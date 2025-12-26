Сравниваем CarPlay и Android с Яндекс.Навигатором — какой вариант удобнее и современнее

26 декабря 2025, 08:26
Apple CarPlay против Android с Яндекс.Навигатором: что выбрать для авто в 2025 году
Apple CarPlay против Android с Яндекс.Навигатором: что выбрать для авто в 2025 году
Выбор между Apple CarPlay и Android с Яндекс.Навигатором становится все сложнее. Обе платформы предлагают разные возможности для водителей. В статье разбираются плюсы и минусы каждого решения. Узнайте, что подойдет именно вам.
Похожие материалы
-
27.12.2025, 19:06
Гигантский дом на колесах для жизни вне системы и свободы от рутины
Многие задумываются о смене привычного образа жизни. Высокие цены и нехватка времени толкают людей искать новые пути. Пара из Великобритании решилась на радикальные перемены. Их опыт вдохновляет на поиск свободы и минимализма. Читать далее
-
27.12.2025, 18:45
Atlas Cabin Box: компактный дом на колесах для пикапа весом легче всех конкурентов
Atlas Cabin Box - это не просто очередной кемпер. Он удивляет своим весом и размерами. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Узнайте, как маленькая коробка может заменить полноценный автодом. Оцените новый взгляд на путешествия.Читать далее
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:59
Scamp 13: легендарный дом на колесах, который не теряет популярности уже 55 лет
Scamp 13 - символ американских автопутешествий с 1971 года. Даже спустя десятилетия эти прицепы встречаются на дорогах США и Канады. В 2026 году культовая модель снова выйдет на рынок. Чем удивит обновленный флагман? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:22
Solar Hyperion RST: электросамокат с максимальной скоростью 112 км/ч за 3600 долларов
На рынке появился электросамокат, способный разогнаться до 112 км/ч. Инженеры сделали акцент на безопасности и управляемости. Цена новинки - 3600 долларов (280 000 рублей). Внешний вид и характеристики впечатляют, но есть нюансы. Узнайте, чем выделяется этот аппарат среди конкурентов.Читать далее
-
27.12.2025, 10:56
Какие вопросы инспектора ГАИ можно смело игнорировать на дороге даже в праздники
Не все вопросы инспектора ГАИ требуют ответа. Некоторые из них могут быть ловушкой. Разбираемся, какие вопросы законны, а на какие лучше не реагировать. Юрист объяснил, как вести себя при остановке.Читать далее
-
27.12.2025, 09:14
Пять лучших навигаторов для дальних поездок: как выбрать оптимальное устройство
Выбор навигатора для долгой дороги - задача не из простых. В статье собраны пять популярных моделей с разными функциями и ценами. Мы рассмотрели их плюсы и минусы, чтобы вы не ошиблись с покупкой. Узнайте, какой навигатор подойдет именно вам.Читать далее
-
27.12.2025, 08:43
Как правильно мыть машину в автоматической мойке и не повредить авто
Многие водители спорят, как часто стоит мыть машину. Но есть нюансы, которые могут удивить даже опытных автолюбителей. Разбираемся, какие ошибки допускают чаще всего. И почему не все программы одинаково полезны для кузова.Читать далее
-
27.12.2025, 07:26
Покупка Cadillac Escalade ESV: как водитель нашел идеальный внедорожник после неудач
Путь к покупке идеального Cadillac Escalade ESV оказался полон сюрпризов. Сначала внедорожник не оправдал ожиданий, потом сделка сорвалась из-за забытого дома кошелька. Но теперь герой наконец-то нашел свой автомобиль. Как ему это удалось? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 07:11
Камуфляжный КАМАЗ 5350: идеальный фургон-дом для охоты и рыбалки
Откройте для себя необычный фургон-дом на шасси КАМАЗ 5350. Этот автомобиль создан для охотников и рыбаков, ценящих комфорт и свободу. Внутри - все для автономной жизни. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах.Читать далее
