других процессов.

CarPlay доступен не на всех моделях автомобилей, и его активация может быть затруднена. В то же время Android-модули универсальны и устанавливаются практически на любой автомобиль со штатным дисплеем. Например, модуль Q-Link через стандартный USB-порт превращает заводскую систему в полноценный Android-компьютер, предоставляя доступ ко всем приложениям без необходимости разбирать салон.

Итак, если вы цените простоту и минимализм, а ваш автомобиль поддерживает CarPlay, это решение может быть удобным, но придется смириться с ограничениями. Для тех, кто хочет большей свободы, разнообразия приложений и расширенных возможностей, предпочтительнее выглядят Android-модули с Яндекс.Навигатором. Они позволяют использовать любые карты, смотреть видео, слушать музыку и не зависеть от iPhone. В конечном счете выбор зависит от приоритетов: удобство и интеграция или функциональность и гибкость. Рынок предлагает решения на любой вкус, и каждый водитель может найти подходящий вариант для своего автомобиля.